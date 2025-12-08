A défaut d'avoir pu sauver Perfect Dark, Take-Two en récupère les dirigeants

Peu de temps après la mise à mort de The Initiative et du reboot de, Jason Schreier surprenait l'assistance en déclarant que Take-Two croyait davantage au projet que Xbox lui-même, et était même prêt à sortir les billets pour financer le jeu et l'éditer lui-même (ce que Microsoft a refusé).Et nouveau rebondissement : ce même Schreier nous apprend aujourd'hui que faute d'avoir pu sauver les nouvelles aventures de Joanna Dark, l'éditeur vient de recruter Darrell Gallagher (ancien dirigeant de The Initiative) et Drian Horton (réalisateur de) pour leur permettre de fonder un nouveau studio au sein de l'organigramme 2K. Cool pour les concernés, mais patience maintenant avant de voir la couleur d'un quelconque projet.