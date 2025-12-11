[LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider) [LEAK] Crystal Dynamics va effectivement annoncer quelque chose (en plus du prochain Tomb Raider)

Des rumeurs allaient dans ce sens jusqu'à se voir confirmer par Shinobi602 : Crystal Dynamics n'aura pas que le prochain Tomb Raider pour les Game Awards et un leak bien fiable nous confirme l'arrivée future d'un (nouveau) remake du tout premier épisode.



Le key art et quelques screens flous tirés d'une vidéo supprimée sont disponibles en attendant le reveal officiel cette nuit durant le show de Geoff Keighley.