[LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider)
Des rumeurs allaient dans ce sens jusqu'à se voir confirmer par Shinobi602 : Crystal Dynamics n'aura pas que le prochain Tomb Raider pour les Game Awards et un leak bien fiable nous confirme l'arrivée future d'un (nouveau) remake du tout premier épisode.
Le key art et quelques screens flous tirés d'une vidéo supprimée sont disponibles en attendant le reveal officiel cette nuit durant le show de Geoff Keighley.
publié le 11/12/2025 à 09:12 par Gamekyo
Car pour le coup la Lara est plutôt pas mal en design
Les rumeurs évoquaient un tomb raider 2 remake plutôt. Je préférerais largement !
J'espère que ce n'est pas juste une cinématique CGI et que le rendu ingame soit très loin de ça... et qu'il y aura de l'ambition pour un remake !
Bon, je vais aller jouer au loto
Surtout qu'on va surement aussi avoir les remasters de Legends + Anniversary + Underground à un moment donné, du coup ajouter à ça un remake du 1 ça fait double emploi je trouve.
Elle passait 99% du temps à surjouer la meuf à bout de souffle