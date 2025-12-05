Les premiers jeux annoncés pour les Game Awards, dont des nouvelles de Resident Evil Requiem
La semaine prochaine, dans la nuit du 11 au 12 décembre, se tiendront les habituels Game Awards de Geoff Keighley où entre deux récompenses, des nouvelles de l'avenir seront délivrées avec trailers, teasers et extraits généralement courts vu le prix réclamé à la minute.
Et comme chaque année, le présentateur fait doucement monter la pression en commençant à indiquer quels seront les élus concernés, dans une liste que l'on mettra à jour au fur et à mesure :
- EXODUS (nouveau trailer)
- Invincible VS (date de sortie + nouveau perso)
- Nouveau projet Neon Giant (The Ascent) x Krafton
- Nouvel aperçu de Resident Evil Requiem
- Annonce d'un nouveau projet Total War (Star Wars ?)
publié le 05/12/2025 à 07:01 par Gamekyo
J'espère que l'on aura des nouvelles de Forza Horizon, Fable, et d'autres nouveautés cool qui vont être annulées 6 mois après.
Celui du TGA sortira en premier, Medieval 3 ne sortant que dans des années, vu que le jeu commence à peine sa pre prod selon le studio.