En passant, Saros est reporté (mais pas trop)
Enfin quelqu'un qui a compris que le Q1 2026, ça commençait à sentir très mauvais pour exister au milieu de l'embouteillage, et PlayStation comme Housemarque préfèrent sagement décaler Saros pour le 30 avril (au lieu du 20 mars).

Bien entendu, du gameplay comme de nouvelles infos seront lâchés en début d'année pour patienter et d'ici-là, apprenez tout de même l'ouverture des précommande avec une édition Digital Deluxe offrant quelques tenues en hommage à d'autres licences récentes de la marque.

2
publié le 12/12/2025 à 10:00 par Gamekyo
commentaires (10)
alucardhellsing publié le 12/12/2025 à 10:12
je le ferais en l'attendant tranquillment sur PC
ouken publié le 12/12/2025 à 10:19
pas mon delire du tout
walterwhite publié le 12/12/2025 à 10:24
Une des plus grosse attente de 2026, RETURNAL est tellement excellent
churos45 publié le 12/12/2025 à 10:31
Faut vraiment que j'arrive à résoudre mon aversion pour les rogue-like/lite afin d'apprécier des jeux comme celui-ci ou Hades. J'ai commencé Returnal et j'avais adoré le peu que j'en ai fait (6h quand même), mais tout recommencer me fait ch*er.
fan2jeux publié le 12/12/2025 à 10:37
churos45
Dis toi que les jeux arcades etaient des rogue lite quelque part
jenicris publié le 12/12/2025 à 10:43
Returnal est un des meilleurs jeux de la gen, donc l'attente pour Saros est normale.
kratoszeus publié le 12/12/2025 à 11:18
Domage pour le retard. Mais les ambitions semblent bien plus élevées que returnal
neptonic publié le 12/12/2025 à 11:34
vivement
mrvince publié le 12/12/2025 à 11:37
Dommage pour le petit report mais bon 1 mois ca va. Ca a l'air dingue.
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 11:39
jenicris Persso je l'ai mal compris le Returnal, j'ai ignoré les trailers et je pensais tombé sur un truc genre space odyssey ou Dead Space like et enfaite...c'était un Alan Wake dans l'espace^^ Je lui redonnerai sa chance.
Saros
1
Ils aiment
Nom : Saros
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Housemarque
Genre : action
