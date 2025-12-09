Microsoft : le Vice-Président dédié à la Xbox Next Gen nous fait du teasing pour 2026
Interrogé par Tom Gerken (BBC), le vice-président en charge de la prochaine génération Xbox (Jason Ronald de son nom) a appuyé que 2026 serait une année de très haute importance pour la marque dans le cadre de ses 25 ans et que s'il ne peut évidemment rien dire pour le moment, l'année sera surtout l'occasion de montrer concrètement « l'avenir de l'écosystème Xbox ».
De quoi renforcer la possibilité d'une présentation de la Next Gen (des rumeurs parlent d'un lancement au premier semestre 2027), supposé être un gros morceau technologique en plus d'incarner pleinement la nouvelle stratégie d'ouverture mise en place avec ASUS et sa ROG Xbox Ally, donc une « console » hybride incluant d'autres stores comme Steam et EGS. Les mêmes sources évoquent en revanche un prix très balaise, pouvant dépasser les 800$.
Dans tous les cas, Next Gen ou pas, les 25 ans de la marque seront portés par le retour des franchises historiques avec (report ou pas) Halo : Campaign Evolved, Forza Horizon 6, Gears of War : E-Day et Fable. Espérons qu'un Developer_Direct de janvier/février permettra d'affiner le calendrier.
publié le 09/12/2025 à 10:04 par Gamekyo
Curieux de savoir qui va basculer en 2027 pour avoir un semblant de lineup sur la Xbox Next Gen.
Je met une pièce sur E-day et Fable.
Mais avec les coût non maîtriser, la hausse des ram, des droits de doine.....c'etais mieux avant?
cyr Oui on ne sait pas trop ou l'on va. J'imagine que Microsoft pourrait sortir 2 machines comme précédemment avec la Serie S, pour une offre plus grand public (500 euros ? Sans jeu)
Par contre, la prochaine xbox, franchement je m'en fous complètement, à ce stade ils m'ont perdu.
Donc il va falloir faire fort... le online gratuit, c'est déjà dans le bon sens.
Les titres pompeux qu'ils se donnent c'est incroyable... ils n'ont pas assez subit de backlash venant des désabonnements au gamepass
ah oui c'est vrai l'interet c'est que c'est une machine de jeu et qui a aussi des facteur différenciant , il ne faut pas les omettre parceque ca nous arrange ou parcequ'on les ignore
ouverture
gamepass
online gratuit
Le marché console c'était Nintendo/PlayStation/Xbox jusqu'à ce que ce dernier abandonne et sorte ses first party chez la concurrence. Non pas de manière sporadique comme les quelques jeux OSEF sur DS et Steam qu'on a eu à l'époque. Non les gros first party qui auraient dû être des system seller dont le dernier Forza Horizon. Quel intérêt pour toi de prendre une Nintendo Switch 2 si ton "Next 3D Mario" sort sur PS6, hum ? Sony qui se sert du marché PC comme d'un levier financier en ne sortant pas ses jeux PS5 immédiatement pout ne pas s'auto-baiser est déjà plus stratégique que tout ce qu'entreprend Microsoft depuis 10 ans.
D'ailleurs je ne connaissais même pas l'existence du NEX Playground avant ton article .