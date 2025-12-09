recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
The Boys va aussi avoir son adaptation VR
Pour ceux qui pratiquent encore la VR, et il y en a on le sait, Sony Pictures VR annonce une adaptation de la franchise The Boys, avec une sortie prévue quelque part en 2026 sur le PlayStation VR 2 et les gammes avancées de Quest (23,99€).

On imagine un lancement dans les alentours des débuts de la Saison 5 sur Prime (8 avril 2026) pour cette expérience pas très jolie et faisant le pari d'un scénario original (les créateurs de la série sont impliqués) où l'on incarnera un random qui va s'ingérer le composant V pour infiltrer Vought et tenter de se venger bien comme il faut. On met néanmoins 10 balles sur la table qu'à la fin, on meurt massacré par le Protecteur.

0
Qui a aimé ?
publié le 09/12/2025 à 09:38 par Gamekyo
commentaires (4)
rogeraf publié le 09/12/2025 à 09:40
Ca m'a l'air mou ! Pas vendeur tout ça
darkxehanort94 publié le 09/12/2025 à 09:56
J'aurai + vue un jeu a la Shodow of Mordor
maxx publié le 09/12/2025 à 12:40
A voir... Bon au moins c'est pas exclu que MetaQuest (ça l'aurait foutue mal pour Sony) mais ce serait bien que les exclues sautent un peu pour les jeux VR. Et puis on espère que la version PSVR2 aura des visuels plus sympa que la version MetaQuest quand même...
altendorf publié le 09/12/2025 à 13:27
Dommage que cela soit juste un simple jeu de commande de Sony Pictures Television pour faire la promo de la dernière saison de la série... Après j'imagine qu'il y a peu de studio externe capable de faire un vrai AAA avec l'univers de The Boys.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Actu Realité Virtuelle
19
Ils aiment
Nom : Actu Realité Virtuelle
description : Oculus Rift, PlayStation VR, HTC Vive, etc.
Copyright © Gamekyo