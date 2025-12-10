Fairy Tail : Dungeons arrive sur Switch

Plutôt apprécié des joueurs qui ont pu s'y essayer, mais pas assez nombreux sur PC, le petit Fairy Tail : Dungeons viendra faire une incursion sur console avec l'annonce d'une version Nintendo Switch pour le 7 janvier 2026, normalement au même prix (environ 13€ seulement).
Du « rogue sous deck building » qui justement bénéficiera le même jour d'une upgrade majeure et gratuite (à retrouver aussi sur PC donc), ajoutant :
- 5 personnages de plus (Gajeel, Juvia, Mirajane, Laxus et Gildarts)
- Des dizaines de compétences, amulettes & co pour agrémenter votre stratégie
- 30 monstres de plus
- 50 quêtes supplémentaires
- 2 nouveaux modes de difficulté
- Tuto plus complet