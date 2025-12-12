EXODUS préfère s'envoler pour 2027, mais avec Matthew McConaughey !
2026 ne va pas manquer de jeux, et la simple présence d'un certain GTA VI en fin d'année va probablement bouleverser les plans d'un grand-nombre. Bref, on s'attend à du report, et on début dès à présent avec EXODUS dont on nous annonce le basculement vers le Q1 2027, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Une nouvelle bande-annonce a été proposée pour ce qui se veut toujours être une sorte de suite spirituelle de Mass Effect (ou disons un sérieux concurrent) dont on retrouvera une partie de l'équipe, cette volonté d'implémenter tout un tas de races extra-terrestres, mais aussi la bonne idée de la prise en compte dans la narration de la distorsion temporelle que l'on a pu voir notamment dans le film Interstellar. Coïncidence (ou pas) : l'acteur Matthew McConaughey y incarnera justement le guide Orlev.
Il a l'air incroyable.