Pénurie de RAM : vers une inéluctable future hausse de prix de la Nintendo Switch 2 ?
Le PDG Shuntaro Furukawa a beau avoir indiqué que le prix de la Nintendo Switch 2 resterait stable (dans « l'immédiat » du moins), la menace se fait de plus en plus grandissante, désormais à cause de la pénurie des puces RAM impactant la totalité de l'industrie. Le constructeur Framework a notamment déjà indiqué que le consommateur pouvait s'attendre à des hausses prochaines sur les différents tarifs.

Chez Nintendo, les risques liées ont déjà un impact chez les actionnaires : l'entreprise a « perdu » 14 milliards de dollars sur le marché boursier, la valeur baissant petit à petit chaque jour depuis le début du mois, sans que ce ne soit non plus trop alarmant (en gros, nous sommes actuellement au niveau de mai 2025, juste avant le lancement de la Switch 2).

Selon Bloomberg, une hausse de prix même légère paraît inéluctable quand le constructeur doit désormais dépenser 41 % de plus pour la RAM de sa console, et 8 % de plus pour le stockage (ce dernier point étant également susceptible d'impacter le prix des microSD express).
publié le 11/12/2025 à 11:15 par Gamekyo
jenicris publié le 11/12/2025 à 11:20
Bien entendu. Comme Sony, Xbox, les PC, les smartphone, les tablettes...

C'est pas une question de si et de qui, mais de quand et ça pourrait durer plusieurs années.
Tant que les constructeurs ont des réserves de l'ancien accord ça ira mais une fois qu'il sera épuiser, ça va flamber.

Et je doute fortement que ce soit de petites hausses.

Quand au next gen no comment
wickette publié le 11/12/2025 à 11:25
Ca fait mal au coeur, t’as les mega entreprises qui centralisent toute la puissance de calcul pendant que les consommateurs se font graduellement marginaliser.

On devrait aller dans l’autre sens, plus accessible…et t’as raspberry pi qui te sort un modèle anti-penurie de 1GB de ram en 2025
shirou publié le 11/12/2025 à 11:29
Y a rien d'inéluctable, seulement des choix.

-Tu veux garder la même marge de bénéfice (ou éviter qu'elle soit trop réduite) alors oui tu augmente le prix du produit

-Tu décide d'encaisser la hausse du coup de production pour pas l'imposer aux consommateurs et tu réduis le bénéfice fait par produit vendu.
kikoo31 publié le 11/12/2025 à 11:30
Sans parler des scalperd qui ont dû acheter des lots de 100 en espérant que ça hausse et que ça dure le plus longtemps possible...
senseisama publié le 11/12/2025 à 11:53
Nintendo a qu'à vendre a perte comme la playstation 5 au début et puis voilà les ventes continue
xylander publié le 11/12/2025 à 11:57
Le marché des consoles bascule dans une très mauvaise dynamique de long terme.
rocan publié le 11/12/2025 à 12:01
La bourse baisse oui, mais le Nikkei globalement aussi, Sony pareil -8% sur 5 ou 6 jours, mais baisse moindre car l'entreprise est plus diversifié.
jenicris publié le 11/12/2025 à 12:16
xylander PC, smartphone...tout en gros. Pas que les consoles
tripy73 publié le 11/12/2025 à 12:17
Vivement que cette bulle merdique de l’IA explose histoire que les choses reviennent à la normal... en attendant tous les produits contenant de la RAM ou du stockage flash vont prendre cher.
romgamer6859 publié le 11/12/2025 à 12:21
jenicris
juste un exemple avant un pc sur memory pc avec une 5060ti et tous les bons composant c'était environ 1200, maintenant c'est 1400...

Alors la next gen loul, je dis pas qu'ils vont l'annuler mais c'est chaud
potion2swag publié le 11/12/2025 à 12:25
C'est pour ça que j'en ai acheté une pour les fêtes
jenicris publié le 11/12/2025 à 12:31
romgamer6859 ça va être drôle

Dell qui a augmenté ses prix jusqu'à 20%
Et Lenovo c'est dès janvier 2026
derno publié le 11/12/2025 à 12:35
ça ne va pas remettre le tiers sur le chemin des vrai cartouches cette histoire
micheljackson publié le 11/12/2025 à 12:36
tripy73
On avait eu la bulle du minage de cryptos et la pénurie de CG que ça avait entrainé lors de la génération 30XX de NVIDIA, aujourd'hui elle a éclaté, mais les prix ne sont jamais revenus à ce qu'ils étaient... (et j'ai moi même payé ma 5080 à 1200€ comme si c'était un prix "normal" alors que non )
Je ne serais pas surpris que cette pénurie de RAM soit factice et organisée pour faire gonfler les prix, prenant les CG comme modèle.
jenicris publié le 11/12/2025 à 12:45
micheljackson y a rien de factice quand les entreprises technologiques vont engloutir 40% des DRAM pour l'IA
romgamer6859 publié le 11/12/2025 à 12:45
jenicris ouais, celui qui veut un pc portable (gamer ou pas) devrait le prendre maintenant.
grospich publié le 11/12/2025 à 12:45
J'ai bien fait de monter un pc en aout où c'était au plus bas (5070ti + 9800X3D) et de ne pas avoir attendu les 5000 Super avec plus de VRAM, qui du coup ne vont peut-être même pas sortir.
jenicris publié le 11/12/2025 à 12:46
romgamer6859 oui, car l'année prochaine c'est même pas la peine.
Bien content d'avoir changer de smartphone, PC...avant tout cela. Gros coup de bol
romgamer6859 publié le 11/12/2025 à 12:48
jenicris je suis justement entrain de réfléchir à prendre un hp omen portable justement en ce moment.
jenicris publié le 11/12/2025 à 12:55
romgamer6859 n'attend pas trop, si tu veux l'avoir a prix normal
romgamer6859 publié le 11/12/2025 à 12:58
jenicris Oui à voir si j'en ai l'utilité car toi comme toi savons qu'une machine qui prend la poussière c'est pas le top.
jenicris publié le 11/12/2025 à 13:00
romgamer6859 après le mien me sert pas qu'à jouer. Le jeu c'est du bonus.
Moi il manque juste la Switch 2, mais je sens que je vais la payer plus cher que son prix actuel. Je le vois gros comme une maison.
Mais si je la prend maintenant, elle prendra la poussière et ça c'est hors de question...
romgamer6859 publié le 11/12/2025 à 13:13
jenicris jenicris au moins attendre le gros zelda ou le gros mario.
Moi aussi la switch 2 me tente mais bon à part faire quelques parties de mario kart je sens que ce sera vite plié.
hyoga57 publié le 11/12/2025 à 13:16
jenicris Certains pensaient pourtant que ce ne serait pas le cas concernant une hausse de prix dans l’immédiat.
jenicris publié le 11/12/2025 à 14:08
hyoga57 c'est beau le believe
La Switch 2 comme tout ce que j'ai cité plus haut aura probablement une hausse dans les prochaines semaines/mois.

romgamer6859 voilà, j'attends certains gros jeux. Il m'en faut au moins deux ou trois pour que je la souhaite vraiment.
5120x2880 publié le 11/12/2025 à 14:30
romgamer6859 jenicris Ça se trouve à moins de 1000 un PC avec une 5060 Ti, il faut attendre une bonne promo, ça tombe bien ça va être noël
romgamer6859 publié le 11/12/2025 à 14:32
5120x2880
oui c'était juste un exemple pour montrer que les prix ont augmenté
5120x2880 publié le 11/12/2025 à 14:44
romgamer6859 Je comprends, c'est intéressant mais est-ce que c'est pas le ou les revendeurs qui surfent sur les news pour augmenter les prix ? Car actuellement (en vrai il y a deux jours, par regardé aujourd'hui) on trouvait encore de la ram à prix normal pour 2025, mais j'imagine qu'à force de catastropher les gens, tout le monde va se mettre à faire des réserves ou spéculer.
docteurdeggman publié le 11/12/2025 à 14:45
Pas grave pour la S2, elle est clairement dispensable…
rogeraf publié le 11/12/2025 à 14:48
L'avenir au ... retro gaming
tripy73 publié le 11/12/2025 à 14:48
micheljackson : oui clairement, je ne les voit pas non plus revenir entièrement en arrière si demain la bulle éclate, surtout si les ventes continuent à être satisfaisantes à leurs yeux.

Après ici la situation est un peu différente dans le sens que ça ne touche pas qu'un secteur (les CG vendu au grand public), mais tous les constructeurs qui intègrent ce genre de composants dans leurs produits, donc ils auront probablement plus de poids pour faire redescendre les tarifs, ce qui impactera aussi le grand public, à voir.
romgamer6859 publié le 11/12/2025 à 15:17
5120x2880
Bien sûr qu'ils en profitent mais j'imagine quand même que certains revendeurs vont prendre cher si la situation persiste.
gat publié le 11/12/2025 à 15:28
xylander T’es con ou tu souhaites de l’attention ?
pharrell publié le 11/12/2025 à 15:46
Ce qui est chiant c'est que lorsque tu as une inflation brutale sur une matière première, la répercussion sur le cout du produit fini est immédiate.

Par contre si finalement le cours revient à un niveau normal, le prix du produit fini ne va pas baisser pour retrouver son niveau.

Du coup tu te la prends bien profond...
rogeraf publié le 11/12/2025 à 15:57
Sinon si y a pas assez , il suffit d'acheter des pagailles ? (Rame)
churos45 publié le 11/12/2025 à 16:49
J'aurais jamais de PC gamer on dirait, à moins de gagner le gros lot
senseisama publié le 11/12/2025 à 16:58
Comment ça se faut que nintendo a perdu 14 milliards alors que la switch 2 cartonne dans les vente. Quelqu'un pourrait m'expliquer svp. Et sony alors? Ils sont pas concernés ?
simbaverin publié le 11/12/2025 à 17:53
jenicris PlayStation a beaucoup de stock de ram d’après Keepler. Si c’est vrai, c’est un bon coup de PlayStation d’avoir prévu la très forte augmentation du prix de la ram. Jusqu’à quand ?
newtechnix publié le 11/12/2025 à 17:58
senseisama c'est boursier...les gens paniquent car avec la hausse des coûts des composants cela joue sur la rentabilité et donc la projection des objectifs en terme de bénéfice.

Il y a un effet panique donc certains revendent leur actions tant qu'ils peuvent en tirer un bénéfice..genre j'ai acheté à 1 l'action est montée à 3 grâce au succès...mais peut donc vite redescendre en raison des mauvaises nouvelles...donc là si je vends à 2 j'ai quand même pris un bénéfice de mon achat de départ.

Tout le monde est concerné.

Alors on sait que Nitnendo n'a pas procéder à de baisse de prix de sa Switch 1 pendant que tous les autres ont augmentés les tarifs de leurs consoles...mais en réalité avoir maintenu le prix de la Switch sans baisse revient à avoir augmenté le prix, cela semble invisible pour le consommateur mais en vérité ce dernier n'aura pas bénéficié du fait que le matos est vieux.
cyr publié le 11/12/2025 à 18:17
Je fais quoi ? Je commande la carte micro sd express 1 to? Elle est a 199€ sur amazone en ce moment....1€ de moins que le prix max que je veux mettre....
senseisama publié le 11/12/2025 à 18:18
newtechnix et ont n'a pas des informations sur la bourse de sony pour faire un comparatif ?
sasquatsch publié le 11/12/2025 à 18:26
Cest bon a un moment faut savoir souffler et profiter de ce qu'on a...
Les becanes actuelles en ont tellement dans le ventre et la NS2 n'aura rien d vraiment valable a montrer ces 3 prochaines années...donc Pfrouit cette console.
nostradamus a parlé
newtechnix publié le 11/12/2025 à 18:38
senseisama il y a beaucoup de paramètres et il est donc difficile de comparer quoi qu ce soit...mais déjà Sony a pris en compte la hausse du prix des composants avec des hausses de prix successives.
Ensuite savoir ce que chacun a négocier avec son ou ses fournisseurs (mais là c'est du domaine du secret ) et donc il faudrait savoir premièrement la durée des contrats et donc des engagements et les clauses présentes dans chaque contrat.

Le joueur est en bout de chaine dont il subit quoiqu'il arrive....ensuite comme c'est boursier on aussi dans une situation où Nintendo peut profiter de la situation pour faire du rachat d'action pour protéger son cours de bourse mais aussi pour selon sa confiance penser que cela va passer et donc racheter des actions sous évaluées.
newtechnix publié le 11/12/2025 à 18:44
senseisama j'ai regardé vite fait pour Sony:

sur 1 mois il est à la baisse (logique car les mauvaises news concernant la nouvelle pénurie sont récentes.)
sur 6 mois il est à la hausse.
sur l'année il est à la hausse.

Mais il faut bien tenir compte que la hausse de la ram impacte le prix de la machine mais n'est qu'un élément parmi d'autres.
Pourquoi cela semble important?
d'une part le coût sur le composant dépasse largement les 10%
mais surtout d'autre part parce que les machines sont vendu à prix plancher...c'est pas avec les machines qu'ils vont devenir riche.
senseisama publié le 11/12/2025 à 18:51
newtechnix
mrnuage publié le 12/12/2025 à 02:55
Merci Sam Altman
jenicris publié le 12/12/2025 à 08:50
senseisama normalement jusqu'au prochain exercice. Après a voir.
Donc avril 2026
