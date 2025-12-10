recherche
News / Blogs
PS Plus Extra : les prochains jeux du service
Le 16 décembre, les tranches PlayStation Plus Extra & Premium viendront proposer du neuf pour les économes avec une sympathique salve de noël, encore plus si vous êtes fans de Pat' Patrouille (avouez), en ajoutant que la promesse est tenue concernant SoulCalibur III.

PlayStation Plus Extra :

- Assassin's Creed Mirage
- Wo Long : Fallen Dynasty
- Skate Story
- Granblue Fantasy Relink
- Planet Coaster 2
- Cat Quest III
- LEGO Horizon Adventure
- Pat' Patrouille Grand Prix
- Pat' Patrouille World

PS Plus Premium :

- SoulCalibur III

2
Qui a aimé ?
kisukesan, weslloyd1
publié le 10/12/2025 à 16:43 par Gamekyo
commentaires (7)
danzkzu publié le 10/12/2025 à 16:49
Wo Long est un bon jeu même s'il ne parvient pas à égaler qualitativement un certain Nioh 2.
kisukesan publié le 10/12/2025 à 16:49
Gros mois !
xynot publié le 10/12/2025 à 16:52
La liste Premium est tout le temps limitée à 1 un jeu par mois ?
kurosu publié le 10/12/2025 à 16:53
Pas mal
shinz0 publié le 10/12/2025 à 17:04
Skate Story la nouvelle pépite indé
mattewlogan publié le 10/12/2025 à 17:19
Super mois
akinen publié le 10/12/2025 à 18:11
Granblu, ça donne enfin envie. Faudrait que je vois ton tarif en occasion
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Wo Long : Fallen Dynasty
4
Ils aiment
Nom : Wo Long : Fallen Dynasty
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo