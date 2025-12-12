Xbox : un nouveau Developer Direct en janvier, et ce ne sera que le premier de 2026 Xbox : un nouveau Developer Direct en janvier, et ce ne sera que le premier de 2026

Assez discret cette année chez Geoff Keighley, Xbox gardait en fait son stock pour les temps à venir et annonce la tenue d'un massif Xbox Developer_Direct pour le mois de janvier (sans plus de précision) avec en tête d'affiche Playground Games pour nous parler de Fable et Forza Horizon 6.



Matt Booty indique d'ailleurs que le programme Xbox de 2026 (25 ans de la marque) sera tellement chargé qu'ils ne pourront pas se contenter cette fois d'un seul Developer_Direct. Il faut dire que les mecs sont également censés sortir l'année prochaine Halo Campaign Evolved et Gears of War E-Day, en plus de probables nouvelles sur des projets attendus depuis un certain temps (Clockwork Revolution, State of Decay 3…), pourquoi pas un mot sur la Next Gen mais aussi l'avenir de Bethesda qui « accessoirement » fêtera lui ses 40 ans.