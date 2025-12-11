recherche
Monster Hunter Stories 3 : nouvelle bande-annonce
Capcom nous rappelle que parmi les (trop) nombreux jeux du Q1 2026, il y aura Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection dont la dernière bande-annonce évoque rapidement l'une des nouvelles mécaniques de cet épisode : la restauration de l'écosystème, impliquant entre diverses bestioles randoms de sécuriser les espèces menacées.

Il arrivera notamment que le seul moyen de récupérer un représentant d'une de ces espèces sera de chopper un œuf dédié au sein du territoire d'un monstre dit « invasif », généralement bien trop puissant pour être combattu (il vaut mieux trouver un moyen de le repousser puis de fuir).

Sortie prévue le 26 mars prochain donc, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2.

publié le 11/12/2025 à 10:17 par Gamekyo
masharu publié le 11/12/2025 à 10:24
La présentation de lundi avait été décalé à cette nuit passée à cause du séisme + menace tsunami qui a eu lieu en début de semaine au Japon.
link49 publié le 11/12/2025 à 12:20
J'ai hate d'y jouer.
