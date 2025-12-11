recherche
Défoncé avant l'heure par la critique, le remaster de Deus Ex n'a plus de date de sortie
Deus Ex est un jeu culte, et les fans peuvent se montrer de fait très critique à l'idée qu'on touche au joyau, surtout pour en faire n'importe quoi. Aspyr l'a directement compris suite au premier trailer du remastered surprise, au point d'annoncer que la date du 5 février 2026 n'est plus. D'ailleurs il n'y a même plus de date.

Le polish semblait clairement fainéant (après faut voir le prix), mais la gronde a pris une autre ampleur quand même l'ancien directeur artistique (de l'original donc) a pointé du doigt l'apparent résultat du nouveau jeu d'ombre et lumière, expliquant que toute l'atmosphère du jeu était justement portée par les limitations techniques d'époque.

ravyxxs publié le 11/12/2025 à 18:00
Les jeux de cette époque de base ne devrait même pas être remasterisé, ils sont BEAUCOUP trop ancien, mais avoir une refonte, donc remake ! Si seulement il y avait des comités dans l'industrie gérer par une organisation sur la qualité pour faire passer des projets *remasterisés et remake* histoire qu'ils évitent de prendre les clients pour des vaches à lait.
gamerdome publié le 11/12/2025 à 18:13
Une nouvel épisode annulé, un remaster fainéant... cette série mérite tellement mieux.
link49 publié le 11/12/2025 à 18:19
En espérant qu'il fasse quelque chose de bien avec cette licence, parce que ce Remaster est horrible je trouve.
giru publié le 11/12/2025 à 18:22
Remaster fait à l’arrache sans la moindre attention artistique ni qualitative. C’est triste. La série est vraiment morte.
altendorf publié le 11/12/2025 à 18:22
zekk publié le 11/12/2025 à 18:27
adamjensen publié le 11/12/2025 à 18:43
Quand on le compare aux Mods GMDX ou Révision, ce Remaster est une plaisanterie.
nakata publié le 11/12/2025 à 19:24
Ah ouais. Ca a l’air vraiment à chier …
kazuchi publié le 11/12/2025 à 21:08
Il n’y avait personne pour leur dire qu’ils fonçaient dans le mur ?
taiko publié le 11/12/2025 à 21:26
C'est une honte de traiter un tel jeu comme ça. Autant ne rien faire.
sasquatsch publié le 12/12/2025 à 09:36
Bin ca sappelle remaster...pas remake, mais effectivement cest tellement moche que les djeuns tourneront le dos immédiatement et les vieux ...gardent en souvenir cette expérience unique
