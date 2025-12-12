recherche
Phantom Blade Zero : enfin la date de sortie
La promesse fut tenue de nous donner une date de sortie bien précise pour Phantom Blade Zero, mais on ne s'attendait peut-être pas à patienter jusqu'au 9 septembre 2026 (PC/PS5). Mais c'est ainsi.

Une nouvelle bande-annonce accompagne le communiqué et pour que ce soit de nouveau clair, malgré ses apparences et le fait que le perso principal se nomme « Soul », non, ce ne sera pas un Soulsborne de plus mais un pur jeu d'action bien nerveux et à plusieurs modes de difficulté. Rappelons en outre que si le jeu reste essentiellement solo, son endgame particulier ouvrira les portes de donjons type rogue, eux jouables en coopération.

publié le 12/12/2025 à 08:14 par Gamekyo
pcverso publié le 12/12/2025 à 08:28
Bon meme si c'est pas si proche on a au moins une date
ouken publié le 12/12/2025 à 09:31
day one obligé !!!!!! pc pour en profité au max
alucardhellsing publié le 12/12/2025 à 09:59
ah oui le 9 septembre !!!! bon bah il y a plus qu'attendre comme ça on a deja un excellent jeu pour la rentrée !

day one
kratoszeus publié le 12/12/2025 à 11:21
Une des grosse claques de la conf ce trailer. Mais bordel septembre .. la deception
kujotaro publié le 12/12/2025 à 11:21
Bordel la D.A les animations les boss qui ont l'air absolument dantesque...

Bon dodo Fromsoftware
adamjensen publié le 12/12/2025 à 11:28
Ca a l'air mortel.
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 11:45
Bof...un autre de plus.
Nom : Phantom Blade Zero
Support : PC
Editeur : S-Games
Développeur : S-Games
Genre : action
