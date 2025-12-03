recherche
Mario Kart World s'offre une MAJ 1.4.0, permettant enfin de supprimer certains objets (ou tous)
On ne doute pas du fait que Mario Kart World finira un jour ou l'autre par se garnir niveau circuits et personnages, mais en attendant, le titre de lancement de la Nintendo Switch 2 continue de s'améliorer doucement en accueillant aujourd'hui sa mise à jour 1.4.0 recelant un ajout majeur mais qu'on aurait souhaité dès le départ : la possibilité ENFIN de faire des courses VS (et modes secondaires) avec des objets présélectionnés.

Des courses sans objets pour faire parler uniquement le skill, ou alors le foutoir absolu avec uniquement bombes, carapaces rouges et surtout carapaces bleus ? C'est possible.

Outre cela :

- Possibilité de régler le volume des musiques (wahou).
- Mode photo également disponible en ghost & chrono.
- Une masse de correctifs.
- Plusieurs modifications dans les circuits inter-environnements.

publié le 03/12/2025 à 10:48 par Gamekyo
commentaires (35)
shanks publié le 03/12/2025 à 10:50
Dans un monde parfait, c'est Sakurai qui s'occuperait de Mario Kart...
akinen publié le 03/12/2025 à 10:52
C’est un party game pour moi à l’image de smash bros. Donc c’est objet, tranche de rire et on passe à autre chose
fdestroyer publié le 03/12/2025 à 10:58
Mais toujours pas de mode grand-prix classic! C'est fou!
jenicris publié le 03/12/2025 à 10:59
Des courses sans objet c'est pas Mario Kart
mizuki publié le 03/12/2025 à 11:05
"Possibilité de régler le volume des musiques (wahou)."
shanks publié le 03/12/2025 à 11:21
jenicris
Y a bien des gens qui jouent à Smash sans objet.
gasmok2 publié le 03/12/2025 à 11:23
fdestroyer
Il n'y a pas de mode Grand prix classique dans ce Mario Kart??
Bah bravo!!
fiveagainstone publié le 03/12/2025 à 11:30
Il y a quelques virages en plus sur les tracés qui n'étaient que des lignes droite. Il y a du mieux, nice.
jeanouillz publié le 03/12/2025 à 11:33
Le plus mauvais des mario kart sorties jusqu'à présent...
mattewlogan publié le 03/12/2025 à 11:41
Cool
jenicris publié le 03/12/2025 à 11:58
shanks certes, mais MK sans objet ça fait plutôt bizarre
Ca dénature totalement l'esprit MK
benichou publié le 03/12/2025 à 12:04
jeanouillz clairement, revendu pour ma part au bout de 15 jours. Ce qui n’est jamais arrivé pour tous les autres MK que je possède toujours.
zekk publié le 03/12/2025 à 12:13
C'est ça leur fameux suivi ?
wickette publié le 03/12/2025 à 12:14
zekk ils n’ont promis aucun contenu additionnel, certains se sont juste mis à croire qu’ils auraient un nouveau circuit chaque mois.

Le contenu day one est vraiment très conséquent pour moi
zekk publié le 03/12/2025 à 12:16
wickette ils n’ont promis aucun contenu additionnel, certains se sont juste mis à croire qu’ils auraient un nouveau circuit chaque mois.

Oui c'est ces personnes là que je vise, alors que je suis d'accord, il n'y a rien qui a été promis.

mais c'est comme ça que certains justifiaient le prix
cyr publié le 03/12/2025 à 12:52
Ça critique les mise a jour maintenant ?

On sent quand même de l'aigreur chez certains....
jeanouillz publié le 03/12/2025 à 13:06
benichou je l'ai eu en pack donc en demat mais desinstallé depuis un bon bout de temps.
Un echec sur toute la ligne
zekk publié le 03/12/2025 à 13:11
cyr aucune aigreur mais c'était votre argument concernant le prix... On peut encore remarquer que vos arguments étaient faux...

et si ça avait été Sony à la place tu aurais fait un plus gros cirque.

Quel seum de ta part
amario publié le 03/12/2025 à 13:11
jeanouillz mario kart wii etait pour moi vraiment pas fameux... et également le double dash (oii je vais me faire insulter)
judebox publié le 03/12/2025 à 13:15
Si on peut enfin virer les carapaces bleues, c'est une bonne nouvelle !
solarr publié le 03/12/2025 à 13:20
trop tard
zekk publié le 03/12/2025 à 13:20
51love
51love publié le 03/12/2025 à 13:20
cyr nan mais le commentaire de zekk reste tt à fait légitime.

le suivi, même gratuit, est pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un des plus gros jeux multijoueurs, le jeu phare de la Switch 2 qui a déjà du mine de rien, dépasser les 10 millions de ventes et qui est le carburant des excellentes ventes de la console et c'est que le début.

Ya pas bcp de jeux qui peuvent prétendre pouvoir en faire autant, et le prix était censé refléter cette ambition démesurée dans ce jeu.


Alors oui, ça va dans le bon sens, c'est a souligné et cest cool pour nous cette nouvelle MAJ, mais à ce rythme là on va devoir attendre une 1.10 d'ici 2 ans pour que le jeu exprime vraiment tout son potentiel, et il en manque vraiment pas.

Je crois vraiment que la version définitive du jeu va être une dinguerie, il a déjà tous les ingrédients pour, mais encore faut-il préparer la recette avec soin.

Et ces sur qu'il en manque pas.
ratchet publié le 03/12/2025 à 13:20
C’est cool ce suivi. De toute façon le jeu va évolué jusqu’à la fin de vie de la Switch 2. Il y a le temps.
cyr publié le 03/12/2025 à 13:22
zekk marrant que ça soit toi qui répond.

1) trouve moi ou j'ai dit que le prix de mk world c'était pour du contenu.

2) tous ce que j'ai dit , c'est que le prix de mk world,c'était l'histoire du coût de la cartouche

3) j'aimerais bien connaître ici les personnes qui on acheter mk world a 90€, alors qu'il suffisait de prendre le pack....

Après perso, j'en ai rien a ciré de ce que peut dire les pro n, ou croire.

Bien que j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de commentaire pour justifier le prix de mk world.

Et si 1 personne l'a dit, ça ne veux pas dire que les autres penser la même chose.

Chez nintendo, tous ce paie

51love oui, faudra par contre payer
zekk publié le 03/12/2025 à 13:24
cyr je vais pas faire des recherche, mais c'est le discours que les pro-N ( donc toi également) on tenu sur le prix de 90€.

tous ce que j'ai dit , c'est que le prix de mk world,c'était l'histoire du coût de la cartouche

On sait que c'est faux, vu qu'il est à 10€ que les versions physique qui ne sont pas des Keycard

j'aimerais bien connaître ici les personnes qui on acheter mk world a 90€, alors qu'il suffisait de prendre le pack....

ça ne change rien au fait que le prix de base en physique est bien de 90€

Bien que j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de commentaire pour justifier le prix de mk world.

Ben non, vu que tu vois que ce qui t'arrange et que tu te souviens que ce que tu as envie de te souvenirs... Alors que ça été l'argument principal
51love publié le 03/12/2025 à 13:26
cyr payer?

Mais le jeu a déjà suffisamment de contenu. Alors personne crachera sur de nouveaux biomes, nouvelles courses, idéalement offert mais on se doute que ce sera via DLC payant...

Mais avant ça qu'ils continuent d'améliorer le jeu de base, l'équilibre, la customisation des courses...

Perso j'en demande pas plus, vu la taille de l open world il y a déjà de quoi faire.
masharu publié le 03/12/2025 à 13:34
Et oui avec un tel le prix et vu le contenu derrière (pas de mode scénarisé, au final peu de réel nouveaux personnages et même des absents comme Diddy Kong, un monde ouvert avec une infinité de possibilité mais seulement les 8 même putain de rallye...), un suivi au moins sur les 12 premiers mois était évident. Alors ça se fout de la gueule des croyants mais ça aussi c'est une critique à faire avec le prix et la communication de NoA (notamment les propos de Doug Bowser). Le jeu est sorti il y a 5 mois et les seuls informations majeures sont des tournois régionaux avec un système de jeu en ligne plus mauvais que Mario Kart 8 sur Wii U il y a 10 ans.
cyr publié le 03/12/2025 à 13:41
zekk si tu me tiens des propos que j'ai jamais tenu, tu t'invente des truc pour que ça t'arrange....

Tu vois, ça marche aussi .

Le pire c'est que j'ai jamais écrit, ni même envisager de telle propo.....

Heureusement que tu n'est pas juge.....sauf que pour le coup un juge ce base sur des preuves et des faits.....Pas sur gamekyo visiblement.

Coupable d'office....
zekk publié le 03/12/2025 à 13:44
cyr Alors pourquoi réagir à mon message ( et oui vu le début de ton message plus haut, c'était une réaction à mon message...) tu t'es pas senti visé ? à d'autre
cyr publié le 03/12/2025 à 13:54
zekk
"
cyr publié le 03/12/2025 à 13:52
Ça critique les mise a jour maintenant ?

On sent quand même de l'aigreur chez certains...."

C'est toi qui a réagi a mon message qui ne cité personne. Tu tes senti visé ?
zekk publié le 03/12/2025 à 13:55
cyr marrant que ça soit toi qui répond.
skk publié le 03/12/2025 à 13:57
zekk Je suis une grosse pute de nintendo et je n'ai jamais vu ce genre de discours ici. Tu dois fantasmer...
kikoo31 publié le 03/12/2025 à 13:58
jenicris je suis assez d'accord avec toi
Mk sans objet c'est nul en revanche
Mk sans tortue bleu avec seulement des tortue vert only
Pour le skill entre pro gamers ça doit être le feu
zekk publié le 03/12/2025 à 14:00
skk je suis d'accord le début de ta phrase, pas avec l'autre c'était clairement l'argument utilisé pour justifier le prix.
