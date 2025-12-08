Avant la Warner, Netflix avait trois autres morceaux en vue, dont Electronic Arts Avant la Warner, Netflix avait trois autres morceaux en vue, dont Electronic Arts

Tout comme pour l'affaire Xbox x Activision, la tentative de rachat de Warner Bros Studios par Netflix va permettre sur la longueur de lever quelques petits secrets, et l'on commence déjà avec les sources de Bloomberg révélant pour l'anecdote qu'avant la Warner (ou plutôt avant que les choses ne commencent à se concrétiser vraiment), le leader de la VOD a envisagé au fil des années d'autres acquisitions de taille : la Fox (avant qu'elle ne soit récupérée par Disney), Disney lui-même (probablement avant qu'ils ne deviennent aussi gros qu'actuellement) et… Electronic Arts.



Rien ne s'est fait faute d'un accord entre les dirigeants de Netflix, estimant que les négociations publiques feraient bondir les investisseurs face aux risques financiers. Et pourtant, tout cela arriver avec Warner Bros même si rien n'est encore signé : il faudra pour cela passer par l'approbation des différents organismes de régulation, et l'Europe a déjà indiqué faire partie des réfractaires.



Parallèlement à tout cela et alors que l'avenir reste incertain, les développements chez Warner Bros Games se poursuivent, incluant Hogwarts Legacy 2 et LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight.