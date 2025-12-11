recherche
NSO : du Wario World (GC), du Rayman 2 (N64) et un platformer un peu oublié d'Ubisoft
Une nouvelle dose de nostalgie pour le service NSO de la Switch (1 comme 2) avec l'arrivée la semaine prochaine (le 17 décembre) des deux premiers platformers 3D de l'histoire d'Ubisoft dans leurs versions Nintendo 64, à savoir le connu Rayman 2 et le plus oublié Tonic Trouble.

Deux ajouts qui porteront à 42 le nombre de jeux N64 dans le service à abonnement du constructeur, pendant que l'on se demande quand Ubisoft se décidera à dévoiler son remake autour de la franchise Rayman (sans même savoir lequel d'ailleurs).

UPDATE :

- Ajout surprise et dès à présent de Wario World pour le service GameCube.



2
Qui a aimé ?
legato, bisba
publié le 11/12/2025 à 09:08 par Gamekyo
commentaires (7)
legato publié le 11/12/2025 à 09:14
Vraiment sympa deux très bon jeux 3d action plateforme le brouillon de Rayman 2 et la très bonne version 64 de Rayman.
rocan publié le 11/12/2025 à 09:22
Trop cool
nicolasgourry publié le 11/12/2025 à 09:34
Ce qui est intéressant c'est que Wario World est développé par Treasure (qui est plutôt spécialiste des Shoot 'em up, moi j'aurais confié plutôt Starfox).
jeanouillz publié le 11/12/2025 à 09:42
Je ne savais même pas qu'il existait ce Wario World et pourtant j'avais la cube a l'époque ça sent le projet n64 porté sur Cube ça...
D'ailleurs Tonic Trouble était le prototype de Rayman 2 il me semble
kidicarus publié le 11/12/2025 à 09:47
nicolasgourry pas que des shoot, je dirais plus de jeux d'action comme mischief makers mais aussi plateforme.

Dommage qu'on entend plus parlé d'eux.
giru publié le 11/12/2025 à 10:52
Tonic Trouble c'est de la merde mais ça reste un jeu de mon enfance que j'avais quand même apprécié à l'époque Je le relancerai à l'occasion.
tripy73 publié le 11/12/2025 à 12:15
Jamais fair le Wario World par manque d'argent alors que les pubs me donnaient grave envie, ce sera l'occasion de le tester.
Fiche descriptif
Nintendo
164
Ils aiment
Nom : Nintendo
site officiel : http://www.nintendo.fr
