Phantom Blade Zero : enfin la date de sortie

La promesse fut tenue de nous donner une date de sortie bien précise pour Phantom Blade Zero, mais on ne s'attendait peut-être pas à patienter jusqu'au 9 septembre 2026 (PC/PS5). Mais c'est ainsi.
Une nouvelle bande-annonce accompagne le communiqué et pour que ce soit de nouveau clair, malgré ses apparences et le fait que le perso principal se nomme « Soul », non, ce ne sera pas un Soulsborne de plus mais un pur jeu d'action bien nerveux et à plusieurs modes de difficulté. Rappelons en outre que si le jeu reste essentiellement solo, son endgame particulier ouvrira les portes de donjons type rogue, eux jouables en coopération.
