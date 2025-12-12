recherche
Larian Studios officialise le nouveau Divinity
Comme l'indiquait la rumeur, Larian Studios a bien annoncé le retour de sa franchise Divinity mais il faut avouer que l'on s'attendait à un peu plus, non pas pour la simple CG (c'est les Game Awards, on est habitué), juste que l'on ne sait absolument rien du projet : on ne sait même pas le genre du jeu lui-même (du « RPG », mais c'est vague).

On nous le décrit juste comme « le titre le plus ambitieux de l'histoire du studio », qui ne réclamera pas d'avoir torché les précédents jeux pour être compris narrativement (juste que ça aidera un peu quoi), et rien d'autres, pas même les supports et encore moins de fenêtre de sortie.

publié le 12/12/2025 à 04:24 par Gamekyo
commentaires (17)
shanks publié le 12/12/2025 à 04:26
Bon ça sent le RPG davantage The Witcher que du C-RPG
adamjensen publié le 12/12/2025 à 04:35
J'ai hâte de voir du Gameplay.
C'était quand même violent la cinématique.
senseisama publié le 12/12/2025 à 04:42
Le trailer m'a écœuré. De la fornication et tout... dégueulasse
ravyxxs publié le 12/12/2025 à 05:00
shanks Je vois pas l'équipe prendre un risque aussi énorme, y a aucune expertise dans le domaine proche d'un The Witcher à la troisième personne. Je pense que ça va être un BG3 mais survitaminé et très sombre.

senseisama
shanks publié le 12/12/2025 à 05:09
ravyxxs
T'es au courant que avant Divinity Original Sin, y a eu 3 autres Divinity à la 3e personne

https://i.ytimg.com/vi/pncVQgZhgKw/maxresdefault.jpg

Après c'était surtout orienté action, mais je vois rien d'impossible à ce qu'ils partent dans ce style mais avec les notions purement RPG.
altendorf publié le 12/12/2025 à 05:17
shanks Rien qu'au trailer tu sens l'approche a la The Witcher. Maintenant à voir si cela reprend les codes de la franchise ou s'ils partent sur une approche à la BG3.
ravyxxs publié le 12/12/2025 à 05:54
shanks Ah non je savais pas. A voir, mais vu comme BG3 a été un carton phénoménale pour eux et leur amour pour le CRPG, je pencherais sur ce dernier.
philanthropy35 publié le 12/12/2025 à 06:08
La BA est une tuerie. De loin la meilleure vidéo de la soirée...

Ironiquement ils mettent en avant la même thématique (religion/croyance) que le 1er trailer de The Witcher 4. Et honnêtement Divinity m'a vendu bien plus du rêve sur me sujet. Le trailer trailer est d'une violence et d'un glauque !

A l'heure actuelle et en terme de RPG, c'est Larian qui est devenue la réfèrence donc ça m'étonnerait pas qu'ils mettent une deuxième PLS aux autres...
jackfrost publié le 12/12/2025 à 06:23
shirou publié le 12/12/2025 à 06:54
On va l'attendre avec impatience

Il y a eu aucune info sur la potentiel mise a jour de DOS2 ?
51love publié le 12/12/2025 à 06:54
Wow les mecs se sont lâchés
jenicris publié le 12/12/2025 à 07:17
Belle cinématique mais il est pas prêt de sortir j'ai l'impression comme le jeu Star Wars de Hudson
kratoszeus publié le 12/12/2025 à 07:31
Intriguant. A voir le gameplay
abookhouseboy publié le 12/12/2025 à 09:09
Une bande-annonce de ce style lâchée en plein événement "populaire" me fait dire que nous sommes une société bien trop habituée à l'ultra-violence.
roivas publié le 12/12/2025 à 09:22
ils ont pas fait semblant, hâte d'en voir plus !
yani publié le 12/12/2025 à 09:25
abookhouseboy

Tout à fait d'accord, la vidéo est quand même assez violente, je n'ai pas regardé en entier tellement ça me semblait un peu gratuit même si on comprends que le jeu se passe à une période de grande barbarie. Mais bon, quand on regarde le monde autour de nous, tout est en proie à la violence gratuite (film gore, violence démesurée pour des vols etc etc)

On pourra faire un rapprochement du gars à la crucifixion aussi.

C'est sur, cette vidéo va faire parler d'elle.

Je me demande si ce sera une suite de divnity 2 ou alors pas du tout. J'espère par contre pour eux qu'ils vont pas se vautrer si ils le font dans le style 3d. J'avais aimé divnity 2 moi à l'époque donc moi un petit retour à la 3d je suis pas contre du tout.
mattewlogan publié le 12/12/2025 à 11:13
Trop bien ! Maintenant va falloir être patient
Fiche descriptif
Divinity Original Sin II
13
Ils aiment
Nom : Divinity Original Sin II
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Larian Studios
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
