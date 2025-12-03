Mario Kart World s'offre une MAJ 1.4.0, permettant enfin de supprimer certains objets (ou tous)

On ne doute pas du fait quefinira un jour ou l'autre par se garnir niveau circuits et personnages, mais en attendant, le titre de lancement de la Nintendo Switch 2 continue de s'améliorer doucement en accueillant aujourd'hui sa mise à jour 1.4.0 recelant un ajout majeur mais qu'on aurait souhaité dès le départ : la possibilité ENFIN de faire des courses VS (et modes secondaires) avec des objets présélectionnés.Des courses sans objets pour faire parler uniquement le skill, ou alors le foutoir absolu avec uniquement bombes, carapaces rouges et surtout carapaces bleus ? C'est possible.Outre cela :- Possibilité de régler le volume des musiques (wahou).- Mode photo également disponible en ghost & chrono.- Une masse de correctifs.- Plusieurs modifications dans les circuits inter-environnements.