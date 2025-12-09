UK : pour son lancement, Metroid Prime 4 Beyond fait 15% de moins en physique que Metroid Dread
Début février, Nintendo nous dévoilera officiellement les ventes de Metroid Prime 4 Beyond (via son rapport trimestriel) mais en attendant, les choses démarrent moyennement avec une première donnée : au Royaume-Uni, les ventes physiques sont 15 % inférieures à celles de Metroid Dread.
Alors oui, on ne connaît pas la part du dématérialisé et oui, Metroid Dread reste le plus gros succès de la franchise à ce jour, mais tout de même, pour un jeu qui a probablement coûté bien plus cher, et sur deux supports dont un qui ne croule pas encore sous les titres majeurs, on pouvait s'attendre à mieux. A voir dans les autres pays, et plus particulièrement aux USA où la franchise tire le plus gros de son audience.
Et non je l'ai pas acheter. Pas cette année.
Puis bon metroid, c'est pas un mario.
Et 16 pige après le 3.....
Y en a qui on tourné la page, et pas sur que les jeunes connaissent samus.....
Metroid other m avais méchamment bider aussi......
Après Prime, c'est un tout autre style que Fread.
Y en a qui on tourné la page, et pas sur que les jeunes connaissent samus....."
Tu joue a un jeux par rapport a si les jeune connaissent le perso?
Pour rencontrer vraiment le succès il aurait fallu un pack Switch 2 + Metroid Prime 4 (Dread a largement bénéficié de son association à la Switch OLED, même s'il n'y a pas eu de pack c'était le jeu que Nintendo mettait en avant pour promouvoir la console) et que le jeu soit au moins aussi bon que la trilogie originale... ce qui semble ne pas être le cas hélas.
J'en suis à seulement à 3 ou 4h de jeu donc je reserve encore mon jugement, mais pour le moment j'ai l'impression d'être dans un long tutoriel sans vrai challenge ou énigme.
C'est curieux de lire cela car en comparaison , et même sans tenir compte de l'hypothèse du demat, des parcs installés de console je dirais au contraire que c'est un très bon lancement
des parcs installés de console
MP4 est dispo sur Switch 1.
shanks ha oui c'est vrai la communication alors....car même si je n'ai pas acheté Metroid Dread je me souviens d'avoir vu beacoup de pub alors que là MP4 c'est presque le néant (sans parler que c'était mal planifié avec des trailer réalisé à l'arrache par un stagiaire).
Je dit que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément metroid, puisque le dernier sortie (des prime)est sortie il y a 16 ans.
Je prends les jeux en fonction de ce que je désire, pas des autres .
3 millions.
C'est une franchise qui est dans le cœur des joueurs, Nintendo fait pas mal de pubs... mais au final peu de joueurs y jouent même les fans de Nintendo.
Raison pour laquelle ils ont attendus aussi longtemps avant de pondre le 4. C'est "juste" pour faire plaisir à quelques fans.
Moi j'ai bien aimé Metroid Dread, très dur à finir, mais là ce Prime 4 me tente pas du tout... Il fait dépassé à tous les niveaux.
Si Nintendo pouvait faire la même chose pour un F-Zero je dirai pas non ^^
Des génies!!!!
Il est vrai, j'ai oublié qu'on aime publier des articles 'négatifs'.
Rien que ca, ca me donne pas envie de le faire