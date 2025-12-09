Le point Game Awards, avec nouvelles rumeurs et confirmation de la présence de Saros
Nouveau point Game Awards avec la présence confirmée d'autres jeux depuis hier, donc un nouvel aperçu du Saros de Housemarque, exclusivité PlayStation 5 attendue le 20 mars 2025.
On ajoutera parmi les rumeurs la possibilité du spin-off 2D sauce MetroidVania de God of War (du teasing de la part de Snitch) et d'un nouveau Divinity (teasing de extas1s), ce qui surprendrait clairement vu les derniers propos de Larian, bien qu'il est possible qu'on parte dans autre chose qu'un Original Sin 3.
Confirmés :
- 2XKO (reveal nouveau perso)
- EXODUS (nouveau trailer)
- Invincible VS (reveal nouveau perso + date de sortie)
- Nouveau projet de Neon Giant (x Krafton)
- Phantom Blade Zero (date de sortie)
- Resident Evil Requiem (aperçu)
- Tomb Raider (aperçu de l'avenir de la franchise)
- Nouvelle annonce sur Total War
- Du LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
- Saros (nouvel aperçu)
- The Seven Deadly Sins : Origin (nouveau trailer)
Rumeur :
- Reveal Assassin's Creed IV : Black Flag – Resynced
- Annonce d'un jeu Divinity
- Officialisation du spin-off MetroidVania de God of War
-
Half-Life 3
publié le 09/12/2025 à 16:40 par Gamekyo
Vivement!
On entre dans la période remake
Beaucoup vont gueulée (a juste titre) mais persso je trouve qu'on a fait le tour. L'histoire principale est au point mort et même les fans s'en fiche maintenant, on a visité beaucoup d'époques mais au final tous se ressemblent avec des scénar moyens. C'est juste devenu une saga a visité des jolies map de l'histoire.
En tout cas AC Renoi Drapeau avec des graphismes moderne je dit oui
- Nintendo, à par Zelda / Super Smash Bros et des IP qu'ils ne possèdent pas comme Bayonetta et Marvel dont ils éditent des jeux, on sait direct qu'il n'y aura rien venant d'eux.
- Les trailers sont majoritairement des CGI. Très peu de gameplay. Et quand on sait que ça coute très cher la minute de diffusion, ça n'est absolument pas LE jeu vidéo que j'aime. Le meilleur exemple que je peux donner c'est Perfect Dark : Tout ça pour ça. Ces gens et cette industrie qui veulent singer le cinéma va mal finir, tôt ou tard.
Vu l'expérience, les techologies qu'ils ont développés et la thune que leur a apporté Baldur's Gate 3, j'espère un jeu, j'imagine bien moins long, mais aussi stylé
Ubisoft a démenti la présence du jeu aux Game Awards, pour cela que je ne le cite pas (il aura peut-être son reveal juste avant ou après).
Bon ce sera plus tard
Comment ça l’ami ? Il y a le jeu metroidvania, le jeu avec la mythologie Égypte. Et le jeu de Cory Barlog, c’est dans l’univers de God of War mais vu comme une « nouvelle licence » ? Perso je vois pas comment cela va être vu comme une nouvelle licence….
D’ailleurs Cory Barlog avait pas dit lors d’un live sur le tchat qu’il y aurai pas de God of War au Games Awards ?
Plus tard, il avait été sous-entendu qu'il devrait s'agir d'un jeu dans l'univers de GOW. Enfin, Cory Barlog a dit que le statue n'avait pas de lien avec God of War mais pas que GOW ne serait pas aux TGA. Tout est donc possible.
RE Requiem ce sera du day one pour moi, totale confiance en Capcom, juste pas à 80 euros ca c'est hors de question, j'espere le trouver à un prix normal.
marcelpatulacci faut ils que chez Ubi ils y arrivent à finaliser un remake, Splinter Cell est au point mort, le remake de Rayman de ce que j'ai entendu de quelqu'un qui bosse sur le jeu ils galerent comme pas possible pour mettre en place certains trucs, et Black Flag on en entend parler mais on voit rien. La ou un remake ca se fait en general de facon fluide et simple chez Ubi c'est un parcours du combattant sans fin.
Perso s’il y a que l’annonce du jeu Metroidvania GOW côté PlayStation au Games Awards, je serai déçu….
Saros j'hesite à l'attendre ou à recommencer Returnal qui est une pépite sous côtée.
Phantom blade zero , bah j'imagine qu'il sortira avant GTA 6 donc avant Novembre c'est top