Game Awards : enfin le retour de Star Wars KOTOR ?
Le désormais bien connu insider Kurakasis confirme à nouveau le reveal d'un gros jeu Star Wars durant les Game Awards, qui ne serait ni Eclipse (Quantic Dream) ni Zero Company (le RTS d'EA), allant même jusqu'à ajouter une info d'importance : le titre du jeu se terminera par The Old Republic.
Alors évidemment, les regards sont naturellement pointés vers un retour dans l'actualité du remake de Star Wars : Knights of The Old Republic, chacun reste libre de spéculer, certains évoquant le nom du Total War « Star Wars » en rumeur depuis un certain temps, ou qui sait, une version offline du MMO Star Wars : The Old Republic.
Je parierai sur total wars perso
D'ailleurs comment se porte le MMO? Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Bon ce serait un projet énorme, pas sur qu'aujourd'hui ce soit quelque chose sur lequel un éditeur voudrait se lancer mais bon.
Respawn a confirmé clairement le dev de Jedi 3.
Il faut également prendre en compte que Respawn doit assurer la com du RTS Zero Company (pas eux qui le font, mais soutienne l'équipe dans le marketing) et qu'ils veulent une communication "rapide".
Star Wars Jedi : Survivor, il ne s'est passé "que" 9 mois entre le reveal et la sortie.
Pour 2026, ça semble mort donc peut-être qu'ils le dévoileront au printemps pour une sortie au Q1 2027.
wickette c'est même plus Embracer. C'est Aspyr depuis qu'ils sont devenus indépendants