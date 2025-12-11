[RAPPEL] Game Awards 2025 à 01h30

Pas de repos pour les braves, et c'est donc cette nuit à 02h00 que débuteront les Game Awards avec son lot de trailers (courts, car ça coûte bien cher), de récompenses, de pubs avec en bonus une performance artistique de Evanescense. Le groupe a fait la musique officielle de la Saison 2 de(Netflix), si vous n'étiez pas au courant.Et comme d'habitude, soyez présents 30 minutes avant, donc à 01h30 pour un pré-show destiné à faire monter la sauce avec quelques petites gourmandises. Genreallez pourquoi pas.