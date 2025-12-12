En passant, Saros est reporté (mais pas trop)

Enfin quelqu'un qui a compris que le Q1 2026, ça commençait à sentir très mauvais pour exister au milieu de l'embouteillage, et PlayStation comme Housemarque préfèrent sagement décalerpour le 30 avril (au lieu du 20 mars).Bien entendu, du gameplay comme de nouvelles infos seront lâchés en début d'année pour patienter et d'ici-là, apprenez tout de même l'ouverture des précommande avec une édition Digital Deluxe offrant quelques tenues en hommage à d'autres licences récentes de la marque.