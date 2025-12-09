recherche
Le méconnu TESV Skyrim débarque en shadow drop sur Nintendo Switch 2 (avec upgrade gratuite)
Petit RPG vendu à seulement 60 millions d'exemplaires (et encore, ce chiffre remonte à 2023), The Elder Scrolls V : Skyrim revient ENCORE et cette fois en shadow-drop sur Nintendo Switch 2 avec son Edition Anniversary, d'ailleurs en upgrade 100 % gratuite si vous l'avez déjà acheté sur la précédente hybride de Nintendo.

Pour le reste bah, c'est Skyrim, avec ses 3 extensions, ses nombreux éléments du Creation Club et les bonus exclusif Nintendo pour ceux qui veulent avoir un skin de Link (tenue et arme/bouclier du moins) pendant leur 200h d'exploration à Bordeciel.

publié le 09/12/2025 à 16:25 par Gamekyo
mattewlogan publié le 09/12/2025 à 16:34
Le GTAV du RPG ressorti en 36 000 éditions sur tout les supports
marcelpatulacci publié le 09/12/2025 à 16:35
Switch 2..........upgrade........downgrade ??

Nah je troll, c'est un jeu PS360, il devrait le faire tourné au max sans bléme, normalement.
jeanouillz publié le 09/12/2025 à 16:59
J'ai Skyrim sur Switch mais pas l'AE :'(
senseisama publié le 09/12/2025 à 17:09
marcelpatulacci comme tomb raider 2013
kisukesan publié le 09/12/2025 à 17:32
narukamisan oh merde... Je suis blasé... On va peut être et râlé et ils prendront peut-être exemple sur rockstar...

Sinon qqn sait quelle version est dispo sur le ps+ ?
bisba publié le 09/12/2025 à 19:20
Comment on sait si on a une version anniversary ?
Je viens de le lancer sur ma switch 2 et un téléchargement s'est lancé tout seul, ça voudrait dire que ma version en boîte cartouche acheter day one sur la switch 1 est une version anniversaire ?
cyr publié le 09/12/2025 à 19:47
senseisama il y a pas de version switch2. Et tu a vu le prix? 16€ a ce prix , ça ne couvre pas le coût des pause café.

Regarde plutôt star wars outlaw.
narukamisan publié le 09/12/2025 à 19:59
J'ai supprimé mes coms et je fais mon mea-culpa chose étrange j'ai désactivé le contenu sur ma console juste laissé la cartouche dans la console, et Skyrim switch 2 est bien devenu gratuit ..... Les gars ont du mal encodé un truc bref si c marche pas chez vous allez dans cartouche virtuel désactivé le contenu du jeux sur la console puis depuis l'écran d'accueil faite y pour aller sur l'eshop cette fois le jeux sera gratuit ...... Étrange bug
senseisama publié le 09/12/2025 à 20:42
cyr de quoi tu parle??? Le portage de tomb raider viens de la version ps3 en moins mieux fait. La version ps3 l'explose en terme graphique. La switch 2 est vraiment la pire console portable que j'ai jamais vu. Même la switch 1 je la trouvais mieux.
cyr publié le 09/12/2025 à 20:47
senseisama tu juge la console sur tomb raideur ?

Pourquoi tu la juge pas sur star wars outlaw (jeux qui tourner pas sur ps4)?

A un moment si c'est pour trollé, choisissez mieux.
senseisama publié le 09/12/2025 à 21:01
cyr je juge les portages
senseisama publié le 09/12/2025 à 21:04
cyr pourquoi tu compare avec la ps4? Elle a 13 ans la ps4. Et pas vendu a 450€. Et la ps4 pourrait le faire tourner sans problème avec des concession certe(comme sur switch 2 tiens)et je parle même de la ps4 pro
mck publié le 09/12/2025 à 21:39
Visiblement, c'est encore en 30 fps...
