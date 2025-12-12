recherche
News / Blogs
Resident Evil Requiem : ''il'' est donc bien présent
Il était temps et qu'importe que la surprise ait été gâchée plus tôt dans la semaine : ce bon vieux Leon S.Kennedy sera bien au casting de Resident Evil Requiem comme personnage jouable aux côtés de Grace, assurant d'une certaine façon la partie plus « action » jusqu'à l'exploitation de la sainte tronçonneuse (on a compris que ce sera plus posé et « survie » pour Grace).

Sortie prévue pour le 27 février 2026, avec ci-dessous un point sur le contenu de l'édition Deluxe

  • Resident Evil Requiem : ''il'' est donc bien présent
  • Resident Evil Requiem : ''il'' est donc bien présent
  • Resident Evil Requiem : ''il'' est donc bien présent
  • Resident Evil Requiem : ''il'' est donc bien présent
  • Resident Evil Requiem : ''il'' est donc bien présent
  • Resident Evil Requiem : ''il'' est donc bien présent
plus de médias
6
Qui a aimé ?
adamjensen, bisba, mithrandir, jenicris, oniclem, nicolasgourry
publié le 12/12/2025 à 04:18 par Gamekyo
commentaires (2)
adamjensen publié le 12/12/2025 à 04:33
He's back, and he will kick some ass.
leonr4 publié le 12/12/2025 à 11:27
Retour de la légende
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
3
Ils aiment
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo