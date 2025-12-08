recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
A défaut d'avoir pu sauver Perfect Dark, Take-Two en récupère les dirigeants
Peu de temps après la mise à mort de The Initiative et du reboot de Perfect Dark, Jason Schreier surprenait l'assistance en déclarant que Take-Two croyait davantage au projet que Xbox lui-même, et était même prêt à sortir les billets pour financer le jeu et l'éditer lui-même (ce que Microsoft a refusé).

Et nouveau rebondissement : ce même Schreier nous apprend aujourd'hui que faute d'avoir pu sauver les nouvelles aventures de Joanna Dark, l'éditeur vient de recruter Darrell Gallagher (ancien dirigeant de The Initiative) et Drian Horton (réalisateur de Perfect Dark) pour leur permettre de fonder un nouveau studio au sein de l'organigramme 2K. Cool pour les concernés, mais patience maintenant avant de voir la couleur d'un quelconque projet.

0
Qui a aimé ?
publié le 08/12/2025 à 22:00 par Gamekyo
commentaires (4)
taiko publié le 08/12/2025 à 22:13
Pourquoi ne pas le faire en créant une autre licence?
altendorf publié le 08/12/2025 à 22:54
taiko C'est ce qu'ils vont faire je pense d'où la création d'un nouveau studio chez 2K.
taiko publié le 09/12/2025 à 06:34
Je ne sais pas s'ils ont le droit de récupérer les assets et tout ce qu'ils ont créé pour un autre jeu. Ce n'est pas aussi simple je pense. Ça a été financé par Microsoft.
mck publié le 09/12/2025 à 07:35
taiko Sans récupérer les assets etc, tu peux garder l'idée générale, certaines mécaniques de gameplay et transposer le tout dans un autre univers.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Perfect Dark
4
Ils aiment
Nom : Perfect Dark
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Xbox Game Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo