Les premiers jeux annoncés pour les Game Awards, dont des nouvelles de Resident Evil Requiem
La semaine prochaine, dans la nuit du 11 au 12 décembre, se tiendront les habituels Game Awards de Geoff Keighley où entre deux récompenses, des nouvelles de l'avenir seront délivrées avec trailers, teasers et extraits généralement courts vu le prix réclamé à la minute.

Et comme chaque année, le présentateur fait doucement monter la pression en commençant à indiquer quels seront les élus concernés, dans une liste que l'on mettra à jour au fur et à mesure :

- EXODUS (nouveau trailer)
- Invincible VS (date de sortie + nouveau perso)
- Nouveau projet Neon Giant (The Ascent) x Krafton
- Nouvel aperçu de Resident Evil Requiem
- Annonce d'un nouveau projet Total War (Star Wars ?)
publié le 05/12/2025 à 07:01 par Gamekyo
commentaires (6)
yukilin publié le 05/12/2025 à 07:08
Pour le moment, hors RE, absolument rien qui m'intéresse.
midomashakil publié le 05/12/2025 à 07:58
ca sera la même séquence -_-
toninus publié le 05/12/2025 à 08:17
Le nouveau total war a déjà été annoncé :
https://www.youtube.com/watch?v=qFKhUJTnC-E

J'espère que l'on aura des nouvelles de Forza Horizon, Fable, et d'autres nouveautés cool qui vont être annulées 6 mois après.
jenicris publié le 05/12/2025 à 08:56
toninus un autre doit être dévoilé au TGA. ils avaient deux nouveaux opus a montrer.
Celui du TGA sortira en premier, Medieval 3 ne sortant que dans des années, vu que le jeu commence à peine sa pre prod selon le studio.
wickette publié le 05/12/2025 à 09:13
Total war c’est, je pense, star wars ou warhammer 40K à mon avis, dans les 2 cas je l’attends religieusement
plasmide publié le 05/12/2025 à 10:56
J'ai bien aimé The Ascent, curieux de voir le nouveau projet
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
