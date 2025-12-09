Le point Game Awards, avec nouvelles rumeurs et confirmation de la présence de Saros Le point Game Awards, avec nouvelles rumeurs et confirmation de la présence de Saros

Nouveau point Game Awards avec la présence confirmée d'autres jeux depuis hier, donc un nouvel aperçu du Saros de Housemarque, exclusivité PlayStation 5 attendue le 20 mars 2025.



On ajoutera parmi les rumeurs la possibilité du spin-off 2D sauce MetroidVania de God of War (du teasing de la part de Snitch) et d'un nouveau Divinity (teasing de extas1s), ce qui surprendrait clairement vu les derniers propos de Larian, bien qu'il est possible qu'on parte dans autre chose qu'un Original Sin 3.



Confirmés :



- 2XKO (reveal nouveau perso)

- EXODUS (nouveau trailer)

- Invincible VS (reveal nouveau perso + date de sortie)

- Nouveau projet de Neon Giant (x Krafton)

- Phantom Blade Zero (date de sortie)

- Resident Evil Requiem (aperçu)

- Tomb Raider (aperçu de l'avenir de la franchise)

- Nouvelle annonce sur Total War

- Du LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight

- Saros (nouvel aperçu)

- The Seven Deadly Sins : Origin (nouveau trailer)



Rumeur :



- Reveal Assassin's Creed IV : Black Flag – Resynced

- Annonce d'un jeu Divinity

- Officialisation du spin-off MetroidVania de God of War

- Half-Life 3