Microsoft : le Vice-Président dédié à la Xbox Next Gen nous fait du teasing pour 2026
Interrogé par Tom Gerken (BBC), le vice-président en charge de la prochaine génération Xbox (Jason Ronald de son nom) a appuyé que 2026 serait une année de très haute importance pour la marque dans le cadre de ses 25 ans et que s'il ne peut évidemment rien dire pour le moment, l'année sera surtout l'occasion de montrer concrètement « l'avenir de l'écosystème Xbox ».

De quoi renforcer la possibilité d'une présentation de la Next Gen (des rumeurs parlent d'un lancement au premier semestre 2027), supposé être un gros morceau technologique en plus d'incarner pleinement la nouvelle stratégie d'ouverture mise en place avec ASUS et sa ROG Xbox Ally, donc une « console » hybride incluant d'autres stores comme Steam et EGS. Les mêmes sources évoquent en revanche un prix très balaise, pouvant dépasser les 800$.

Dans tous les cas, Next Gen ou pas, les 25 ans de la marque seront portés par le retour des franchises historiques avec (report ou pas) Halo : Campaign Evolved, Forza Horizon 6, Gears of War : E-Day et Fable. Espérons qu'un Developer_Direct de janvier/février permettra d'affiner le calendrier.
publié le 09/12/2025 à 10:04 par Gamekyo
jenicris publié le 09/12/2025 à 10:09
Natedrake :

Il existe un espoir de rendre les jeux Xbox hérités (OG et Xbox 360) rétrocompatibles sur ROG et Windows. On ne sait pas encore si cela aboutira, mais des efforts sont en cours. L'autre inconnue concerne l'étendue de cette initiative en termes d'offres. S'agira-t-il de ce que nous avons actuellement sur Series ou la rétrocompatibilité s'étendra-t-elle pour ajouter davantage de titres à l'écosystème Xbox ?
negan publié le 09/12/2025 à 10:13
Halo : Campaign Evolved, Forza Horizon 6, Gears of War : E-Day et Fable

Curieux de savoir qui va basculer en 2027 pour avoir un semblant de lineup sur la Xbox Next Gen.

Je met une pièce sur E-day et Fable.
grospich publié le 09/12/2025 à 10:14
En tout cas ils peuvent l'annoncer quand ils veulent sereinement car ça ne risque pas de nuire aux ventes des Xbox Series car ils se sont loupés sur cette gen.
cyr publié le 09/12/2025 à 10:24
Le jeux en ligne gratuit ? Puis si c'est vrai pour la next gen, curieux de voir si la ps6 va de nouveau sortir comme prévu.....avant un rétropédalage...

Mais avec les coût non maîtriser, la hausse des ram, des droits de doine.....c'etais mieux avant?
rogeraf publié le 09/12/2025 à 10:33
2026 va etre une grosse année pour la sortie de leurs titres comme l'a détaillé Sir Negan. Pour le Hardware, début 2027 me parait tôt. Apres avec MS, on imagine que 2027 sera l'année du basculement vers la prochaine GEN, peu être plutôt pour la rentrée Septembre, Octobre (comme à leur habitude).

cyr Oui on ne sait pas trop ou l'on va. J'imagine que Microsoft pourrait sortir 2 machines comme précédemment avec la Serie S, pour une offre plus grand public (500 euros ? Sans jeu)
taiko publié le 09/12/2025 à 10:34
negan les jeux dont on entend parler depuis le début de cette gen... Ça serait dommage
ravyxxs publié le 09/12/2025 à 10:36
cyr La PS6 va sortir après la Next Gen XBOX, ils ont plus besoin de rusher leur hardware, XBOX n'est plus en concurrence avec eux. La PS5 a encore quelques années tranquille devant elle et techniquement elle tient.
jenicris publié le 09/12/2025 à 10:43
ravyxxs
rogeraf publié le 09/12/2025 à 10:54
ravyxxs Sony a sorti une version PRO ce que n'a pas fait Microsoft. Tu as raison, surement 1 à 2 ans de décalage avec Sony
derno publié le 09/12/2025 à 11:00
vu que ce niveau de puissance plafonne à ce prix et ne baisse pas, la démultiplier en fera de même pour son prix...j'ai un peut de mal avec la logique d'apporter dans ce contexte une nouvelle génération.
newtechnix publié le 09/12/2025 à 11:27
Tout ça juste pour donner enfin une date de sortie de Fable...2028
giru publié le 09/12/2025 à 13:20
C'est quoi Xbox?
fiveagainstone publié le 09/12/2025 à 13:46
J'aimerais pouvoir rejouer/acheter a certains jeux xbox 1 et 360, ne serait-ce que sur pc. Ce serait cool.

Par contre, la prochaine xbox, franchement je m'en fous complètement, à ce stade ils m'ont perdu.
Donc il va falloir faire fort... le online gratuit, c'est déjà dans le bon sens.
azerty publié le 09/12/2025 à 14:21
Qu'ils deviennent éditeur et laisse leur Xbox. C'est fini pour eux. Fallait faire du PC direct.
masharu publié le 09/12/2025 à 15:16
Quel intérêt si les jeux sortent sur PS5 et PS6 ? Sans une communication ferme, ils peuvent gesticuler que la prochaine génération arrive ça ne sert à rien si la ludothèque PS6 est plus complète.
naru publié le 09/12/2025 à 16:04
Soyez vos next gen, j'ai encore plein de jeux à faire sur les anciennes, et ça tombe bien, les jeux coûteront moins chers.
jeanouillz publié le 09/12/2025 à 16:11
Ils ont un "vice-president en charge de la prochaine xbox" ?
Les titres pompeux qu'ils se donnent c'est incroyable... ils n'ont pas assez subit de backlash venant des désabonnements au gamepass
skuldleif publié le 09/12/2025 à 16:38
azerty je suis pas d'accord j'aime bien leur matos
skuldleif publié le 09/12/2025 à 16:41
jeanouillz selon extas1s le nombre d'abonné n'a pas baissé mais augmenter , on rappel que les fin d'annee sont toujours des grosses periodes pour les abo et il se trouvent que le nombre de nouveaux arrivant a offset le nombre de partant , logique sinon il n'aurait pas augmenté
skuldleif publié le 09/12/2025 à 16:44
masharu quel est l'interet du pc? , quel fut l'interet du PC avant que sony ne sortent leur jeux dessus ou meme que xbox ne le fasse

ah oui c'est vrai l'interet c'est que c'est une machine de jeu et qui a aussi des facteur différenciant , il ne faut pas les omettre parceque ca nous arrange ou parcequ'on les ignore

ouverture
gamepass
online gratuit
masharu publié le 09/12/2025 à 16:59
skuldleif Le PC est un autre marché avec ses propres concurrences (Windows/Mac, puis les stores entre Steam et EGS), comme le mobile est un autre marché (iOS VS Android). On rappelle que Capcom qui sort son RE4 Remake sur iPhone, ça bide. Que Sony qui sort ses first party sur Steam, ça bide.

Le marché console c'était Nintendo/PlayStation/Xbox jusqu'à ce que ce dernier abandonne et sorte ses first party chez la concurrence. Non pas de manière sporadique comme les quelques jeux OSEF sur DS et Steam qu'on a eu à l'époque. Non les gros first party qui auraient dû être des system seller dont le dernier Forza Horizon. Quel intérêt pour toi de prendre une Nintendo Switch 2 si ton "Next 3D Mario" sort sur PS6, hum ? Sony qui se sert du marché PC comme d'un levier financier en ne sortant pas ses jeux PS5 immédiatement pout ne pas s'auto-baiser est déjà plus stratégique que tout ce qu'entreprend Microsoft depuis 10 ans.

D'ailleurs je ne connaissais même pas l'existence du NEX Playground avant ton article .
skuldleif publié le 09/12/2025 à 17:03
masharu a priori la xbox aura au moins le meme interet que n'importequelle PC , si le PC a un interet alors la xbox en aura un
masharu publié le 09/12/2025 à 17:06
skuldleif Si la rumeur est vraie, alors le PC que sera la prochaine Xbox à ~1000 balle c'est mort même si le online est offert "parce que ça sera un PC".
skuldleif publié le 09/12/2025 à 17:37
masharu je te garantie que MS proposera un modele plus ou moins abordable 500/600€ en + de celui dont tu parle
