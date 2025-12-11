NSO : du Wario World (GC), du Rayman 2 (N64) et un platformer un peu oublié d'Ubisoft

Une nouvelle dose de nostalgie pour le service NSO de la Switch (1 comme 2) avec l'arrivée la semaine prochaine (le 17 décembre) des deux premiers platformers 3D de l'histoire d'Ubisoft dans leurs versions Nintendo 64, à savoir le connuet le plus oubliéDeux ajouts qui porteront à 42 le nombre de jeux N64 dans le service à abonnement du constructeur, pendant que l'on se demande quand Ubisoft se décidera à dévoiler son remake autour de la franchise(sans même savoir lequel d'ailleurs).UPDATE :- Ajout surprise et dès à présent depour le service GameCube.