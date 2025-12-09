recherche
UK : pour son lancement, Metroid Prime 4 Beyond fait 15% de moins en physique que Metroid Dread
Début février, Nintendo nous dévoilera officiellement les ventes de Metroid Prime 4 Beyond (via son rapport trimestriel) mais en attendant, les choses démarrent moyennement avec une première donnée : au Royaume-Uni, les ventes physiques sont 15 % inférieures à celles de Metroid Dread.

Alors oui, on ne connaît pas la part du dématérialisé et oui, Metroid Dread reste le plus gros succès de la franchise à ce jour, mais tout de même, pour un jeu qui a probablement coûté bien plus cher, et sur deux supports dont un qui ne croule pas encore sous les titres majeurs, on pouvait s'attendre à mieux. A voir dans les autres pays, et plus particulièrement aux USA où la franchise tire le plus gros de son audience.

publié le 09/12/2025 à 08:16 par Gamekyo
cyr publié le 09/12/2025 à 08:26
J'ai pas memoire d'avoir vu de pub a la télé pour metroid prime 4.....

Et non je l'ai pas acheter. Pas cette année.

Puis bon metroid, c'est pas un mario.

Et 16 pige après le 3.....
Y en a qui on tourné la page, et pas sur que les jeunes connaissent samus.....

Metroid other m avais méchamment bider aussi......
khazawi publié le 09/12/2025 à 08:29
Le marché UK pour Nintendo a souvent été moins porteur que la France.
Après Prime, c'est un tout autre style que Fread.
palan publié le 09/12/2025 à 08:45
cyr "Et 16 pige après le 3.....
Y en a qui on tourné la page, et pas sur que les jeunes connaissent samus....."

Tu joue a un jeux par rapport a si les jeune connaissent le perso?
giru publié le 09/12/2025 à 08:45
15% de moins que Dread ça me semble plutôt bon signe Je m'attends à ce que le jeu dépasse à peine le million, du coup s'il commence avec des chiffres seulement légèrement inférieurs à Dread c'est pas mal du tout.

Pour rencontrer vraiment le succès il aurait fallu un pack Switch 2 + Metroid Prime 4 (Dread a largement bénéficié de son association à la Switch OLED, même s'il n'y a pas eu de pack c'était le jeu que Nintendo mettait en avant pour promouvoir la console) et que le jeu soit au moins aussi bon que la trilogie originale... ce qui semble ne pas être le cas hélas.

J'en suis à seulement à 3 ou 4h de jeu donc je reserve encore mon jugement, mais pour le moment j'ai l'impression d'être dans un long tutoriel sans vrai challenge ou énigme.
jenicris publié le 09/12/2025 à 09:01
pas étonnant, c'est un jeu de niche. j'ai été à deux doigts de l'acheter hier mais au final j'ai pris Xenoblade X a la place.
rocan publié le 09/12/2025 à 09:02
Peut-être en parti compensé par les ventes digitales ?
ducknsexe publié le 09/12/2025 à 09:03
Jeu de niche, mais si il atteint le million ce serait deja bien pour cette licence prestigieuse
dalbog publié le 09/12/2025 à 09:15
J'espère qu'il fera de bonnes ventes, j'ai beaucoup aimé le jeu.
newtechnix publié le 09/12/2025 à 09:29
"mais en attendant, les choses démarrent moyennement avec une première donnée : au Royaume-Uni, les ventes physiques sont 15 % inférieures à celles de Metroid Dread."

C'est curieux de lire cela car en comparaison , et même sans tenir compte de l'hypothèse du demat, des parcs installés de console je dirais au contraire que c'est un très bon lancement
shanks publié le 09/12/2025 à 09:31
newtechnix
des parcs installés de console

MP4 est dispo sur Switch 1.
newtechnix publié le 09/12/2025 à 09:35
alors MP4 profite aussi d'une chose: la faiblesse de l'offre originale sur la console, il profite à plein de l'aspect nouveauté face à des stars wars, Assassins Creed osef

shanks ha oui c'est vrai la communication alors....car même si je n'ai pas acheté Metroid Dread je me souviens d'avoir vu beacoup de pub alors que là MP4 c'est presque le néant (sans parler que c'était mal planifié avec des trailer réalisé à l'arrache par un stagiaire).
cyr publié le 09/12/2025 à 09:36
palan tu a pas compris.
Je dit que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément metroid, puisque le dernier sortie (des prime)est sortie il y a 16 ans.

Je prends les jeux en fonction de ce que je désire, pas des autres .
pharrell publié le 09/12/2025 à 09:53
Le jeu de la franchise le plus vendu est Metroid... Dread.

3 millions.

C'est une franchise qui est dans le cœur des joueurs, Nintendo fait pas mal de pubs... mais au final peu de joueurs y jouent même les fans de Nintendo.

Raison pour laquelle ils ont attendus aussi longtemps avant de pondre le 4. C'est "juste" pour faire plaisir à quelques fans.

Moi j'ai bien aimé Metroid Dread, très dur à finir, mais là ce Prime 4 me tente pas du tout... Il fait dépassé à tous les niveaux.
gasmok2 publié le 09/12/2025 à 11:20
pharrell
Si Nintendo pouvait faire la même chose pour un F-Zero je dirai pas non ^^
mercure7 publié le 09/12/2025 à 15:05
gasmok2 Ils ont préféré faire Kirby Air Riders (!) . . . avec le succès qu'on lui connaît, et avec l'idée géniale de le sortir qqs mois après Mario Kart (lol)
gasmok2 publié le 09/12/2025 à 16:01
mercure7
Des génies!!!!
jobiwan publié le 09/12/2025 à 16:24
Même licence mais deux styles de jeux totalement différents. C'est comme comparer un mario 2D vs Mario 3D ou encore un Donkey Kong Country vs Donkey Kong Bananza. Si les comparaisons vous tiennent vraiment à coeur, c'est avec Metroid Prime 1 Remastered qu'il faut le faire.
Il est vrai, j'ai oublié qu'on aime publier des articles 'négatifs'.
zadig57 publié le 09/12/2025 à 17:13
J’y es joué quelques heures et il m’a dejà un peu gonflé. Je trouve limite que le 1er remake est meilleur. Parcontre il est classe le 4 dans sa d.a.
misterwhite publié le 09/12/2025 à 18:13
Nan mais Samus sur une moto dans le désert OSKOUR
Rien que ca, ca me donne pas envie de le faire
