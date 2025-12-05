Les premiers jeux annoncés pour les Game Awards, dont des nouvelles de Resident Evil Requiem Les premiers jeux annoncés pour les Game Awards, dont des nouvelles de Resident Evil Requiem

La semaine prochaine, dans la nuit du 11 au 12 décembre, se tiendront les habituels Game Awards de Geoff Keighley où entre deux récompenses, des nouvelles de l'avenir seront délivrées avec trailers, teasers et extraits généralement courts vu le prix réclamé à la minute.



Et comme chaque année, le présentateur fait doucement monter la pression en commençant à indiquer quels seront les élus concernés, dans une liste que l'on mettra à jour au fur et à mesure :



- EXODUS (nouveau trailer)

- Invincible VS (date de sortie + nouveau perso)

- Nouveau projet Neon Giant (The Ascent) x Krafton

- Nouvel aperçu de Resident Evil Requiem

- Annonce d'un nouveau projet Total War (Star Wars ?)