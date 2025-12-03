Mario Kart World s'offre une MAJ 1.4.0, permettant enfin de supprimer certains objets (ou tous)
On ne doute pas du fait que Mario Kart World
finira un jour ou l'autre par se garnir niveau circuits et personnages, mais en attendant, le titre de lancement de la Nintendo Switch 2 continue de s'améliorer doucement en accueillant aujourd'hui sa mise à jour 1.4.0 recelant un ajout majeur mais qu'on aurait souhaité dès le départ : la possibilité ENFIN de faire des courses VS (et modes secondaires) avec des objets présélectionnés.
Des courses sans objets pour faire parler uniquement le skill, ou alors le foutoir absolu avec uniquement bombes, carapaces rouges et surtout carapaces bleus ? C'est possible.
Outre cela :
- Possibilité de régler le volume des musiques (wahou).
- Mode photo également disponible en ghost & chrono.
- Une masse de correctifs.
- Plusieurs modifications dans les circuits inter-environnements.
publié le 03/12/2025 à 10:48 par Gamekyo
Y a bien des gens qui jouent à Smash sans objet.
Il n'y a pas de mode Grand prix classique dans ce Mario Kart??
Bah bravo!!
Ca dénature totalement l'esprit MK
Le contenu day one est vraiment très conséquent pour moi
Oui c'est ces personnes là que je vise, alors que je suis d'accord, il n'y a rien qui a été promis.
mais c'est comme ça que certains justifiaient le prix
On sent quand même de l'aigreur chez certains....
Un echec sur toute la ligne
et si ça avait été Sony à la place tu aurais fait un plus gros cirque.
Quel seum de ta part
le suivi, même gratuit, est pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un des plus gros jeux multijoueurs, le jeu phare de la Switch 2 qui a déjà du mine de rien, dépasser les 10 millions de ventes et qui est le carburant des excellentes ventes de la console et c'est que le début.
Ya pas bcp de jeux qui peuvent prétendre pouvoir en faire autant, et le prix était censé refléter cette ambition démesurée dans ce jeu.
Alors oui, ça va dans le bon sens, c'est a souligné et cest cool pour nous cette nouvelle MAJ, mais à ce rythme là on va devoir attendre une 1.10 d'ici 2 ans pour que le jeu exprime vraiment tout son potentiel, et il en manque vraiment pas.
Je crois vraiment que la version définitive du jeu va être une dinguerie, il a déjà tous les ingrédients pour, mais encore faut-il préparer la recette avec soin.
Et ces sur qu'il en manque pas.
1) trouve moi ou j'ai dit que le prix de mk world c'était pour du contenu.
2) tous ce que j'ai dit , c'est que le prix de mk world,c'était l'histoire du coût de la cartouche
3) j'aimerais bien connaître ici les personnes qui on acheter mk world a 90€, alors qu'il suffisait de prendre le pack....
Après perso, j'en ai rien a ciré de ce que peut dire les pro n, ou croire.
Bien que j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de commentaire pour justifier le prix de mk world.
Et si 1 personne l'a dit, ça ne veux pas dire que les autres penser la même chose.
Chez nintendo, tous ce paie
51love oui, faudra par contre payer
tous ce que j'ai dit , c'est que le prix de mk world,c'était l'histoire du coût de la cartouche
On sait que c'est faux, vu qu'il est à 10€ que les versions physique qui ne sont pas des Keycard
j'aimerais bien connaître ici les personnes qui on acheter mk world a 90€, alors qu'il suffisait de prendre le pack....
ça ne change rien au fait que le prix de base en physique est bien de 90€
Bien que j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de commentaire pour justifier le prix de mk world.
Ben non, vu que tu vois que ce qui t'arrange et que tu te souviens que ce que tu as envie de te souvenirs... Alors que ça été l'argument principal
Mais le jeu a déjà suffisamment de contenu. Alors personne crachera sur de nouveaux biomes, nouvelles courses, idéalement offert mais on se doute que ce sera via DLC payant...
Mais avant ça qu'ils continuent d'améliorer le jeu de base, l'équilibre, la customisation des courses...
Perso j'en demande pas plus, vu la taille de l open world il y a déjà de quoi faire.
Tu vois, ça marche aussi .
Le pire c'est que j'ai jamais écrit, ni même envisager de telle propo.....
Heureusement que tu n'est pas juge.....sauf que pour le coup un juge ce base sur des preuves et des faits.....Pas sur gamekyo visiblement.
Coupable d'office....
"
cyr publié le 03/12/2025 à 13:52
Ça critique les mise a jour maintenant ?
On sent quand même de l'aigreur chez certains...."
C'est toi qui a réagi a mon message qui ne cité personne. Tu tes senti visé ?
Mk sans objet c'est nul en revanche
Mk sans tortue bleu avec seulement des tortue vert only
Pour le skill entre pro gamers ça doit être le feu