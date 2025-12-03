recherche
Let It Die - Inferno : trailer de lancement
C'est aujourd'hui que sort Let it Die : Inferno, et il même disponible à l'achat dès maintenant sur PC et PlayStation 5 comme l'atteste cette bande-annonce de lancement.

Le jeu est vendu au prix de 24,99€, marquant une différence avec le premier (un rogue F2P aux allures P2W) vu que la progression est promise comme plus naturelle et que les micro-transactions, car il y en a, ne devraient concerner que des skins. Notez également que le titre répondra aux allures GAAS avec des saisons qui feront progresser l'histoire en plus d'ajouter de l'équipement, des compétences, des niveaux, etc.

publié le 03/12/2025 à 06:11 par Gamekyo
Fiche descriptif
Let It Die : Inferno
Nom : Let It Die : Inferno
Support : PC
Editeur : GungHo Online Entertainment
Développeur : Supertrick Games
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
