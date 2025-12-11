Pénurie de RAM : vers une inéluctable future hausse de prix de la Nintendo Switch 2 ? Pénurie de RAM : vers une inéluctable future hausse de prix de la Nintendo Switch 2 ?

Le PDG Shuntaro Furukawa a beau avoir indiqué que le prix de la Nintendo Switch 2 resterait stable (dans « l'immédiat » du moins), la menace se fait de plus en plus grandissante, désormais à cause de la pénurie des puces RAM impactant la totalité de l'industrie. Le constructeur Framework a notamment déjà indiqué que le consommateur pouvait s'attendre à des hausses prochaines sur les différents tarifs.



Chez Nintendo, les risques liées ont déjà un impact chez les actionnaires : l'entreprise a « perdu » 14 milliards de dollars sur le marché boursier, la valeur baissant petit à petit chaque jour depuis le début du mois, sans que ce ne soit non plus trop alarmant (en gros, nous sommes actuellement au niveau de mai 2025, juste avant le lancement de la Switch 2).



Selon Bloomberg, une hausse de prix même légère paraît inéluctable quand le constructeur doit désormais dépenser 41 % de plus pour la RAM de sa console, et 8 % de plus pour le stockage (ce dernier point étant également susceptible d'impacter le prix des microSD express).