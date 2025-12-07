Dusk Golem livre un aperçu de Draconis, le projet annulé de Deviation Games x PlayStation

Pour la simple curiosité, Dusk Golem nous partage deux vidéos de gameplay (flous et tirés d'un build très très loin d'être finalisé) de, projet initialement conçu par Deviation Games en partenariat direct avec PlayStation Studios jusqu'à son annulation et la mort du studio, l'équipe s'étant ensuite reformée pour devenir « Dark Outlaws Games »… directement au sein des PlayStation Studios (et dont le premier projet encore inconnu n'aura aucun rapport avec ce qui est montré ci-dessous).Bon, en plissant les yeux et en connaissant les contours économiques du jeu (un GAAS), on semblait partir vers une sorte demais avec des monstres parfois gigantesques (voir la fin de la deuxième vidéo).