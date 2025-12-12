recherche
News / Blogs
Xbox : un nouveau Developer Direct en janvier, et ce ne sera que le premier de 2026
Assez discret cette année chez Geoff Keighley, Xbox gardait en fait son stock pour les temps à venir et annonce la tenue d'un massif Xbox Developer_Direct pour le mois de janvier (sans plus de précision) avec en tête d'affiche Playground Games pour nous parler de Fable et Forza Horizon 6.

Matt Booty indique d'ailleurs que le programme Xbox de 2026 (25 ans de la marque) sera tellement chargé qu'ils ne pourront pas se contenter cette fois d'un seul Developer_Direct. Il faut dire que les mecs sont également censés sortir l'année prochaine Halo Campaign Evolved et Gears of War E-Day, en plus de probables nouvelles sur des projets attendus depuis un certain temps (Clockwork Revolution, State of Decay 3…), pourquoi pas un mot sur la Next Gen mais aussi l'avenir de Bethesda qui « accessoirement » fêtera lui ses 40 ans.
1
Qui a aimé ?
link49
publié le 12/12/2025 à 04:43 par Gamekyo
commentaires (5)
skuldleif publié le 12/12/2025 à 06:57
Lets go!
On dirait que tout va bien sortir en 2026
skuldleif publié le 12/12/2025 à 11:05
negan Gears E day confirmer pour 2026 https://x.com/i/status/1999324046245142681
mattewlogan publié le 12/12/2025 à 11:16
Ça fair beaucoup il y a avoir du décalage et report
negan publié le 12/12/2025 à 12:07
skuldleif Yep j'ai vu hier
thauvinho publié le 12/12/2025 à 13:34
Ils ont confirmé Playground Games mais pas Fable je crois, possible qu'on ai seulement FH6 sur ce direct :/
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Fable (reboot)
9
Ils aiment
Nom : Fable (reboot)
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo