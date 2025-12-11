Défoncé avant l'heure par la critique, le remaster de Deus Ex n'a plus de date de sortie

est un jeu culte, et les fans peuvent se montrer de fait très critique à l'idée qu'on touche au joyau, surtout pour en faire n'importe quoi. Aspyr l'a directement compris suite au premier trailer du remastered surprise, au point d'annoncer que la date du 5 février 2026 n'est plus. D'ailleurs il n'y a même plus de date.Le polish semblait clairement fainéant (après faut voir le prix), mais la gronde a pris une autre ampleur quand même l'ancien directeur artistique (de l'original donc) a pointé du doigt l'apparent résultat du nouveau jeu d'ombre et lumière, expliquant que toute l'atmosphère du jeu était justement portée par les limitations techniques d'époque.