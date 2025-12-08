Avant la Warner, Netflix avait trois autres morceaux en vue, dont Electronic Arts
Tout comme pour l'affaire Xbox x Activision, la tentative de rachat de Warner Bros Studios par Netflix va permettre sur la longueur de lever quelques petits secrets, et l'on commence déjà avec les sources de Bloomberg révélant pour l'anecdote qu'avant la Warner (ou plutôt avant que les choses ne commencent à se concrétiser vraiment), le leader de la VOD a envisagé au fil des années d'autres acquisitions de taille : la Fox (avant qu'elle ne soit récupérée par Disney), Disney lui-même (probablement avant qu'ils ne deviennent aussi gros qu'actuellement) et… Electronic Arts.
Rien ne s'est fait faute d'un accord entre les dirigeants de Netflix, estimant que les négociations publiques feraient bondir les investisseurs face aux risques financiers. Et pourtant, tout cela arriver avec Warner Bros même si rien n'est encore signé : il faudra pour cela passer par l'approbation des différents organismes de régulation, et l'Europe a déjà indiqué faire partie des réfractaires.
Parallèlement à tout cela et alors que l'avenir reste incertain, les développements chez Warner Bros Games se poursuivent, incluant Hogwarts Legacy 2 et LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight.
publié le 08/12/2025 à 15:12 par Gamekyo
On en a ras le cul de tout ses abonnements. Même les fournisseurs Internet bouffez les tous. On en a ras le cul. Bouffez même EDF. On veut juste un abonnement !
Même putain bouffez les banques ! Même bouffez tout les gouvernements.
On veut un gouvernement Mondial, un Abonnement pour tout. Et le retour des bateaux et des Pirates !et internet et nos abonnement sur nos bateaux
Après je comprends Grievous32
C'est Trump qui va être content tient
Netflix a pondu les six séries Defenders il y a une décennie et c'était très réussi.
A présent je signerais bien pour une série Nightwing, une série Red Hood, une série Batgirl, etc, et le regroupement de tout ce monde pour aboutir sur un Ra's Al Ghul en puissance.
Ensuite Netflix rachète Nestlé/Kellogg's pour un multivers Chocapic VS Coco Pops.
c'est sérieux cette histoire de 108 milliards?
A voir si les actionnaires acceptent
Alors que Netflix c'est que Warner
Oui je viens de voir, c'est complètement fou...
Cette période de consolidation n'augure rien de très bon pour l'avenir et la diversité des productions.
Dans tous les domaines ça se rachète les uns les autres dernièrement...
La principale différence est que Netflix fait un échange d'action sur une partie du montant alors que Paramount fait tout en cash (via un emprunt bien monstrueux de $54 milliards notamment).
On dans une situation étrange d'un côté on Netflix un champion du wokisme et de l'autre Paramount un champion nationaliste conservateur.
A la différence de Netflix, qui ne propose de racheter, pour l’essentiel, que le studio Warner Bros et la plateforme de streaming HBO Max pour 72 milliards de dollars,
Paramount Skydance veut acquérir l’ensemble de Warner Bros Discovery ( donc également son réseau de chaînes de télévision).
Warner au départ pensait scindé son empire afin de justement faciliter une vente.
Paramount Skydance avait été le premier à manifester son intérêt pour Warner Bros Discovery et a soumis au moins cinq offres, avant celle de lundi, mais le conseil de WBD lui a préféré Netflix, qui a également coiffé au poteau le câblo-opérateur Comcast. « Notre offre est la plus élevée parmi celles qui sont sur la table », a déclaré David Ellison, patron de Paramount Skydance, affirme que son offre est la plus importante par rapport à celle de Netflix pour qui Warner Bros et HBO Max valaient 83 milliards de dollars, dette comprise!
jf17 oui c'est fort possible surtout qu'çà la base c'était Paramount qui c'était positionné en premier en pensant que leur proximité avec Trump pèserait sur la balance.
J'imagine que c'est maintenant le cas mais ce n'est pas sur...et j'imagine que justement peut-être ils ont voulu que cela ne se voit pas trop afin d'citer des accusations de nepotisme.
que ce soit Netflix ou Paramount, on ne voit pas une volonté de communiquer sur la branche JV...
On a pas envie de se retaper un autre abonnement style Paramount, juste pour Harry Potter
Netflix a vraiment une réelle culture geek
Warner est entre de bonnes mains et surtout loin de la famille Trump et de Paramount
Netflix ne veut pas des chaînes TV et Zazlav nr veut pas vendre à Paramount il l'a déjà dit
Paramount Warner et consort d’un côté contre l’Empire Netflix - Disney (qui chopera Sony ?)