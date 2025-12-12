South of Midnight arrive sur PS5 & Switch 2

Ce fut l'unique annonce de Xbox pour les Game Awards (l'éditeur gardant toutes ses cartouches pour ses propres shows à venir) : alors que l'on attendait surtout des choses concernant Starfield ou à la rigueur Avowed, c'est finalement South of Midnight qui va être porté sur PlayStation 5 mais également Nintendo Switch 2, et ce pour le printemps 2026. Rappelons que Xbox a également promis l'année prochaine pour la dernière de Nintendo Fallout 4 Anniversary et Indiana Jones et le Cercle Ancien.
Quant à South of Midnight, votre serviteur n'a plus le courage de revenir sur le sujet.
En boîte je pourrai me laisser tenter, mais ca a pas l'air prevu dommage...
Mais cool pour les joueurs Ps5 et Switch 2 (a voir les performances sur celui-ci)
Une fois que tu a franchi la première limite psychologique, tu risque de repousser encore la limite. Et un beau matin sans que tu te rende compte, tu sera passé full démat