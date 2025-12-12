Il y aura donc bien un nouveau Star Wars Racer

L'insider Kurakasis vient d'ajouter plusieurs leaks à son CV : non seulement c'était vrai pour un nouveau RPG, mais ce sera également le cas pour la sous-franchise « Racer » avec l'officialisation de, assez éloigné dans sa DA des précédents. Plus sérieux quoi.Prévu en 2026 sur PC/PS5/XBS, ce nouveau titre est développé par Fuse Games (lui-même créé par l'ancien boss de Criterion) aura l'honneur de proposer une vraie campagne scénarisée en complément de son multi online fait de multiples modes.