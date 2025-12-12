recherche
Star Wars KOTOR : toujours pas de nouvelles du remake, mais annonce de la ''suite spirituelle''
C'est un fait : il y a de l'ambition derrière l'avenir de la franchise Knights of the Old Republic. Tout le problème va être de concrétiser cela et alors qu'on aimerait bien avoir des nouvelles du remake de Star Wars KOTOR 1 pendant que se murmure le même type de refonte pour KOTOR 2, voilà que par un drôle de sens du timing qu'on nous officialise déjà une suite spirituelle sous le nom de Star Wars : Fate of the Old Republic.

Et il faut avouer que ça donne déjà envie vu le premier teaser et le fait de voir Casey Hudson (et son nouveau studio) à la réalisation, justement responsable du premier KOTOR en plus d'avoir créé Mass Effect avec ses anciens copains de Bioware.

Faute de date et de supports, prenons au moins l'essentiel : ce sera un RPG purement solo.

5
Qui a aimé ?
link49, pimoody, ouken, kisukesan, gameslover
publié le 12/12/2025 à 04:59 par Gamekyo
commentaires (7)
ravyxxs publié le 12/12/2025 à 05:02
Le remake sera une catastrophe je le sens.
altendorf publié le 12/12/2025 à 05:13
ravyxxs On va surtout plus jamais le voir, bien pour ça que Sony s'est désengagé du projet quand le bordel du développement a bien commencé à se laisser entrevoir.
shanks publié le 12/12/2025 à 05:18
altendorf
Il est pourtant bien en cours, repris depuis un moment par Mad Head Games (qui fait également le Hellraiser Revival).
altendorf publié le 12/12/2025 à 05:20
shanks Yep mais bon j'y crois pas des masses à son retour. Wait and see
jenicris publié le 12/12/2025 à 05:31
Le studio de Hudson a ouvert en juillet donc on a le temps de voir venir.
sonilka publié le 12/12/2025 à 07:34
Encore un projet annoncé des années avant. Ca n'a aucun sens. Et tout le monde le sait. Sauf certains studios hors sol de cette industrie.
ouken publié le 12/12/2025 à 09:46
whaouuuuuuuuu la je dis un grand oui !!!!!
Fiche descriptif
Star Wars : Knights of the Old Republic Remake
2
Ils aiment
Nom : Star Wars : Knights of the Old Republic Remake
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : ASPYR
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
