Metroid Prime 4 Beyond : trailer de lancement

Nintendo nous signale avec cette bande-annonce de lancement la disponibilité officielle depuis ce matin de Metroid Prime 4 Beyond aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur la précédente génération, en cette journée du 4 décembre où la console accueille également Sonic Racing CrossWorlds et le visiblement très apprécié Octopath Traveler 0 (si vous pigez l'anglais).
Pour ce qui concerne les dernières aventures de Samus, vous êtes au courant de la moyenne Metacritic donc c'est maintenant à vous de juger.
La Moto est facile a maîtriser.
Il dit dans le test à un moment "Si je vous raconte tout ça, c'est parce que dans mon coeur, Metroid Prime 4 Beyond est un 7/10, mais en se référant au vénérable barème de notation du site de référence que vous pouvez retrouver ci-dessus, difficile de lui donner officiellement ce point en plus et croyez-moi que ça me brise le coeur, parce que même si plein d'aspects sont maladroits et/ou ratées, je suis quand même prêt à retourner sur Viewros." donc il a hésité à mettre 7, de plus les points négatifs qu'il met, je trouves que "6", c'est pas vraiment justifié, 7 j'aurais comprit.
7/10 c'est un bon jeu chez Gamekult.
shinz0 pour le Gameplay, la partie désert (il faut voir le temps que tu y passes comme le dit rogeraf n'est pas vraiment attaqué sur le Gameplay, par contre c'est pas top aux niveaux visuels (mais surtout "vide", tu sens que c'est pensé pour le moment ou il y a plusieurs ennemis à l'écran, d'avoir toujours le même framerate de 60FPS), ça on est d'accord, tu sens que le jeu est pensé d'abord pour la Switch, les "Open World" en 60FPS sur Switch, forcément ça devient compliqué à un moment donné. Si il y a un Metroid prime 5 spécifique à la Switch 2, là on peut espérer un coté "open world" plus "fournis".
ducknsexe oui, j'ai vu 81% mais je voulais dire plus proche de 80% que de 90% ^^
C'est ce qui ressort des autres tests globalement
Bordel en 2025 tu donnes un désert qui sans déconner fait clairement début de gen 360 c'est hallucinant quand même !!
Va falloir des années d'attente pour nous laver les yeux avec un Metroid Prime 5 full Switch 2
Malheureusement la structure en biomes fait que les allez retours pour récupérer des power up une fois le pouvoir associé débloqué risquent d’être beaucoup plus longs et penibles que dans un Metroid classique et le shitty friend nerd casse vraiment l'ambiance en plus de backsit.
Heureusement on peut mettre les voix a 0, mais bon après yen a plus dans les cutscenes.
Magnifique DA, l'ambiance est immersive, la progression est fluide avec quelques puzzles et de l'action.
Les trajets en moto se font vites et le désert est avant tout un hub de connexion.
Beaucoup d'exagération sur le Pnj, c'est sympa d'avoir un peu de vies et il nous laisse tranquille ensuite.
La claque artistique est réelle, quelle soit musicale ou visuelle.
Ça se joue très bien.
Sinon t’as déjà 3 heures au compteur alors que le jeu est sorti aujourd’hui et qu’il est même pas encore midi ?
Sinon, pour l’instant, des premiers retours, le jeu souffle le chaud et le froid visiblement
judebox Oui, rien que les premières heures tu sens qu'on est loin de Metroid Prime 1, mais ça se laisse faire.
Dommage j'aurai bien voulu une certaine évolution...mais bon faut y jouer pour s'en assurer... j'attendrai les copies en deuxième main dans 5-6 mois a 35€
Mais bon pas prévu de le prendre cette année. D'ici la j'aurais eu plusieurs retours.
L'ambiance est terrible. J aime beaucoup pour l instant. La moto et maniable et les connection entre les biomes et une bonne idée.
Ce ne sera donc pas pour l'année de sortie de la console.