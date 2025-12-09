Un dernier trailer pour Terminator 2D : No Fate

Après plusieurs reports, Reef Entertainment tient la bonne pour sonqui promis ne sera pas une nouvelle fois retardé, preuve avec ce trailer de lancement nous rappelant sa sortie physique/boîte ce 12 décembre sur tous les supports.29,99€ le trip nostalgique (54,99€ en boîte avec quelques goodies) pour un titre qui nous permettra d'incarner aussi bien Sarah Connor que le T-800 aux travers de plusieurs missions dans un mode Histoire réservant quelques séquences inédites, ainsi qu'en complément du Boss Rush et de la Horde.