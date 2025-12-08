recherche
Avant la Warner, Netflix avait trois autres morceaux en vue, dont Electronic Arts
Tout comme pour l'affaire Xbox x Activision, la tentative de rachat de Warner Bros Studios par Netflix va permettre sur la longueur de lever quelques petits secrets, et l'on commence déjà avec les sources de Bloomberg révélant pour l'anecdote qu'avant la Warner (ou plutôt avant que les choses ne commencent à se concrétiser vraiment), le leader de la VOD a envisagé au fil des années d'autres acquisitions de taille : la Fox (avant qu'elle ne soit récupérée par Disney), Disney lui-même (probablement avant qu'ils ne deviennent aussi gros qu'actuellement) et… Electronic Arts.

Rien ne s'est fait faute d'un accord entre les dirigeants de Netflix, estimant que les négociations publiques feraient bondir les investisseurs face aux risques financiers. Et pourtant, tout cela arriver avec Warner Bros même si rien n'est encore signé : il faudra pour cela passer par l'approbation des différents organismes de régulation, et l'Europe a déjà indiqué faire partie des réfractaires.

Parallèlement à tout cela et alors que l'avenir reste incertain, les développements chez Warner Bros Games se poursuivent, incluant Hogwarts Legacy 2 et LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight.
publié le 08/12/2025 à 15:12
commentaires (25)
liberty publié le 08/12/2025 à 15:18
J'espère que Microsoft va racheter Netflix et Spotify maintenant. Comme ça un seul abonnement pour avoir JV, Series, Films, Musiques.

On en a ras le cul de tout ses abonnements. Même les fournisseurs Internet bouffez les tous. On en a ras le cul. Bouffez même EDF. On veut juste un abonnement !

Même putain bouffez les banques ! Même bouffez tout les gouvernements.

On veut un gouvernement Mondial, un Abonnement pour tout. Et le retour des bateaux et des Pirates !et internet et nos abonnement sur nos bateaux
jenicris publié le 08/12/2025 à 15:19
EA...je comprend mieux du coup pourquoi ils ont également récupéré les studios Warner
grievous32 publié le 08/12/2025 à 15:20
Liberty si c'est pour avoir un abo à 50 € par mois avec des trucs dont t'as absolument rien à foutre comme le Fortnite Club ou j'sais plus quoi, franchement vaut mieux avoir plusieurs abo et en désactiver un ou plus quand tu veux en gardant que ce qui t'intéresse...
kujotaro publié le 08/12/2025 à 15:24
grievous32 Je pense que c'était du second degré l'ami
liberty publié le 08/12/2025 à 15:28
grievous32 kujotaro ouai je me moque des rachats. Mais j'aimerais quand même vraiment un abonnement ayant tout. Pour éviter le ''Un mois de Disney pour ça, un mois d'HBo pour ci, un mois de Netflix...''
Après je comprends Grievous32
ravyxxs publié le 08/12/2025 à 15:40
Paramount vient de mettre sur la table 108.4 milliards !!!!

C'est Trump qui va être content tient
magneto860 publié le 08/12/2025 à 15:47
J'espère que ça se fera et qu'on aura enfin un univers télé et ciné sombre, cohérent et approfondi.

Netflix a pondu les six séries Defenders il y a une décennie et c'était très réussi.

A présent je signerais bien pour une série Nightwing, une série Red Hood, une série Batgirl, etc, et le regroupement de tout ce monde pour aboutir sur un Ra's Al Ghul en puissance.
marcelpatulacci publié le 08/12/2025 à 15:53
Netflix devrait racheter la Palestine et la Palestine occupée pour mettre tous le pays all inclusive comme leurs films. Au moins ça, ça sera un achat utile et réglerait définitivement le problème.

Ensuite Netflix rachète Nestlé/Kellogg's pour un multivers Chocapic VS Coco Pops.
gasmok2 publié le 08/12/2025 à 16:05
ravyxxs
c'est sérieux cette histoire de 108 milliards?
jenicris publié le 08/12/2025 à 16:07
gasmok2 oui c'est officiel pour l'ensemble Warner Discovery, via une OPA
A voir si les actionnaires acceptent
Alors que Netflix c'est que Warner
gasmok2 publié le 08/12/2025 à 16:12
jenicris
Oui je viens de voir, c'est complètement fou...
gasmok2 publié le 08/12/2025 à 16:27
Après MS et ABK, voilà Paramount (ou Netflix) qui rachète Warner.

Cette période de consolidation n'augure rien de très bon pour l'avenir et la diversité des productions.

Dans tous les domaines ça se rachète les uns les autres dernièrement...
sussudio publié le 08/12/2025 à 16:29
Dire que c'est Microsoft qui a propulsé Netflix via l'application sur Xbox 360 à l'origine.
nyseko publié le 08/12/2025 à 16:30
gasmok2 L'offre de Paramount est similaire en fait, Netflix rachète ~$27 par action sans les chaînes TV valorisés à ~$4 par action et Paramount offre ~$30 par action pour le tout. Soit donc même $1 de moins pour l'ensemble si les chaînes de TV arrivent à être vendu pour $4 par action ce qui n'est pas certain.

La principale différence est que Netflix fait un échange d'action sur une partie du montant alors que Paramount fait tout en cash (via un emprunt bien monstrueux de $54 milliards notamment).
rogeraf publié le 08/12/2025 à 16:30
ravyxxs C'est du délire, comment c'est possible de sortir un cheque comme ça ... Moi j'en propose 150 milliards
newtechnix publié le 08/12/2025 à 16:30
Paramount vient de surenchérir à l'offrir de Netflix et pas qu'un peu

On dans une situation étrange d'un côté on Netflix un champion du wokisme et de l'autre Paramount un champion nationaliste conservateur.
jf17 publié le 08/12/2025 à 16:51
newtechnix je viens de voir l'info, trump y est pour quelque chose
newtechnix publié le 08/12/2025 à 16:56
Paramount Skydance a présenté108,4 milliards de dollars (93 milliards d’euros), trois jours après l’annonce d’un accord de rachat entre WBD et Netflix.

A la différence de Netflix, qui ne propose de racheter, pour l’essentiel, que le studio Warner Bros et la plateforme de streaming HBO Max pour 72 milliards de dollars,

Paramount Skydance veut acquérir l’ensemble de Warner Bros Discovery ( donc également son réseau de chaînes de télévision).
Warner au départ pensait scindé son empire afin de justement faciliter une vente.

Paramount Skydance avait été le premier à manifester son intérêt pour Warner Bros Discovery et a soumis au moins cinq offres, avant celle de lundi, mais le conseil de WBD lui a préféré Netflix, qui a également coiffé au poteau le câblo-opérateur Comcast. « Notre offre est la plus élevée parmi celles qui sont sur la table », a déclaré David Ellison, patron de Paramount Skydance, affirme que son offre est la plus importante par rapport à celle de Netflix pour qui Warner Bros et HBO Max valaient 83 milliards de dollars, dette comprise!

jf17 oui c'est fort possible surtout qu'çà la base c'était Paramount qui c'était positionné en premier en pensant que leur proximité avec Trump pèserait sur la balance.
J'imagine que c'est maintenant le cas mais ce n'est pas sur...et j'imagine que justement peut-être ils ont voulu que cela ne se voit pas trop afin d'citer des accusations de nepotisme.
newtechnix publié le 08/12/2025 à 17:02
Chose amusante...ou pas

que ce soit Netflix ou Paramount, on ne voit pas une volonté de communiquer sur la branche JV...
tripy73 publié le 08/12/2025 à 17:04
newtechnix : en même temps quand tu vois la gueule des productions (films, séries et jeux) du groupe Warner Bros ces dernières années, tu m'étonnes qu'ils ont préféré accepter l'offre de rachat de Netflix vu la compatibilité idéologique leur ligne éditoriale. Malheureusement pour eux ça n'aboutira pas à première vue et ils vont peut-être bien devoir revoir le contenu de leur production.
newtechnix publié le 08/12/2025 à 17:07
tripy73
mattewlogan publié le 08/12/2025 à 18:38
C’est relou si c’est pas Netflix
On a pas envie de se retaper un autre abonnement style Paramount, juste pour Harry Potter
rasalgul publié le 08/12/2025 à 19:22
Ce rachat est juste génial.
Netflix a vraiment une réelle culture geek
Warner est entre de bonnes mains et surtout loin de la famille Trump et de Paramount
rasalgul publié le 08/12/2025 à 19:26
Normal que paramount mette autant d'argent puisque ils veulent aussi racheter les chaînes TV pour leur propagande raciste.

Netflix ne veut pas des chaînes TV et Zazlav nr veut pas vendre à Paramount il l'a déjà dit
pimoody publié le 09/12/2025 à 05:12
Qu’ils prennent Disney, la boucle sera bouclée comme ça. Qu’on puisse en finir une fois pour toute.

Paramount Warner et consort d’un côté contre l’Empire Netflix - Disney (qui chopera Sony ?)
