South of Midnight arrive sur PS5 & Switch 2
Ce fut l'unique annonce de Xbox pour les Game Awards (l'éditeur gardant toutes ses cartouches pour ses propres shows à venir) : alors que l'on attendait surtout des choses concernant Starfield ou à la rigueur Avowed, c'est finalement South of Midnight qui va être porté sur PlayStation 5 mais également Nintendo Switch 2, et ce pour le printemps 2026. Rappelons que Xbox a également promis l'année prochaine pour la dernière de Nintendo Fallout 4 Anniversary et Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Quant à South of Midnight, votre serviteur n'a plus le courage de revenir sur le sujet.

6
Qui a aimé ?
ouken, jeanouillz, jamrock, link49, gareauxloups, gamesebde3
publié le 12/12/2025 à 08:46 par Gamekyo
commentaires (9)
krusty79 publié le 12/12/2025 à 09:05
Bon petit jeu avec une belle ambiance et une DA travaillée.
sasquatsch publié le 12/12/2025 à 09:39
A 33€ sur le store... j'attend quil descende encore un peu...jamais craché plus de 25€ en demat mais je veux bien faire une exception pour celui la et frôler la barre des 29.96€
gasmok2 publié le 12/12/2025 à 09:53
Peut-être une sortie boite, qui sait?
churos45 publié le 12/12/2025 à 09:57
J'ai bien aimé le jeu même s'il est un peu vieillot sur certains points. Ça m'a beaucoup fait penser à American McGee's Alice mais en moins sombre niveau DA
suikoden publié le 12/12/2025 à 10:24
Je l'ai pas fini mais j'aime beaucoup la DA et l'ambiance du jeu !
En boîte je pourrai me laisser tenter, mais ca a pas l'air prevu dommage...
jeanouillz publié le 12/12/2025 à 10:46
Ah excellent ! Je voulais y jouer... maintenant que j'ai (bientôt) la Steam Deck j'ai plus besoin d'attendre ce genre d'annonce
Mais cool pour les joueurs Ps5 et Switch 2 (a voir les performances sur celui-ci)
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 11:44
La surprise de l'année pour moi, j'ai passé un bon moment mais combat ultra répétitif.
cyr publié le 12/12/2025 à 12:01
sasquatsch tu es sur? Tu va réussir a le supporter ? C'est très dur psychologiquement.
Une fois que tu a franchi la première limite psychologique, tu risque de repousser encore la limite. Et un beau matin sans que tu te rende compte, tu sera passé full démat
zboubi480 publié le 13/12/2025 à 18:56
Un excellent jeu avec une ambiance incroyable, des graphismes somptueux et une bande son .....une belle surprise
