recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Game Awards : enfin le retour de Star Wars KOTOR ?
Le désormais bien connu insider Kurakasis confirme à nouveau le reveal d'un gros jeu Star Wars durant les Game Awards, qui ne serait ni Eclipse (Quantic Dream) ni Zero Company (le RTS d'EA), allant même jusqu'à ajouter une info d'importance : le titre du jeu se terminera par The Old Republic.

Alors évidemment, les regards sont naturellement pointés vers un retour dans l'actualité du remake de Star Wars : Knights of The Old Republic, chacun reste libre de spéculer, certains évoquant le nom du Total War « Star Wars » en rumeur depuis un certain temps, ou qui sait, une version offline du MMO Star Wars : The Old Republic.

3
Qui a aimé ?
alucardhellsing, link49, eruroraito7
publié le 07/12/2025 à 09:07 par Gamekyo
commentaires (9)
alucardhellsing publié le 07/12/2025 à 09:49
J'espere !
lalisa publié le 07/12/2025 à 09:56
J'espère que ça concerne SWTOR. Une sortie sur console et des graphismes digne de 2025 et je relance le jeu.
wickette publié le 07/12/2025 à 10:28
Je pense pas parce que le projet d’embracer a l’air tellement lointain voir annulé

Je parierai sur total wars perso
maxx publié le 07/12/2025 à 11:42
Pfff je veux pas trop me hype... Mais bordel quoi... J'aimerais tellement que le projet aille jusqu'au bout et soit bon! Puis derrière ce serait bien aussi du contenu cinématographique a cette époque.

D'ailleurs comment se porte le MMO? Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Bon ce serait un projet énorme, pas sur qu'aujourd'hui ce soit quelque chose sur lequel un éditeur voudrait se lancer mais bon.
verseb publié le 07/12/2025 à 11:45
D'ailleurs toujours pas de news de la suite de Star wars jedi survivor ? Ça fait quasi 3 ans depuis sa sortie. Peut-être en aura t on prochainement...
shanks publié le 07/12/2025 à 11:53
verseb
Respawn a confirmé clairement le dev de Jedi 3.

Il faut également prendre en compte que Respawn doit assurer la com du RTS Zero Company (pas eux qui le font, mais soutienne l'équipe dans le marketing) et qu'ils veulent une communication "rapide".

Star Wars Jedi : Survivor, il ne s'est passé "que" 9 mois entre le reveal et la sortie.
Pour 2026, ça semble mort donc peut-être qu'ils le dévoileront au printemps pour une sortie au Q1 2027.
altendorf publié le 07/12/2025 à 12:23
Le remake de KOTOR j’ai plus d’espoir vu le bordel autour du développement
jenicris publié le 07/12/2025 à 12:24
Peu être le Total War au TGA

wickette c'est même plus Embracer. C'est Aspyr depuis qu'ils sont devenus indépendants
grospich publié le 07/12/2025 à 15:33
En espérant que ce soit un bon jeu Star Wars.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Star Wars : Knights of the Old Republic Remake
2
Ils aiment
Nom : Star Wars : Knights of the Old Republic Remake
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : ASPYR
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo