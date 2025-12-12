Larian Studios officialise le nouveau Divinity

Comme l'indiquait la rumeur, Larian Studios a bien annoncé le retour de sa franchise Divinity mais il faut avouer que l'on s'attendait à un peu plus, non pas pour la simple CG (c'est les Game Awards, on est habitué), juste que l'on ne sait absolument rien du projet : on ne sait même pas le genre du jeu lui-même (du « RPG », mais c'est vague).
On nous le décrit juste comme « le titre le plus ambitieux de l'histoire du studio », qui ne réclamera pas d'avoir torché les précédents jeux pour être compris narrativement (juste que ça aidera un peu quoi), et rien d'autres, pas même les supports et encore moins de fenêtre de sortie.
C'était quand même violent la cinématique.
T'es au courant que avant Divinity Original Sin, y a eu 3 autres Divinity à la 3e personne
Après c'était surtout orienté action, mais je vois rien d'impossible à ce qu'ils partent dans ce style mais avec les notions purement RPG.
Ironiquement ils mettent en avant la même thématique (religion/croyance) que le 1er trailer de The Witcher 4. Et honnêtement Divinity m'a vendu bien plus du rêve sur me sujet. Le trailer trailer est d'une violence et d'un glauque !
A l'heure actuelle et en terme de RPG, c'est Larian qui est devenue la réfèrence donc ça m'étonnerait pas qu'ils mettent une deuxième PLS aux autres...
Il y a eu aucune info sur la potentiel mise a jour de DOS2 ?
Tout à fait d'accord, la vidéo est quand même assez violente, je n'ai pas regardé en entier tellement ça me semblait un peu gratuit même si on comprends que le jeu se passe à une période de grande barbarie. Mais bon, quand on regarde le monde autour de nous, tout est en proie à la violence gratuite (film gore, violence démesurée pour des vols etc etc)
On pourra faire un rapprochement du gars à la crucifixion aussi.
C'est sur, cette vidéo va faire parler d'elle.
Je me demande si ce sera une suite de divnity 2 ou alors pas du tout. J'espère par contre pour eux qu'ils vont pas se vautrer si ils le font dans le style 3d. J'avais aimé divnity 2 moi à l'époque donc moi un petit retour à la 3d je suis pas contre du tout.