Call of Duty restera une franchise annualisée, mais évitera les ''suites consécutives''

Si certains osaient se poser la question, sachez que non, Activision ne compte pas modifier ses plans économiques concernant Call of Duty qui continuera donc d'être une licence annualisée, à néanmoins un détail près : à partir de maintenant, nous n'aurons plus jamais deux épisodes consécutifs d'une même sous-franchise (Modern Warfare et Black Ops notamment).



Des propos faisant évidement écho à la contre-performance critique et commerciale de Black Ops 7, lancé seulement un an après Black Ops 6 : « Pour certains d'entre vous, le dernier épisode n'a pas répondu à vos attentes. Soyons clairs : nous comprenons vos envies et soyez assurés que nous les dépasserons à l'avenir. » Des propos assez random mais au moins la faute est avouée, bien que l'on aurait souhaité que l'auto-critique se fasse plus précise et pas seulement en mettant en avant une « suite » trop rapide.



Reste que, justement, 2026 sera apparemment le retour de l'autre franchise avec un Modern Warfare 4 prenant pour cadre Corée du Nord et Corée du Sud. Espérons une campagne digne de ce nom, bien rythmé et sans boss chelous.