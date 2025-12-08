The Alters : trailer de l'upgrade gratuite (dispo)
Comme annoncé il y a quelques jours, The Alters accueille une upgrade d'importance pour à la fois agrémenter son contenu tout en proposant un mode Relax pour ceux qui veulent découvrir le scénario et l'exploration tout en laissant le jeu s'occuper de la partie gestion.
La bande-annonce permet également d'apprendre l'ajout d'un nouveau petit scénario au coeur du jeu.
- Mode « Relax » où la gestion sera grandement facilitée pour vous laisser vous consacrer à la narration et l'exploration.
- Système de sauvegarde beaucoup plus souple (davantage d'auto-save, même après chaque dialogue, ainsi que des quick-save en quittant la partie).
- Nouvelle pièce à débloquer (Scientifique requis) au thème de l'alter que vous souhaiterait, et où vous pourrez jouer à un mini-jeu de carte spécialement créé pour l'occasion (susceptible d'améliorer l'humeur de chacun).
- Mode Photo avec une tonne de thèmes pour le fun.
- Nouveaux skins + personnalisation de l'extérieur des modules.
- Ajout d'un nouvel event (et donc dialogues neufs)
Pour ceux qui veulent découvrir le jeu, outre le Game Pass, profitez-en car il tourne actuellement en promo à 24,99€. D'autres MAJ viendront améliorer l'expérience, en plus d'un DLC (payant, et inclus dans l'édition Deluxe) en 2026.