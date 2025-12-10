PS Plus Extra : les prochains jeux du service
Le 16 décembre, les tranches PlayStation Plus Extra & Premium viendront proposer du neuf pour les économes avec une sympathique salve de noël, encore plus si vous êtes fans de Pat' Patrouille
(avouez), en ajoutant que la promesse est tenue concernant SoulCalibur III
.
PlayStation Plus Extra :
- Assassin's Creed Mirage
- Wo Long : Fallen Dynasty
- Skate Story
- Granblue Fantasy Relink
- Planet Coaster 2
- Cat Quest III
- LEGO Horizon Adventure
- Pat' Patrouille Grand Prix
- Pat' Patrouille World
PS Plus Premium :
- SoulCalibur III
