Fairy Tail : Dungeons arrive sur Switch

Plutôt apprécié des joueurs qui ont pu s'y essayer, mais pas assez nombreux sur PC, le petitviendra faire une incursion sur console avec l'annonce d'une version Nintendo Switch pour le 7 janvier 2026, normalement au même prix (environ 13€ seulement).Du « rogue sous deck building » qui justement bénéficiera le même jour d'une upgrade majeure et gratuite (à retrouver aussi sur PC donc), ajoutant :- 5 personnages de plus (Gajeel, Juvia, Mirajane, Laxus et Gildarts)- Des dizaines de compétences, amulettes & co pour agrémenter votre stratégie- 30 monstres de plus- 50 quêtes supplémentaires- 2 nouveaux modes de difficulté- Tuto plus complet