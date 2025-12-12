recherche
News / Blogs
EXODUS préfère s'envoler pour 2027, mais avec Matthew McConaughey !
2026 ne va pas manquer de jeux, et la simple présence d'un certain GTA VI en fin d'année va probablement bouleverser les plans d'un grand-nombre. Bref, on s'attend à du report, et on début dès à présent avec EXODUS dont on nous annonce le basculement vers le Q1 2027, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Une nouvelle bande-annonce a été proposée pour ce qui se veut toujours être une sorte de suite spirituelle de Mass Effect (ou disons un sérieux concurrent) dont on retrouvera une partie de l'équipe, cette volonté d'implémenter tout un tas de races extra-terrestres, mais aussi la bonne idée de la prise en compte dans la narration de la distorsion temporelle que l'on a pu voir notamment dans le film Interstellar. Coïncidence (ou pas) : l'acteur Matthew McConaughey y incarnera justement le guide Orlev.

  • EXODUS préfère s'envoler pour 2027, mais avec Matthew McConaughey !
  • EXODUS préfère s'envoler pour 2027, mais avec Matthew McConaughey !
  • EXODUS préfère s'envoler pour 2027, mais avec Matthew McConaughey !
  • EXODUS préfère s'envoler pour 2027, mais avec Matthew McConaughey !
plus de médias
3
Qui a aimé ?
adamjensen, phase1, yogfei
publié le 12/12/2025 à 05:39 par Gamekyo
commentaires (7)
taiko publié le 12/12/2025 à 08:36
Impressionnant comme il a upgrade depuis qu'on l'a vu.
Il a l'air incroyable.
yani publié le 12/12/2025 à 09:27
Je le regarde depuis son annonce et j'espère que ça va marcher pour les anciens de bioware. Il m'intérrèsse perso.
ouken publié le 12/12/2025 à 09:40
je passe mon tour on dirais une version de andromeda version temu
sasquatsch publié le 12/12/2025 à 09:50
2027....ouch...bon perso la patience est mon compagnon depuis longtemps...mais j'espère que la hype restera jusque là...
gamjys publié le 12/12/2025 à 10:16
2027, c'est loin... J'attendais tellement 2026. En tout cas, ils se sont améliorés depuis les derniers trailers, s'ils continuent sur cette voie, ça peut être une tuerie.
kujotaro publié le 12/12/2025 à 11:24
Il a tellement fait un bon avant bordel !! Ça donne trop trop envie. Enfin un successeur à Mass Effect !!!!! Il était temps !!!!
altendorf publié le 12/12/2025 à 11:31
J’espère qu’on aura quand même la possibilité de voir l’intérieur du vaisseau et de le contrôler.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
EXODUS
3
Ils aiment
Nom : EXODUS
Support : PC
Editeur : Wizards of the Coast
Développeur : Archetype Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo