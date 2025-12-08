N'ayant pas compris leurs propres fans, Three Field (Wreckreation) désormais à 2 doigts de la fermeture

On ne comprend pas Three Fields Entertainment. Le studio, fondé par les anciens de Criterion, a mis du temps à se construire avant de livrer en 2019 ce que tout le monde attendait d'eux, donc, suite spirituelle de. C'était clairement imparfait, ça manquait de contenu faute de budget mais c'est bon, nous étions sur la bonne voie, au point de voir la boîte annoncer un peu plus tard unEt puis finalement, cette suite s'est transformée en expérience communautaire et créative sous le nom de, disponible depuis le 25 octobre dernier, et les fans deont tourné le dos à cette trahison pour l'effet attendu : c'est un échec commercial, THQ Nordic a remballé son chéquier et désormais, non seulement le contenu post-lancement devrait être annulé, mais Three Fields Entertainment est désormais sous risque d'une fermeture s'ils ne trouvent pas un nouvel éditeur pour filer des sous.Les co-fondateurs indiquent leur déception pour eux, le projet et les employés, mais en même temps hein...