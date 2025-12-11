recherche
News / Blogs
[LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider)
Des rumeurs allaient dans ce sens jusqu'à se voir confirmer par Shinobi602 : Crystal Dynamics n'aura pas que le prochain Tomb Raider pour les Game Awards et un leak bien fiable nous confirme l'arrivée future d'un (nouveau) remake du tout premier épisode.

Le key art et quelques screens flous tirés d'une vidéo supprimée sont disponibles en attendant le reveal officiel cette nuit durant le show de Geoff Keighley.
  • [LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider)
  • [LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider)
  • [LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider)
  • [LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider)
plus de médias
9
Qui a aimé ?
kisukesan, jenicris, aozora78, icebergbrulant, mithrandir, tripy73, rendan, junaldinho, yukilin
publié le 11/12/2025 à 09:12 par Gamekyo
commentaires (30)
patrickleclairvoyant publié le 11/12/2025 à 09:22
Pitié un Soul Reaver et non un jeu multi osef!
sasquatsch publié le 11/12/2025 à 09:23
Aaah le bon vieux temps ou les badass etaient encore des dinosaures
rogeraf publié le 11/12/2025 à 09:25
Pourvu que ca soit un jeu VR
guiguif publié le 11/12/2025 à 09:29
patrickleclairvoyant https://www.gamekult.com/actualite/legacy-of-kain-un-nouvel-episode-annule-chez-eidos-montreal-3050867293.html
xynot publié le 11/12/2025 à 09:30
Les sources de l'image ?
vyse publié le 11/12/2025 à 09:36
xynot grav avec l'IA mnt..
lirin publié le 11/12/2025 à 09:56
encore un remake du premier qui a deja été remaké dans la trilogie sur ps3 ....plus capable d'innover a part quelques studios ...
shinz0 publié le 11/12/2025 à 10:01
lirin si ça continue bientôt un remake du reboot 2013
jeanouillz publié le 11/12/2025 à 10:08
Vivement dans 24h qu'on ait toutes les infos et basta
magneto860 publié le 11/12/2025 à 10:11
shinz0 Il faudra penser à rebooter le film après.
shinz0 publié le 11/12/2025 à 10:13
magneto860 une série Amazon arrive
https://www.journaldugeek.com/2025/12/11/tomb-raider-date-de-sortie-casting-intrigue-tout-savoir-sur-la-serie-live-action/
magneto860 publié le 11/12/2025 à 10:20
shinz0 Oui, mais je parlais du film de 2018 qui est un copié collé d'une grosse partie du jeu de 2013, et qui n'a été suivi par les deux autres films / jeux (la pandémie n'a pas été aidé).
taiko publié le 11/12/2025 à 10:22
C'est quoi ces photos?
Car pour le coup la Lara est plutôt pas mal en design

Les rumeurs évoquaient un tomb raider 2 remake plutôt. Je préférerais largement !
shinz0 publié le 11/12/2025 à 10:25
taiko moi aussi j'avais entendu le remake du 2
grospich publié le 11/12/2025 à 10:31
Elle fait un peu trop jeune je trouve, la Lara de Tomb Raider 1 était plus mature et badass. Il y a un côté trop maquillé sur le visage, c'est bizarre pour quelqu'un qui part faire de l'archéologie, je m'attends pas qu'elle se mette la dose de fard sur les joues avant de faire de l'exploration.
aozora78 publié le 11/12/2025 à 10:39
Si c'est pas du fake le rendu et le character design est magnifique !! Si la mauvaise qualité ne défforme pas l'aspect final du trailer, pour moi Lara semble plus jolie que tout ce qui a jamais été fait avec elle niveau jeux, avec en plus sa tenue iconique... et je dis ça sérieusement. Parceque bon la poupée barbie femme fatale sur PS1/PS2 et l'aspect physique assez banal sur PS3/PS4, certes elle a toujours été jolie mais bon...

J'espère que ce n'est pas juste une cinématique CGI et que le rendu ingame soit très loin de ça... et qu'il y aura de l'ambition pour un remake !
icebergbrulant publié le 11/12/2025 à 10:40
C’est ce que j’avais dit hier, un vrai Remake du 1
Bon, je vais aller jouer au loto
giru publié le 11/12/2025 à 10:51
Tellement rien à faire d'un remake du 1er... On a eu assez de remaster, soft reboot et reboot de la série. Qu'ils se concentrent sur le nouvel épisode et qu'ils le sortent en 2026.

Surtout qu'on va surement aussi avoir les remasters de Legends + Anniversary + Underground à un moment donné, du coup ajouter à ça un remake du 1 ça fait double emploi je trouve.
taiko publié le 11/12/2025 à 10:54
aozora78 elle était magnifique dans le reboot. Surtout le premier. Beaucoup de charme. C'était plutôt bien dosé.
aozora78 publié le 11/12/2025 à 10:58
taiko jolie mais terriblement banale. Vos souvenirs se jouent de vous vraiment. Encore une fois je parle de la version ingame, pas les CGI et images de cover ou t'as l'impression que ce n'est pas la même personne.

https://www.youtube.com/watch?v=QVfkbd2orQ0
jenicris publié le 11/12/2025 à 11:10
J'aurai préféré un remake du 2, mais Lara est sublime là
yanssou publié le 11/12/2025 à 11:15
aozora78 non moi je l'ai trouvé très jolie, surtout dans Rise, qui collait bien au reboot. La qualité à baissé dans le dernier opus je n'ai pas fait.
yanssou publié le 11/12/2025 à 11:17
J'espère un très bonne opus, et qu'ils vont pas tout foirer.
mithrandir publié le 11/12/2025 à 11:24
Vraiment hâte de voir tout ça ! Aura t-on enfin le retour des 2 guns ?!
jacquescechirac publié le 11/12/2025 à 11:37
aozora78 taiko Faut surtout qu'elle ne soit plus jamais doublée en français par Alice David (l'actrice de Bref).
Elle passait 99% du temps à surjouer la meuf à bout de souffle
aozora78 publié le 11/12/2025 à 12:42
yanssou j'ai dit qu'elle était jolie.
rendan publié le 11/12/2025 à 14:27
Elle est MAGNIFIQUE
masharu publié le 11/12/2025 à 15:45
aozora78 Mais j'appréhende son chara-design qu'en même haha. On va attendre de voir officiellement.
skypirate publié le 11/12/2025 à 16:22
Impossible que ce soit de l'IA. JE SUIS JOIE !
sasquatsch publié le 11/12/2025 à 17:48
Et ils vont recycler toutes les idees de pe fect dark dans ce nouveau TR
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Shadow of the Tomb Raider
13
Ils aiment
Nom : Shadow of the Tomb Raider
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Eidos Montréal
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo