recherche
News / Blogs
Le point Game Awards, avec nouvelles rumeurs et confirmation de la présence de Saros
Nouveau point Game Awards avec la présence confirmée d'autres jeux depuis hier, donc un nouvel aperçu du Saros de Housemarque, exclusivité PlayStation 5 attendue le 20 mars 2025.

On ajoutera parmi les rumeurs la possibilité du spin-off 2D sauce MetroidVania de God of War (du teasing de la part de Snitch) et d'un nouveau Divinity (teasing de extas1s), ce qui surprendrait clairement vu les derniers propos de Larian, bien qu'il est possible qu'on parte dans autre chose qu'un Original Sin 3.

Confirmés :

- 2XKO (reveal nouveau perso)
- EXODUS (nouveau trailer)
- Invincible VS (reveal nouveau perso + date de sortie)
- Nouveau projet de Neon Giant (x Krafton)
- Phantom Blade Zero (date de sortie)
- Resident Evil Requiem (aperçu)
- Tomb Raider (aperçu de l'avenir de la franchise)
- Nouvelle annonce sur Total War
- Du LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
- Saros (nouvel aperçu)
- The Seven Deadly Sins : Origin (nouveau trailer)

Rumeur :

- Reveal Assassin's Creed IV : Black Flag – Resynced
- Annonce d'un jeu Divinity
- Officialisation du spin-off MetroidVania de God of War
- Half-Life 3
2
Qui a aimé ?
kisukesan, link49
publié le 09/12/2025 à 16:40 par Gamekyo
commentaires (32)
aozora78 publié le 09/12/2025 à 16:45
SAROS, God of Vania et du Larian Studio ainsi que potentiellement du FromSoftware

Vivement!
jenicris publié le 09/12/2025 à 16:50
Il s'annonce pas mal ce TGA
aozora78 publié le 09/12/2025 à 16:52
jenicris yes, très hate de voir le replay le lendemain matin sans me faire spoil en ligne avant.
kroseur publié le 09/12/2025 à 16:53
Y'aura un teaser de ff7 remake part 3 aussi normalement
naoshige11 publié le 09/12/2025 à 16:56
Half-Life 3 qui est barré
marcelpatulacci publié le 09/12/2025 à 16:57
Pour Ubi et la franchise AC c'est officiel:
On entre dans la période remake

Beaucoup vont gueulée (a juste titre) mais persso je trouve qu'on a fait le tour. L'histoire principale est au point mort et même les fans s'en fiche maintenant, on a visité beaucoup d'époques mais au final tous se ressemblent avec des scénar moyens. C'est juste devenu une saga a visité des jolies map de l'histoire.

En tout cas AC Renoi Drapeau avec des graphismes moderne je dit oui
jenicris publié le 09/12/2025 à 16:58
aozora78 pareil, ça va être la régalade en se levant
jeanouillz publié le 09/12/2025 à 17:00
Comme d'hab je verrais les trailers le lendemain parce que flemme de me taper les pubs et le monsieur Dorito's Gate
rogeraf publié le 09/12/2025 à 17:18
Il y aura Taylor Swift aussi avec Yves Guillemot
masharu publié le 09/12/2025 à 17:21
Jamais été surpris par les annonces aux Game Awards depuis 4-5 ans.
- Nintendo, à par Zelda / Super Smash Bros et des IP qu'ils ne possèdent pas comme Bayonetta et Marvel dont ils éditent des jeux, on sait direct qu'il n'y aura rien venant d'eux.
- Les trailers sont majoritairement des CGI. Très peu de gameplay. Et quand on sait que ça coute très cher la minute de diffusion, ça n'est absolument pas LE jeu vidéo que j'aime. Le meilleur exemple que je peux donner c'est Perfect Dark : Tout ça pour ça. Ces gens et cette industrie qui veulent singer le cinéma va mal finir, tôt ou tard.
xynot publié le 09/12/2025 à 17:22
Divinity Original Sin 3 semble être le jeu de la statue + potentiel shadow drop du 2 sur PS5/Series
playstation2008 publié le 09/12/2025 à 17:36
Et ça oublie Prince of Persia Remake... peuchere de lui. Même leaké, on l'oublie
aozora78 publié le 09/12/2025 à 17:42
La putain de hype si c'est vraiment Divinity Original Sin 3

Vu l'expérience, les techologies qu'ils ont développés et la thune que leur a apporté Baldur's Gate 3, j'espère un jeu, j'imagine bien moins long, mais aussi stylé
darkxehanort94 publié le 09/12/2025 à 17:43
Un trailer de HSR ?
masharu publié le 09/12/2025 à 17:52
darkxehanort94 Comme toujours, n'oublies pas de redeem les codes !!!!!
gat publié le 09/12/2025 à 18:00
aozora78 Désolé de casser ton délire mais je pense qu’il s’agit de Haze II. Personne n’est prêt.
shanks publié le 09/12/2025 à 18:05
playstation2008
Ubisoft a démenti la présence du jeu aux Game Awards, pour cela que je ne le cite pas (il aura peut-être son reveal juste avant ou après).
playstation2008 publié le 09/12/2025 à 18:10
shanks Ahhh j'avais pas suivi ça !!! Mince en vrai petite déception, j'aurais bien aimé voir mdr
Bon ce sera plus tard
walterwhite publié le 09/12/2025 à 18:12
Je sens que ça va être du lourd. Y’a des rumeurs sur la présence d’Intergalactic et du nouveau Balrog ?
yukilin publié le 09/12/2025 à 18:13
seul RE9 et Tomb Raider m'intéresse.
grospich publié le 09/12/2025 à 18:17
Il devrait y avoir l'annonce des perso du season pass 2 de City of the Wolves : ils ont tweet aujourd'hui l'annonce d'une saison 2 pour janvier et d'une annonce très prochainement.
link49 publié le 09/12/2025 à 18:22
Saros me fait de plus en plus de l'oeil.
altendorf publié le 09/12/2025 à 18:50
walterwhite Rien pour Intergalactic, mais pour le nouveau jeu de Barlog (qui serait potentiellement un jeu dans l'univers de GOW mais vu comme une "nouvelle" licence), il se pourrait qu'il soit lié à la fameuse statue qui fait office de teaser.
simbaverin publié le 09/12/2025 à 19:08
altendorf mais pour le nouveau jeu de Barlog (qui serait potentiellement un jeu dans l'univers de GOW mais vu comme une "nouvelle" licence)

Comment ça l’ami ? Il y a le jeu metroidvania, le jeu avec la mythologie Égypte. Et le jeu de Cory Barlog, c’est dans l’univers de God of War mais vu comme une « nouvelle licence » ? Perso je vois pas comment cela va être vu comme une nouvelle licence….

D’ailleurs Cory Barlog avait pas dit lors d’un live sur le tchat qu’il y aurai pas de God of War au Games Awards ?
altendorf publié le 09/12/2025 à 19:36
simbaverin C'est Jason Schreier qui en avait parlé il y a plusieurs mois. Le nouveau jeu de Cory Barlog ne sera pas une nouvelle licence mais un jeu qui va étonner dans le sens où c'est basé sur une licence déjà existante mais la manière dont il est traité cela va faire penser à une nouvelle licence.

Plus tard, il avait été sous-entendu qu'il devrait s'agir d'un jeu dans l'univers de GOW. Enfin, Cory Barlog a dit que le statue n'avait pas de lien avec God of War mais pas que GOW ne serait pas aux TGA. Tout est donc possible.
mibugishiden publié le 09/12/2025 à 20:06
Exodus je suis hypé à mort, je crois autant que sur les Mass Effect à l'epoque.

RE Requiem ce sera du day one pour moi, totale confiance en Capcom, juste pas à 80 euros ca c'est hors de question, j'espere le trouver à un prix normal.

marcelpatulacci faut ils que chez Ubi ils y arrivent à finaliser un remake, Splinter Cell est au point mort, le remake de Rayman de ce que j'ai entendu de quelqu'un qui bosse sur le jeu ils galerent comme pas possible pour mettre en place certains trucs, et Black Flag on en entend parler mais on voit rien. La ou un remake ca se fait en general de facon fluide et simple chez Ubi c'est un parcours du combattant sans fin.
simbaverin publié le 09/12/2025 à 20:35
altendorf Ok d’accord merci pour la réponse. C’est dommage quand même que ça soit pas vraiment une nouvelle licence le nouveau jeu de Cory….
Perso s’il y a que l’annonce du jeu Metroidvania GOW côté PlayStation au Games Awards, je serai déçu….
51love publié le 09/12/2025 à 20:40
Saros
soulfull publié le 09/12/2025 à 20:46
Please capcom , n'oubliez pas le PSVR2 pour requiem, j'avais tellement kiffé le 7-8 dessus.

Saros j'hesite à l'attendre ou à recommencer Returnal qui est une pépite sous côtée.

Phantom blade zero , bah j'imagine qu'il sortira avant GTA 6 donc avant Novembre c'est top
shambala93 publié le 09/12/2025 à 20:57
J’aimerais voir Light no Fire !
jozen15 publié le 09/12/2025 à 21:00
j'espère du lours pour EXODUS
marcelpatulacci publié le 09/12/2025 à 21:06
mibugishiden Sauf que contrairement a Splinter Cell ou Rayman, AC est leur principale franchise gagnante depuis 10 ans. Ils ont connu des turbulences récemment mais jamais ils abandonneront Assassin's Creed. J'ai limite envie de dire que c'est tous ce qu'il leurs reste pour gagné de la tune et remonté la pente.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Game Awards
17
Ils aiment
Nom : The Game Awards
Copyright © Gamekyo