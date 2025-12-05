Malgré les critiques, Dragon Ball : Sparking Zero semble garder une très forte audience

Nombreux sont ceux ayant abandonnédepuis bien longtemps mais les critiques, même légitimes, ne semble pas empêcher que le monde perdure au-delà des réseaux sociaux : si l'on en croit les propos de Jun Furutani (producteur du jeu), il y aurait chaque mois à travers le monde environ 1 million de joueurs qui lanceraient le jeu au moins une fois, rapport probablement aidé par les récentes promos de novembre et la sortie d'une édition Switch 2.L'éditeur n'a pas profité de l'occasion pour mettre à jour les chiffres de ventes (5 millions d'unités écoulées au dernier rapport datant déjà de février 2025) mais on rappelle tout de même que la carrière du jeu est loin d'être terminé, déjà parce que Bandai Namco a pris l'habitude de faire des suivis sur plusieurs années (parfois trop #Xenoverse 2), et tout simplement parce qu'on nous a officiellement promis de nouveaux persos en 2026 « et bien plus ».