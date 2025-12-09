recherche
News / Blogs
Un dernier trailer pour Terminator 2D : No Fate
Après plusieurs reports, Reef Entertainment tient la bonne pour son Terminator 2D : No Fate qui promis ne sera pas une nouvelle fois retardé, preuve avec ce trailer de lancement nous rappelant sa sortie physique/boîte ce 12 décembre sur tous les supports.

29,99€ le trip nostalgique (54,99€ en boîte avec quelques goodies) pour un titre qui nous permettra d'incarner aussi bien Sarah Connor que le T-800 aux travers de plusieurs missions dans un mode Histoire réservant quelques séquences inédites, ainsi qu'en complément du Boss Rush et de la Horde.

1
Qui a aimé ?
linkart
publié le 09/12/2025 à 16:31 par Gamekyo
commentaires (4)
zadig57 publié le 09/12/2025 à 17:09
Je l’ai demandé au papa noël ??
kujotaro publié le 09/12/2025 à 17:51
Franchement ça a l'air grave propre. Un jeu pour les vrais fans. Bravo.
bigsnake publié le 09/12/2025 à 20:44
Day one
defcon5 publié le 09/12/2025 à 21:30
Finalement, ils ne sont pas mauvais chez Reef. Même Free ne sait pas faire des jeux comme celui là
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Terminator 2D : No Fate
0
Ils aiment
Nom : Terminator 2D : No Fate
Support : PC
Editeur : Reef Entertainment
Développeur : Bitmap Bureau
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo