Il y aura donc bien un nouveau Star Wars Racer
L'insider Kurakasis vient d'ajouter plusieurs leaks à son CV : non seulement c'était vrai pour un nouveau RPG Star Wars, mais ce sera également le cas pour la sous-franchise « Racer » avec l'officialisation de Star Wars : Galactic Racer, assez éloigné dans sa DA des précédents. Plus sérieux quoi.

Prévu en 2026 sur PC/PS5/XBS, ce nouveau titre est développé par Fuse Games (lui-même créé par l'ancien boss de Criterion) aura l'honneur de proposer une vraie campagne scénarisée en complément de son multi online fait de multiples modes.

publié le 12/12/2025 à 05:30 par Gamekyo
ravyxxs publié le 12/12/2025 à 05:50
J'étais comme un gosse,pour moi c'était ma plus belle surprise de la soirée. Chaque année j'ai besoin de mon Pod Racer Arcade(il se peut qu'un jour j'en achète un), le temps où je passais à la salle d'arcade La tête dans les nuages à jouer à Star Wars: Racer Arcade, puis voir comment la licence a été traité sur PC, m'a toujours déçu....là je reprends espoir
potion2swag publié le 12/12/2025 à 06:25
Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Motorstorm
maxx publié le 12/12/2025 à 07:53
Hum ça donne un peu envie quand même Un petit mode VR est ce serait parfait!
Hâte d'en voir plus!
natedrake publié le 12/12/2025 à 08:31
J'espère une version Switch 2.
imuse publié le 12/12/2025 à 09:09
Ça, c'est vraiment le meilleur truc de la soirée !
Ça a l'air d'être le cas mais mettez les podracers !
bladagun publié le 12/12/2025 à 09:30
J'aimais pas star war mais comment j'adorais ce jeu quand j'était petit !!
ouken publié le 12/12/2025 à 09:43
sasquatsch publié le 12/12/2025 à 09:54
Jamais ete ma camme mais ce skin de motorstorm comme deja mentionné ci dessus trouvera certainement son public
Fiche descriptif
Star Wars : Galactic Racer
Nom : Star Wars : Galactic Racer
Support : PC
Editeur : Secret Mode
Développeur : Fuse Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
