Mine de rien et au fil des années, Pikmin Bloom génère de plus en plus d'argent

Parce que les gens aiment de plus en plus marcher (le prix de l'essence aussi, ça n'aide pas) et qu'il y a mieux esthétiquement et ludiquement que Weward, le petitest parvenu à faire son trou et arrive même à surprendre au fil du temps.Les données AppMagic révèle en effet qu'après un lancement des plus discrets en 2021, l'application a depuis généré de plus en plus d'argent au fil des années pour en 2025 atteindre un nouveau record personnel (34,8 millions de dollars), portant le total à plus de 100 millions de revenus. Pas mal pour ce que c'est.On notera d'ailleurs la belle poussée en 2023, année marquée par le lancement desur Nintendo Switch, celui-là même qui a reçu une mise à jour surprise il y a quelques semaines, faute d'upgrade Switch 2 (mais on parie que ça arrivera).