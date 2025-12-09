Microsoft : le Vice-Président dédié à la Xbox Next Gen nous fait du teasing pour 2026 Microsoft : le Vice-Président dédié à la Xbox Next Gen nous fait du teasing pour 2026

Interrogé par Tom Gerken (BBC), le vice-président en charge de la prochaine génération Xbox (Jason Ronald de son nom) a appuyé que 2026 serait une année de très haute importance pour la marque dans le cadre de ses 25 ans et que s'il ne peut évidemment rien dire pour le moment, l'année sera surtout l'occasion de montrer concrètement « l'avenir de l'écosystème Xbox ».



De quoi renforcer la possibilité d'une présentation de la Next Gen (des rumeurs parlent d'un lancement au premier semestre 2027), supposé être un gros morceau technologique en plus d'incarner pleinement la nouvelle stratégie d'ouverture mise en place avec ASUS et sa ROG Xbox Ally, donc une « console » hybride incluant d'autres stores comme Steam et EGS. Les mêmes sources évoquent en revanche un prix très balaise, pouvant dépasser les 800$.



Dans tous les cas, Next Gen ou pas, les 25 ans de la marque seront portés par le retour des franchises historiques avec (report ou pas) Halo : Campaign Evolved, Forza Horizon 6, Gears of War : E-Day et Fable. Espérons qu'un Developer_Direct de janvier/février permettra d'affiner le calendrier.