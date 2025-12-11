recherche
News / Blogs
[RAPPEL] Game Awards 2025 à 01h30
Pas de repos pour les braves, et c'est donc cette nuit à 02h00 que débuteront les Game Awards avec son lot de trailers (courts, car ça coûte bien cher), de récompenses, de pubs avec en bonus une performance artistique de Evanescense. Le groupe a fait la musique officielle de la Saison 2 de Devil May Cry (Netflix), si vous n'étiez pas au courant.

Et comme d'habitude, soyez présents 30 minutes avant, donc à 01h30 pour un pré-show destiné à faire monter la sauce avec quelques petites gourmandises. Genre Half-Life 3 allez pourquoi pas.

4
Qui a aimé ?
kisukesan, nicolasgourry, marchand2sable, link49
publié le 11/12/2025 à 18:37 par Gamekyo
commentaires (63)
newtechnix publié le 11/12/2025 à 18:46
le rappel de l'horaire c'est pour ne rappeler qu'on va pas regarder

"Et comme d'habitude, soyez présents 30 minutes avant, donc à 00h30 pour un pré-show destiné à faire monter la sauce avec quelques petites gourmandises. Genre Half-Life 3 allez pourquoi pas."

je tiens à signaler que l'insider shanks est peu fiable sur le sujet
marcelpatulacci publié le 11/12/2025 à 18:56
Dis donc, nichons bien pointu la statue...

On est sur que c'est pas plutôt la cérémonie des Hot d'or ?
aozora78 publié le 11/12/2025 à 19:06
marcelpatulacci hommage à Lara Croft. Pas de fumée sans feu
shinz0 publié le 11/12/2025 à 19:14
01h00
Bonne nuit à tous et à demain
masharu publié le 11/12/2025 à 19:24
Sans moi.
alucardhellsing publié le 11/12/2025 à 19:48
je vais essayer de reagrder le debut mais apres je risque de pas tenir sachant que demain lever a 6h
jozen15 publié le 11/12/2025 à 20:15
On vous résumera la soirée, les boomers

Allez, bonne nuit à vous, vous inquiétez pas, ce sera pas ouf.
chronokami publié le 11/12/2025 à 20:17
Comme chaque année tous ceux qui n'iront pas dormir le regretteront
wolfheart publié le 11/12/2025 à 20:38
Je passe mon tour, pas envie de me taper 3h de blabla sur Expédition 33...
natedrake publié le 11/12/2025 à 20:44
Non merci, je regarderai le résumé demain au taf avec un bon café.
aozora78 publié le 11/12/2025 à 20:46
La flemme. Je suis hype mais pourquoi m'épuiser quand je peux juste skip les news demain matin et regarder le live en passant les pubs à mon rythme demain matin.

Bon courage Shanks cela dit !
icebergbrulant publié le 11/12/2025 à 20:54
J’ai programmé mon réveil intelligent afin qu’il me sorte des bras de Morphée s’il entend des phrases clés bien spécifiques
Mon réveil se déclenchera s’il entend: "Death Stranding 2 Game Of The Year", "Intergalactic", "The Last Of Us Part 3", "Knack 3 ", ”Final Fantasy 17", "New God Of War", "Rayman Remake"

Vais-je être réveillé ?
wickette publié le 11/12/2025 à 21:20
Ace Combat 8 pitié
51love publié le 11/12/2025 à 22:29
Le résumé demain soir, ça sera tres bien
aozora78 publié le 11/12/2025 à 22:29
shanks si tu veux une image pour illustrer l'article

https://x.com/SupergiantGames/status/1999142254985068729
51love publié le 11/12/2025 à 22:30
Genre Half-Life 3 allez pourquoi pas.


ce believe, mais ça serait une bonne raison d'avoir fait une nuit blanche
patrickleclairvoyant publié le 11/12/2025 à 23:12
Shenmue 4 et HL 3 bien sûr
guiguif publié le 11/12/2025 à 23:26
Le site a decidé de bien merdé pour ce soir
marcelpatulacci publié le 11/12/2025 à 23:45
Dit chauve-sama, tu va veillé pour le show ?
shanks publié le 11/12/2025 à 23:46
marcelpatulacci
Malheureusement
marcelpatulacci publié le 11/12/2025 à 23:52
shanks Café gold + bonne chance

guiguif ouais je sais pas si ça un rapport avec le live (pourtant regardable directe sur youtube) mais j'ai constaté beaucoup de rototo sur le site ce soir...
nicolasgourry publié le 12/12/2025 à 00:09
shanks première annonce ?
https://www.gematsu.com/2025/12/south-of-midnight-coming-to-ps5-switch-2-in-spring-2026
nicolasgourry publié le 12/12/2025 à 00:12
C'est le moment pour voir les annonces pour la NS2 du coté des tiers, maintenant qu'elle a 6 mois.
altendorf publié le 12/12/2025 à 00:15
Shinobi tease une annonce qui va faire sursauter (en tout cas cela lui a fait cet effet)
kurosu publié le 12/12/2025 à 00:18
marcelpatulacci shanks le surnom
nicolasgourry publié le 12/12/2025 à 00:34
ça c'est un jeu qui a du chien : The free shepherd
altendorf publié le 12/12/2025 à 00:44
Mdr j'avais oublié comment c'était gênant l'enchainement des awards osef tier. Il serait peut-être temps de les enlever...
nicolasgourry publié le 12/12/2025 à 00:46
Pragmata aussi sur Switch 2, cool
anakaris publié le 12/12/2025 à 00:50
Le Pragmata de Capcom, c'est pas que ça manque d'âme, mais j'ai encore beaucoup de mal à m'y intéresser... Et puis le personnage court vraiment comme un débile. ^^'
Mais au moins, ils sont conscients qu'il ne leur reste plus beaucoup de Resident Evil à remaker, que Monster Hunter Wilds n'est pas aussi bon long-seller que World et qu'ils ont besoin d'autres jeux de mid-catalog pour combler leur planning de sortie entre deux gros hit.
anakaris publié le 12/12/2025 à 00:53
Sans surprise, Clair Obscur: Expédition 33 commence sa moisson d'award avec l'award du meilleur jeu "indépendant".
Big up au giga accent franchouillard à trancher à la hache des intervenants !
altendorf publié le 12/12/2025 à 00:54
Classe de fou ce platformer !!
anakaris publié le 12/12/2025 à 01:00
Il est encore en vie Druckmann, ça fait des années que j'ai pas vu sa tronche j'ai l'impression
51love publié le 12/12/2025 à 01:14
nicolasgourry tout le monde reclame Half Life 3 sur le chat, et on a le droit a un jeu de berger
zekk publié le 12/12/2025 à 01:26
divinity
altendorf publié le 12/12/2025 à 01:30
C'était le moment de créer l'histoire en donnant l'award à trois personnes du cast de Clair Obscur
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 01:34
Z'avez vu Divinity ?
altendorf publié le 12/12/2025 à 01:47
AH LE GAMEPLAY DE LEON !!!
nicolasgourry publié le 12/12/2025 à 01:50
Order of the Sinking Star, ça a l'air pas mal dans le genre.
marchand2sable publié le 12/12/2025 à 01:50
Du coup Survival horror pour Grace / Action Horror pour Leon
nicolasgourry publié le 12/12/2025 à 01:52
marchand2sable j'imagine même pas dans l'état que tu dois être ^^
jofe publié le 12/12/2025 à 01:56
Je sais pas si d'autres ont le même sentiment, mais je trouve la plupart des trailers beaucoup trop longs. Quand un titre en particulier ne t'intéresse, le rythme est assez chiant à suivre.

Par contre on voit du coup quels studios ont des millions de dollars à dépenser pour des bande-annonces qui seront pour la plupart oubliées dès demain.
marchand2sable publié le 12/12/2025 à 01:58
nicolasgourry

Dommage pour les leak, ça casse la magie quoi. Le trailer aurait fait une bombe sans les leak sur Leon.
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 02:04
marchand2sable Honnêtement pas trop, on sait depuis le début que Leon sera la.

En tout cas on dirait une ambiance manoir comme le 1
suzukube publié le 12/12/2025 à 02:05
marchand2sable y'avait des leaks ?
altendorf publié le 12/12/2025 à 02:07
Nagoshi qui revient avec un vrai rival à Yakuza haha excellent
altendorf publié le 12/12/2025 à 02:09
Oh non le film Street Fighter.....
taiko publié le 12/12/2025 à 02:09
Exodus a up de fou. Il a l'air excellent !
suzukube publié le 12/12/2025 à 02:10
JE VEUX VOIR STREET FIGHTER LE FILM Y'A CHUN LI
altendorf publié le 12/12/2025 à 02:14
Mérité pour No Man's Sky vu le travail abattu depuis le début. Et le plus fou : c'est que le contenu additionnel a toujours été gratuit.
zekk publié le 12/12/2025 à 02:20
ça a l'air d'être un bon nanard le film SF
marchand2sable publié le 12/12/2025 à 02:22
suzukube Oui a mort même

marcelpatulacci Oui et hâte de voir Raccoon aussi
altendorf publié le 12/12/2025 à 02:22
zekk Tellement !
altendorf publié le 12/12/2025 à 02:35
Le nombre de jeux que présente Kepler, on a compris Geoff
marchand2sable publié le 12/12/2025 à 02:43
Les trailer CGI en 2025 c'est d'une tristesse quand même...
anakaris publié le 12/12/2025 à 02:56
Je crois que c'est jamais arrivé qu'un jeu remporte autant d'award que COE33 cette année, sans même parler du GOTY, nan ?
altendorf publié le 12/12/2025 à 02:58
anakaris Je crois qu'il y a match avec TLOU 2
jofe publié le 12/12/2025 à 03:02
Pour ceux qui se demandent pourquoi le vote des joueurs n'est pas plus important: voilà pourquoi
anakaris publié le 12/12/2025 à 03:02
altendorf effectivement j'ai vérifié, 7 awards !

Best Game Direction, narrative, audio design, doublage, accessibilité, action/aventure et GOTY
altendorf publié le 12/12/2025 à 03:03
jofe Les gacha font des concours pour gagner des gros trucs via ce vote, tu m'étonnes c'est n'importe quoi
jofe publié le 12/12/2025 à 03:45
Astuce pour l'année prochaine Geoff: si tu veux faire croire qu'il y a une quasi stand-ovation pour Todd Howard, ne fais pas de plan large sur la salle où quasiment personne bouge les mains.
altendorf publié le 12/12/2025 à 03:55
C'est quoi ce One More Thing XD
jofe publié le 12/12/2025 à 03:57
Passer de Okami 2 et Intergalactic en one-more thing à ça, bon...
ioop publié le 13/12/2025 à 17:22
éclaté heureusement j'ai regardé ça en 1h en rediff hier soir

seulement tomb raider à retenir

John Carpenter's Toxic Commando le 12 mars, moué ... ya déjà 007 en mars donc bon
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Game Awards
17
Ils aiment
Nom : The Game Awards
Copyright © Gamekyo