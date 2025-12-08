The Alters : trailer de l'upgrade gratuite (dispo)

Comme annoncé il y a quelques jours,accueille une upgrade d'importance pour à la fois agrémenter son contenu tout en proposant un mode Relax pour ceux qui veulent découvrir le scénario et l'exploration tout en laissant le jeu s'occuper de la partie gestion.La bande-annonce permet également d'apprendre l'ajout d'un nouveau petit scénario au coeur du jeu.- Mode « Relax » où la gestion sera grandement facilitée pour vous laisser vous consacrer à la narration et l'exploration.- Système de sauvegarde beaucoup plus souple (davantage d'auto-save, même après chaque dialogue, ainsi que des quick-save en quittant la partie).- Nouvelle pièce à débloquer (Scientifique requis) au thème de l'alter que vous souhaiterait, et où vous pourrez jouer à un mini-jeu de carte spécialement créé pour l'occasion (susceptible d'améliorer l'humeur de chacun).- Mode Photo avec une tonne de thèmes pour le fun.- Nouveaux skins + personnalisation de l'extérieur des modules.- Ajout d'un nouvel event (et donc dialogues neufs)Pour ceux qui veulent découvrir le jeu, outre le Game Pass, profitez-en car il tourne actuellement en promo à 24,99€. D'autres MAJ viendront améliorer l'expérience, en plus d'un DLC (payant, et inclus dans l'édition Deluxe) en 2026.