Le créateur de Fallout revient chez Obsidian

Vétéran de l'industrie, et c'est peu de le dire, Tim Cain annonce être retourné dans la famille Obsidian pour y bosser « à plein temps » et en « présentiel », d'ailleurs sur un projet encore non annoncé (logique vu que de toute façon, Obsidian n'a encore rien annoncé pour son avenir) et qu'il est inutile selon lui de spéculer sur quoi que ce soit vu qu'il sera impossible de deviner la nature du jeu. Donc déjà, Fallout New Vegas 2, vous oubliez.



En attendant, rappelons que Tim Cain, c'est tout simplement le créateur de la franchise Fallout, ayant rejoint Obsidian en 2011 comme programmeur sur South Park : Le Bâton de la Vérité et Pillars of Eternity, avant de co-réaliser The Outer Worlds. Il n'avait plus depuis qu'un simple rôle de consultant indépendant, également pour d'autres entreprises, jusqu'à vendredi dernier où fut acté le retour au bercail.



Côté Obsidian, bien que l'on ne connaisse aucun des nouveaux projets en cours, le développeur assurera néanmoins en 2026 le suivi de Grounded 2 aux côtés de Eidos Montréal, ainsi que 2 extensions pour The Outer Worlds 2.