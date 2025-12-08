recherche
N'ayant pas compris leurs propres fans, Three Field (Wreckreation) désormais à 2 doigts de la fermeture
On ne comprend pas Three Fields Entertainment. Le studio, fondé par les anciens de Criterion, a mis du temps à se construire avant de livrer en 2019 ce que tout le monde attendait d'eux, donc Dangerous Driving, suite spirituelle de Burnout. C'était clairement imparfait, ça manquait de contenu faute de budget mais c'est bon, nous étions sur la bonne voie, au point de voir la boîte annoncer un peu plus tard un Dangerous Driving 2.

Et puis finalement, cette suite s'est transformée en expérience communautaire et créative sous le nom de Wreckreation, disponible depuis le 25 octobre dernier, et les fans de Burnout ont tourné le dos à cette trahison pour l'effet attendu : c'est un échec commercial, THQ Nordic a remballé son chéquier et désormais, non seulement le contenu post-lancement devrait être annulé, mais Three Fields Entertainment est désormais sous risque d'une fermeture s'ils ne trouvent pas un nouvel éditeur pour filer des sous.

Les co-fondateurs indiquent leur déception pour eux, le projet et les employés, mais en même temps hein...

publié le 08/12/2025 à 15:55 par Gamekyo
commentaires (5)
gasmok2 publié le 08/12/2025 à 16:11
Touut le monde demandait un Burnout like de leur part et les gars nous sortent ça surtout après bien avoir annoncé que c'est des aniciens de Criterion, du coup la hype au max, pour au final une désillusion,....après il faut s'étonner que ça se plante.
rogeraf publié le 08/12/2025 à 16:25
Quand j'ai vu le jeu sortir j'ai cru que c était une suite ou un jeu genre Werfest, apres j'ai compris que non et je n'avais jamais entendu parler du titre. Comment veux tu faire des ventes si ton titre est à 0 en communication ?
e3ologue publié le 08/12/2025 à 16:27
C'est vrai qu'il n'a pas eu de vrai couverture médiatique, je ne savais même pas qu'il était sorti.

Dangerous Driving, n'avait pour lui que son gameplay, mais justement c'est le plus important, avec plus de moyen et en apprenant de leurs erreurs y avait un potentiel.
Tant pis Burnout c'est fini
parrain59 publié le 08/12/2025 à 16:28
J'ai lancé le jeu, j'ai vu que c'était une progression en monde ouvert, j'ai desinstallé
toninus publié le 08/12/2025 à 19:35
Il aurait surtout fallu que le jeu donne un minimum envie.
Entre le rendu visuel tout sombre et low poly, les looppings moches (et si vous avez joué à trackmania vous savez que les loopings ne sont pas les éléments les plus fun à rouler en soit)... Bref je me demande toujours ce que ce jeu a pour lui.
