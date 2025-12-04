recherche
News / Blogs
Metroid Prime 4 Beyond : trailer de lancement
Nintendo nous signale avec cette bande-annonce de lancement la disponibilité officielle depuis ce matin de Metroid Prime 4 Beyond aussi bien sur Nintendo Switch 2 que sur la précédente génération, en cette journée du 4 décembre où la console accueille également Sonic Racing CrossWorlds et le visiblement très apprécié Octopath Traveler 0 (si vous pigez l'anglais).

Pour ce qui concerne les dernières aventures de Samus, vous êtes au courant de la moyenne Metacritic donc c'est maintenant à vous de juger.

0
Qui a aimé ?
publié le 04/12/2025 à 09:22 par Gamekyo
commentaires (42)
jeanouillz publié le 04/12/2025 à 09:31
A quand ton test ?

Perso j'irais le chercher plus tard et il sera sous le sapin
nicolasgourry publié le 04/12/2025 à 09:34
Metroid Prime 4 Beyond, je m'attendais à une meilleur moyenne (plus proche des 90%), mais ça reste une bonne moyenne (80%), il a l'air d'avoir des qualités qui me plaisent (dont le Gameplay et l'utilisation de la "souris", c'est déjà une très bonne base) surtout à une époque ou l'on trouve facilement à moins de 55€ en Neuf.
shinz0 publié le 04/12/2025 à 09:35
Un trailer sans les "shitty friends" de Samus et sans les phases de moto dans le désert dégueulasse
nicolasgourry publié le 04/12/2025 à 09:37
shinz0 au moins les phases de moto sont jouable pas comme dans Disaster avec les phases de voiture "au secours".
judebox publié le 04/12/2025 à 09:38
Mouais…
rogeraf publié le 04/12/2025 à 09:41
nicolasgourry regardes le test de gamekult comment ils l'ont défoncé, je crois que c'est les seuls
shinz0 publié le 04/12/2025 à 09:43
nicolasgourry certains partis pris du jeu ne font pas l'unanimité dont la moto mais c'est subjectif

Mouais...
https://x.com/AndreSegers/status/1996291854816759884
rogeraf publié le 04/12/2025 à 09:46
nicolasgourry shinz0 moi ca me dérange pas ces passages en général dans les jv. Apres c'est vrai que le gameplay est souvent pauvres donc t'y passes pas trop longtemps non plus ... Un dragon à la panzer Dragoon Orta pourrait etre sympa ...
ducknsexe publié le 04/12/2025 à 09:48
nicolasgourry 81% meta
ducknsexe publié le 04/12/2025 à 09:52
shinz0 Un trailer des Boys Band aurait fait plus d’effet.
La Moto est facile a maîtriser.
nicolasgourry publié le 04/12/2025 à 09:52
rogeraf je suis au courant, vu que j'ai regroupé les tests ^^
Il dit dans le test à un moment "Si je vous raconte tout ça, c'est parce que dans mon coeur, Metroid Prime 4 Beyond est un 7/10, mais en se référant au vénérable barème de notation du site de référence que vous pouvez retrouver ci-dessus, difficile de lui donner officiellement ce point en plus et croyez-moi que ça me brise le coeur, parce que même si plein d'aspects sont maladroits et/ou ratées, je suis quand même prêt à retourner sur Viewros." donc il a hésité à mettre 7, de plus les points négatifs qu'il met, je trouves que "6", c'est pas vraiment justifié, 7 j'aurais comprit.
7/10 c'est un bon jeu chez Gamekult.

shinz0 pour le Gameplay, la partie désert (il faut voir le temps que tu y passes comme le dit rogeraf n'est pas vraiment attaqué sur le Gameplay, par contre c'est pas top aux niveaux visuels (mais surtout "vide", tu sens que c'est pensé pour le moment ou il y a plusieurs ennemis à l'écran, d'avoir toujours le même framerate de 60FPS), ça on est d'accord, tu sens que le jeu est pensé d'abord pour la Switch, les "Open World" en 60FPS sur Switch, forcément ça devient compliqué à un moment donné. Si il y a un Metroid prime 5 spécifique à la Switch 2, là on peut espérer un coté "open world" plus "fournis".

ducknsexe oui, j'ai vu 81% mais je voulais dire plus proche de 80% que de 90% ^^
judebox publié le 04/12/2025 à 09:53
rogeraf Numerama n'a pas été tendre avec le jeu non plus... Après c'est Numerama.
shinz0 publié le 04/12/2025 à 09:53
rogeraf les points négatifs de Gamekult
C'est ce qui ressort des autres tests globalement
ravyxxs publié le 04/12/2025 à 09:56
shinz0 Et faut le souligner mais la mocheté que c'est

Bordel en 2025 tu donnes un désert qui sans déconner fait clairement début de gen 360 c'est hallucinant quand même !!
shinz0 publié le 04/12/2025 à 10:00
ravyxxs pour des années de développement l'excuse d'un jeu Switch 1 n'est pas valablement

Va falloir des années d'attente pour nous laver les yeux avec un Metroid Prime 5 full Switch 2
rogeraf publié le 04/12/2025 à 10:17
judebox nicolasgourry
nicolasgourry publié le 04/12/2025 à 10:18
ravyxxs shinz0 rappeler que la Switch est plus proche de la génération "X360/PS3" que "PS4/XOne", donc tu peux avoir tout le temps de développement que tu veux (sachant qu'ils ont recommencé le développement à un moment donné), certes ça aides, mais forcément à un moment tu es limité techniquement, la contrainte se voit encore plus quand des nouvelles génération de console arrive à coté.
guiguif publié le 04/12/2025 à 10:28
J'ai 3 heures de jeux au compteur, ça sent pas le grand jeu, mais ça se laisse faire pour le moment. C'est plutôt joli et les combats de boss sont sympa.

Malheureusement la structure en biomes fait que les allez retours pour récupérer des power up une fois le pouvoir associé débloqué risquent d’être beaucoup plus longs et penibles que dans un Metroid classique et le shitty friend nerd casse vraiment l'ambiance en plus de backsit.
Heureusement on peut mettre les voix a 0, mais bon après yen a plus dans les cutscenes.
ravyxxs publié le 04/12/2025 à 10:40
guiguif le shitty friend nerd

???
dalbog publié le 04/12/2025 à 10:40
Ca sent la grande aventure dès le début après mes premières heures de jeu.

Magnifique DA, l'ambiance est immersive, la progression est fluide avec quelques puzzles et de l'action.
Les trajets en moto se font vites et le désert est avant tout un hub de connexion.

Beaucoup d'exagération sur le Pnj, c'est sympa d'avoir un peu de vies et il nous laisse tranquille ensuite.

La claque artistique est réelle, quelle soit musicale ou visuelle.
Ça se joue très bien.
guiguif publié le 04/12/2025 à 10:48
ravyxxs lui
ravyxxs publié le 04/12/2025 à 10:50
guiguif On sent le perso super charismatique.
guiguif publié le 04/12/2025 à 10:51
ravyxxs ouais
edgar publié le 04/12/2025 à 10:55
guiguif Mais c’est quoi cette tête de bite ?

Sinon t’as déjà 3 heures au compteur alors que le jeu est sorti aujourd’hui et qu’il est même pas encore midi ?
torotoro59 publié le 04/12/2025 à 10:55
guiguif on dirait un homme lapin sur la 2ème image
judebox publié le 04/12/2025 à 10:55
guiguif C’est le mec de « Chérie J’ai Rétréci les Gosses » non?

Sinon, pour l’instant, des premiers retours, le jeu souffle le chaud et le froid visiblement
guiguif publié le 04/12/2025 à 11:04
edgar Je l'ai reçu un jour avant la sortie comme souvent avec la Fnac

judebox Oui, rien que les premières heures tu sens qu'on est loin de Metroid Prime 1, mais ça se laisse faire.
ravyxxs publié le 04/12/2025 à 12:13
torotoro59
sasquatsch publié le 04/12/2025 à 12:14
Donc mes craintes se confirment, crla reste un jeu gamecube magnifique dans son classissisme ce qui n'est pas un défaut, mais ne va pas outre et se retrouve donc entre deux chaises...
Dommage j'aurai bien voulu une certaine évolution...mais bon faut y jouer pour s'en assurer... j'attendrai les copies en deuxième main dans 5-6 mois a 35€
wadewilson publié le 04/12/2025 à 12:24
C'est infame
rocan publié le 04/12/2025 à 12:27
4h de jeu et j'aime beaucoup perso.
cyr publié le 04/12/2025 à 12:28
guiguif si tu trouve que ça ce laisse faire, vu tes avis habituel assez assassin , c'est que c'est pas un mauvais jeux dans le fond .

Mais bon pas prévu de le prendre cette année. D'ici la j'aurais eu plusieurs retours.
ioop publié le 04/12/2025 à 12:29
je peux l'avoir a 13e mais bon il a pas l'air top ... j'attends le test mais je vais plutot prendre un autre jeu microsoft flight simulator pour le meme prix sur ps5 d'ici 4jours je crois de mémoire sa sortie
sk8mag publié le 04/12/2025 à 12:38
Je l'ai aussi depuis hier. Très mitigé pour le moment. Graphiquement c'est ultra daté. On voit que c'est un jeu switch 1. J'ai essayé tous les modes de jeu, souris et autres et je ne suis pas hyper convaincu pour l'instant. Pourtant je suis un fan de la série.
ducknsexe publié le 04/12/2025 à 12:54
Visuellement c'est top pour un jeu switch / switch 2
L'ambiance est terrible. J aime beaucoup pour l instant. La moto et maniable et les connection entre les biomes et une bonne idée.
sk8mag publié le 04/12/2025 à 13:04
ducknsexe, top pour un jeu switch 1, décevant pour un jeu switch 2. J'ai essayé starwars outlaws sur switch 2, elle en a dans le ventre. Dommage de voir qu'elle n'est pas du tout exploitée dans Metroid Prime 4.
sasquatsch publié le 04/12/2025 à 13:08
ioop je veux bien tes adresses pour se choper ces jeux à ce prix là
judebox publié le 04/12/2025 à 13:15
sk8mag Clairement, pour l'instant on a toujours pas eu LE jeu Switch 2 de Nintendo qui nous montre ce que la Switch 2 a réellement dans le ventre...
Ce ne sera donc pas pour l'année de sortie de la console.
micheljackson publié le 04/12/2025 à 13:16
Mouais, j'aurais préféré un Metroid "2D" comme Dread...
nicolasgourry publié le 04/12/2025 à 13:18
micheljackson il y a des chances que nous ayons un Metroid 2D sur NS2.
ducknsexe publié le 04/12/2025 à 13:31
sk8mag pour un jeu cross gen les chances étaient maigres. Ce sera sûrement pour le prochain metroid prime 5 , cest a ce moment que rétro studio vont bien exploiter la switch 2
link49 publié le 04/12/2025 à 13:35
Je vais le chercher cet après-midi. J'ai trop hâte.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Metroid Prime 4 Beyond
43
Ils aiment
Nom : Metroid Prime 4 Beyond
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Retro Studios
Genre : FPS
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo