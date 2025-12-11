[RAPPEL] Game Awards 2025 à 01h30

Pas de repos pour les braves, et c'est donc cette nuit à 02h00 que débuteront les Game Awards avec son lot de trailers (courts, car ça coûte bien cher), de récompenses, de pubs avec en bonus une performance artistique de Evanescense. Le groupe a fait la musique officielle de la Saison 2 de Devil May Cry (Netflix), si vous n'étiez pas au courant.
Et comme d'habitude, soyez présents 30 minutes avant, donc à 01h30 pour un pré-show destiné à faire monter la sauce avec quelques petites gourmandises. Genre Half-Life 3 allez pourquoi pas.
"Et comme d'habitude, soyez présents 30 minutes avant, donc à 00h30 pour un pré-show destiné à faire monter la sauce avec quelques petites gourmandises. Genre Half-Life 3 allez pourquoi pas."
je tiens à signaler que l'insider shanks est peu fiable sur le sujet
On est sur que c'est pas plutôt la cérémonie des Hot d'or ?
Mon réveil se déclenchera s’il entend: "Death Stranding 2 Game Of The Year", "Intergalactic", "The Last Of Us Part 3", "Knack 3 ", ”Final Fantasy 17", "New God Of War", "Rayman Remake"
Vais-je être réveillé ?
ce believe, mais ça serait une bonne raison d'avoir fait une nuit blanche
Malheureusement
guiguif ouais je sais pas si ça un rapport avec le live (pourtant regardable directe sur youtube) mais j'ai constaté beaucoup de rototo sur le site ce soir...
https://www.gematsu.com/2025/12/south-of-midnight-coming-to-ps5-switch-2-in-spring-2026
Mais au moins, ils sont conscients qu'il ne leur reste plus beaucoup de Resident Evil à remaker, que Monster Hunter Wilds n'est pas aussi bon long-seller que World et qu'ils ont besoin d'autres jeux de mid-catalog pour combler leur planning de sortie entre deux gros hit.
Big up au giga accent franchouillard à trancher à la hache des intervenants !
Par contre on voit du coup quels studios ont des millions de dollars à dépenser pour des bande-annonces qui seront pour la plupart oubliées dès demain.
Dommage pour les leak, ça casse la magie quoi. Le trailer aurait fait une bombe sans les leak sur Leon.
En tout cas on dirait une ambiance manoir comme le 1
marcelpatulacci Oui et hâte de voir Raccoon aussi
Best Game Direction, narrative, audio design, doublage, accessibilité, action/aventure et GOTY
seulement tomb raider à retenir
John Carpenter's Toxic Commando le 12 mars, moué ... ya déjà 007 en mars donc bon