Pénurie de RAM : vers une inéluctable future hausse de prix de la Nintendo Switch 2 ?
Le PDG Shuntaro Furukawa a beau avoir indiqué que le prix de la Nintendo Switch 2 resterait stable (dans « l'immédiat » du moins), la menace se fait de plus en plus grandissante, désormais à cause de la pénurie des puces RAM impactant la totalité de l'industrie. Le constructeur Framework a notamment déjà indiqué que le consommateur pouvait s'attendre à des hausses prochaines sur les différents tarifs.
Chez Nintendo, les risques liées ont déjà un impact chez les actionnaires : l'entreprise a « perdu » 14 milliards de dollars sur le marché boursier, la valeur baissant petit à petit chaque jour depuis le début du mois, sans que ce ne soit non plus trop alarmant (en gros, nous sommes actuellement au niveau de mai 2025, juste avant le lancement de la Switch 2).
Selon Bloomberg, une hausse de prix même légère paraît inéluctable quand le constructeur doit désormais dépenser 41 % de plus pour la RAM de sa console, et 8 % de plus pour le stockage (ce dernier point étant également susceptible d'impacter le prix des microSD express).
publié le 11/12/2025 à 11:15 par Gamekyo
C'est pas une question de si et de qui, mais de quand et ça pourrait durer plusieurs années.
Tant que les constructeurs ont des réserves de l'ancien accord ça ira mais une fois qu'il sera épuiser, ça va flamber.
Et je doute fortement que ce soit de petites hausses.
Quand au next gen no comment
On devrait aller dans l’autre sens, plus accessible…et t’as raspberry pi qui te sort un modèle anti-penurie de 1GB de ram en 2025
-Tu veux garder la même marge de bénéfice (ou éviter qu'elle soit trop réduite) alors oui tu augmente le prix du produit
-Tu décide d'encaisser la hausse du coup de production pour pas l'imposer aux consommateurs et tu réduis le bénéfice fait par produit vendu.
juste un exemple avant un pc sur memory pc avec une 5060ti et tous les bons composant c'était environ 1200, maintenant c'est 1400...
Alors la next gen loul, je dis pas qu'ils vont l'annuler mais c'est chaud
Dell qui a augmenté ses prix jusqu'à 20%
Et Lenovo c'est dès janvier 2026
On avait eu la bulle du minage de cryptos et la pénurie de CG que ça avait entrainé lors de la génération 30XX de NVIDIA, aujourd'hui elle a éclaté, mais les prix ne sont jamais revenus à ce qu'ils étaient... (et j'ai moi même payé ma 5080 à 1200€ comme si c'était un prix "normal" alors que non )
Je ne serais pas surpris que cette pénurie de RAM soit factice et organisée pour faire gonfler les prix, prenant les CG comme modèle.
Bien content d'avoir changer de smartphone, PC...avant tout cela. Gros coup de bol
Moi il manque juste la Switch 2, mais je sens que je vais la payer plus cher que son prix actuel. Je le vois gros comme une maison.
Mais si je la prend maintenant, elle prendra la poussière et ça c'est hors de question...
Moi aussi la switch 2 me tente mais bon à part faire quelques parties de mario kart je sens que ce sera vite plié.
La Switch 2 comme tout ce que j'ai cité plus haut aura probablement une hausse dans les prochaines semaines/mois.
romgamer6859 voilà, j'attends certains gros jeux. Il m'en faut au moins deux ou trois pour que je la souhaite vraiment.
oui c'était juste un exemple pour montrer que les prix ont augmenté
Après ici la situation est un peu différente dans le sens que ça ne touche pas qu'un secteur (les CG vendu au grand public), mais tous les constructeurs qui intègrent ce genre de composants dans leurs produits, donc ils auront probablement plus de poids pour faire redescendre les tarifs, ce qui impactera aussi le grand public, à voir.
Bien sûr qu'ils en profitent mais j'imagine quand même que certains revendeurs vont prendre cher si la situation persiste.
Par contre si finalement le cours revient à un niveau normal, le prix du produit fini ne va pas baisser pour retrouver son niveau.
Du coup tu te la prends bien profond...
Il y a un effet panique donc certains revendent leur actions tant qu'ils peuvent en tirer un bénéfice..genre j'ai acheté à 1 l'action est montée à 3 grâce au succès...mais peut donc vite redescendre en raison des mauvaises nouvelles...donc là si je vends à 2 j'ai quand même pris un bénéfice de mon achat de départ.
Tout le monde est concerné.
Alors on sait que Nitnendo n'a pas procéder à de baisse de prix de sa Switch 1 pendant que tous les autres ont augmentés les tarifs de leurs consoles...mais en réalité avoir maintenu le prix de la Switch sans baisse revient à avoir augmenté le prix, cela semble invisible pour le consommateur mais en vérité ce dernier n'aura pas bénéficié du fait que le matos est vieux.
Les becanes actuelles en ont tellement dans le ventre et la NS2 n'aura rien d vraiment valable a montrer ces 3 prochaines années...donc Pfrouit cette console.
nostradamus a parlé
Ensuite savoir ce que chacun a négocier avec son ou ses fournisseurs (mais là c'est du domaine du secret ) et donc il faudrait savoir premièrement la durée des contrats et donc des engagements et les clauses présentes dans chaque contrat.
Le joueur est en bout de chaine dont il subit quoiqu'il arrive....ensuite comme c'est boursier on aussi dans une situation où Nintendo peut profiter de la situation pour faire du rachat d'action pour protéger son cours de bourse mais aussi pour selon sa confiance penser que cela va passer et donc racheter des actions sous évaluées.
sur 1 mois il est à la baisse (logique car les mauvaises news concernant la nouvelle pénurie sont récentes.)
sur 6 mois il est à la hausse.
sur l'année il est à la hausse.
Mais il faut bien tenir compte que la hausse de la ram impacte le prix de la machine mais n'est qu'un élément parmi d'autres.
Pourquoi cela semble important?
d'une part le coût sur le composant dépasse largement les 10%
mais surtout d'autre part parce que les machines sont vendu à prix plancher...c'est pas avec les machines qu'ils vont devenir riche.
Donc avril 2026