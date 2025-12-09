Le méconnu TESV Skyrim débarque en shadow drop sur Nintendo Switch 2 (avec upgrade gratuite)
Petit RPG vendu à seulement 60 millions d'exemplaires (et encore, ce chiffre remonte à 2023), The Elder Scrolls V : Skyrim revient ENCORE et cette fois en shadow-drop sur Nintendo Switch 2 avec son Edition Anniversary, d'ailleurs en upgrade 100 % gratuite si vous l'avez déjà acheté sur la précédente hybride de Nintendo.
Pour le reste bah, c'est Skyrim, avec ses 3 extensions, ses nombreux éléments du Creation Club et les bonus exclusif Nintendo pour ceux qui veulent avoir un skin de Link (tenue et arme/bouclier du moins) pendant leur 200h d'exploration à Bordeciel.
Nah je troll, c'est un jeu PS360, il devrait le faire tourné au max sans bléme, normalement.
Sinon qqn sait quelle version est dispo sur le ps+ ?
Je viens de le lancer sur ma switch 2 et un téléchargement s'est lancé tout seul, ça voudrait dire que ma version en boîte cartouche acheter day one sur la switch 1 est une version anniversaire ?
Regarde plutôt star wars outlaw.
Pourquoi tu la juge pas sur star wars outlaw (jeux qui tourner pas sur ps4)?
A un moment si c'est pour trollé, choisissez mieux.