John Carpenter's Toxic Commando : il est bien vivant, et il a même sa date de sortie

Promis comme un pur défouloir,bénéficie enfin d'une date de sortie après une longue période de silence, et ce sera donc pour le 12 mars 2026 (encore un…) toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Et si vous n'aviez pas suivi, la bande-annonce est suffisamment parlante : tout exploser à pied ou en véhicule avec une team de 4 joueurs en coop pour exploser la tronche de tous les représentants du Dieu des Marais, une créature ayant ouvert l'apocalypse après qu'un foutu scientifique ait eu l'idée d'exploiter l'énergie du noyau terrestre.