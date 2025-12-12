Star Wars KOTOR : toujours pas de nouvelles du remake, mais annonce de la ''suite spirituelle''

C'est un fait : il y a de l'ambition derrière l'avenir de la franchise. Tout le problème va être de concrétiser cela et alors qu'on aimerait bien avoir des nouvelles du remake dependant que se murmure le même type de refonte pour, voilà que par un drôle de sens du timing qu'on nous officialise déjà une suite spirituelle sous le nom deEt il faut avouer que ça donne déjà envie vu le premier teaser et le fait de voir Casey Hudson (et son nouveau studio) à la réalisation, justement responsable du premieren plus d'avoir crééavec ses anciens copains de Bioware.Faute de date et de supports, prenons au moins l'essentiel : ce sera un RPG purement solo.