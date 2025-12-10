recherche
Dans le jeu des collaborations inattendues, voici maintenant Flight Simulator 2024 x Stranger Things
S'habituer aux collaborations parfois incongrues n'empêche pas d'être de temps en temps très surpris, car il faut dire que peu de gens auraient parier sur une arrivée de l'univers Stranger Things dans Flight Simulator 2024.

C'est pourtant disponible dès aujourd'hui via un DLC totalement gratuit et ne faisant pourtant pas les choses à moitié avec la possibilité de survoler la totalité de Hawkins et ses alentours (40 lieux) pour y effectuer 5 missions face au chaos ambiant et la menace du « Monde à l'Envers ».

De quoi tenter d'attirer un nouveau public (c'est le but) et surtout aux fans de patienter jusqu'aux épisodes 5 à 7 le 26 décembre, avant le grand final du 1er janvier (un épisode de 2h).

ioop publié le 10/12/2025 à 14:56
ah je vais tester ça ce week end
gasmok2 publié le 10/12/2025 à 15:13
Un vrai AAA dans l'univers de Stranger Things je ne dirai pas non,
Une sorte de TLoU à Hawkins, je signe direct!!
mattewlogan publié le 10/12/2025 à 15:16
C’est rigolo, c’est sympa, je trouve
grievous32 publié le 10/12/2025 à 15:17
Mon ornithophère me manque putain
sasquatsch publié le 10/12/2025 à 15:35
Ah ouais sympa, je me suis choppé la version standard a 20€...cela revient a un mois de GP...faut pas déconner bien plus avantageux comme ça...
Et hop un tour en helico a Hawkins avec mon gamin
taiko publié le 10/12/2025 à 15:38
Hyper bonne idée. C'est déclinable à foison pour pleins d'univers jv, ciné
bladagun publié le 10/12/2025 à 16:19
C'est marrant ça !
mercure7 publié le 10/12/2025 à 16:53
Sympa
