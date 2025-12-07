recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Le créateur de Fallout revient chez Obsidian
Vétéran de l'industrie, et c'est peu de le dire, Tim Cain annonce être retourné dans la famille Obsidian pour y bosser « à plein temps » et en « présentiel », d'ailleurs sur un projet encore non annoncé (logique vu que de toute façon, Obsidian n'a encore rien annoncé pour son avenir) et qu'il est inutile selon lui de spéculer sur quoi que ce soit vu qu'il sera impossible de deviner la nature du jeu. Donc déjà, Fallout New Vegas 2, vous oubliez.

En attendant, rappelons que Tim Cain, c'est tout simplement le créateur de la franchise Fallout, ayant rejoint Obsidian en 2011 comme programmeur sur South Park : Le Bâton de la Vérité et Pillars of Eternity, avant de co-réaliser The Outer Worlds. Il n'avait plus depuis qu'un simple rôle de consultant indépendant, également pour d'autres entreprises, jusqu'à vendredi dernier où fut acté le retour au bercail.

Côté Obsidian, bien que l'on ne connaisse aucun des nouveaux projets en cours, le développeur assurera néanmoins en 2026 le suivi de Grounded 2 aux côtés de Eidos Montréal, ainsi que 2 extensions pour The Outer Worlds 2.
3
Qui a aimé ?
zybear, ouken, roivas
publié le 07/12/2025 à 12:04 par Gamekyo
commentaires (5)
adamjensen publié le 07/12/2025 à 12:18
J'avais effectivement vu ca il y a plusieurs jours sur X.
En temps normal, j'aurais trouver que c'était une bonne nouvelle.
Mais vu ce qu'est devenue Obsidian, et le fait que le Vrai Obsidian n'existe plus depuis longtemps, je ne considère pas ca comme une bonne nouvelle.
Après on verra, il pourra peut être faire un miracle, mais j'ai de gros doutes à ce sujet...
J'aurais préféré qu'il rejoigne un autre studio.
darkxehanort94 publié le 07/12/2025 à 12:19
Fallout 2 il était pas la et c'était un meilleur jeu.
thedoctor publié le 07/12/2025 à 15:30
Bonne nouvelle, Obsidian carbure bien.
zybear publié le 07/12/2025 à 16:04
Très bonne nouvelle Tout bon pour l'avenir après une année 2025 incroyable pour Obsidian
roivas publié le 07/12/2025 à 18:23
Tant mieux pour eux, franchement Avowed (les musiques sur ce jeu :love & Outer Worlds 2 j'ai vraiment bien aimé, pour moi ils manquent juste d'avoir des compagnons plus développés en terme de scénario et d'interactivité.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Outer Worlds 2
2
Ils aiment
Nom : The Outer Worlds 2
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Obsidian Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo