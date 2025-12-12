Star Wars KOTOR : toujours pas de nouvelles du remake, mais annonce de la ''suite spirituelle''
C'est un fait : il y a de l'ambition derrière l'avenir de la franchise Knights of the Old Republic. Tout le problème va être de concrétiser cela et alors qu'on aimerait bien avoir des nouvelles du remake de Star Wars KOTOR 1 pendant que se murmure le même type de refonte pour KOTOR 2, voilà que par un drôle de sens du timing qu'on nous officialise déjà une suite spirituelle sous le nom de Star Wars : Fate of the Old Republic.
Et il faut avouer que ça donne déjà envie vu le premier teaser et le fait de voir Casey Hudson (et son nouveau studio) à la réalisation, justement responsable du premier KOTOR en plus d'avoir créé Mass Effect avec ses anciens copains de Bioware.
Faute de date et de supports, prenons au moins l'essentiel : ce sera un RPG purement solo.
Il est pourtant bien en cours, repris depuis un moment par Mad Head Games (qui fait également le Hellraiser Revival).