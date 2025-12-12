Larian Studios officialise le nouveau Divinity

Comme l'indiquait la rumeur, Larian Studios a bien annoncé le retour de sa franchisemais il faut avouer que l'on s'attendait à un peu plus, non pas pour la simple CG (c'est les Game Awards, on est habitué), juste que l'on ne sait absolument rien du projet : on ne sait même pas le genre du jeu lui-même (du « RPG », mais c'est vague).On nous le décrit juste comme « le titre le plus ambitieux de l'histoire du studio », qui ne réclamera pas d'avoir torché les précédents jeux pour être compris narrativement (juste que ça aidera un peu quoi), et rien d'autres, pas même les supports et encore moins de fenêtre de sortie.