The Boys va aussi avoir son adaptation VR

Pour ceux qui pratiquent encore la VR, et il y en a on le sait, Sony Pictures VR annonce une adaptation de la franchise, avec une sortie prévue quelque part en 2026 sur le PlayStation VR 2 et les gammes avancées de Quest (23,99€).On imagine un lancement dans les alentours des débuts de la Saison 5 sur Prime (8 avril 2026) pour cette expérience pas très jolie et faisant le pari d'un scénario original (les créateurs de la série sont impliqués) où l'on incarnera un random qui va s'ingérer le composant V pour infiltrer Vought et tenter de se venger bien comme il faut. On met néanmoins 10 balles sur la table qu'à la fin, on meurt massacré par le Protecteur.