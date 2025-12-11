NSO : du Wario World (GC), du Rayman 2 (N64) et un platformer un peu oublié d'Ubisoft
Une nouvelle dose de nostalgie pour le service NSO de la Switch (1 comme 2) avec l'arrivée la semaine prochaine (le 17 décembre) des deux premiers platformers 3D de l'histoire d'Ubisoft dans leurs versions Nintendo 64, à savoir le connu Rayman 2 et le plus oublié Tonic Trouble.
Deux ajouts qui porteront à 42 le nombre de jeux N64 dans le service à abonnement du constructeur, pendant que l'on se demande quand Ubisoft se décidera à dévoiler son remake autour de la franchise Rayman (sans même savoir lequel d'ailleurs).
UPDATE :
- Ajout surprise et dès à présent de Wario World pour le service GameCube.
D'ailleurs Tonic Trouble était le prototype de Rayman 2 il me semble
Dommage qu'on entend plus parlé d'eux.