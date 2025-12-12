recherche
Bandai Namco annonce enfin Ace Combat 8
2026 sera définitivement une grande année pour le média (après on verra le nombre de reports) car dans le lot se rajoute maintenant le tout juste officialisé Ace Combat 8 : Wings of Theve (PC/PS5/XBS), nouvel épisode teasé depuis un long moment et dont on nous assure déjà une copieuse campagne solo garnie en cinématiques.

Et Bandai Namco a de quoi compter sur ce morceau : pour rappel, Ace Combat 7, c'est plus de 5 millions de ventes, soit le double du précédent record de la série (Ace Combat 4, à 2,4 millions).


UPDATE :
- Bandai Namco nous l'apprend tout juste : Ace Combat 7, c'est maintenant 7 millions de ventes (soit 2 millions de plus en un peu plus de 2 ans). Voilà.

publié le 12/12/2025 à 09:55 par Gamekyo
commentaires (8)
wickette publié le 12/12/2025 à 10:22
Ohhhhh la la
rogeraf publié le 12/12/2025 à 10:28
Super
jenicris publié le 12/12/2025 à 10:39
Enfin
narustorm publié le 12/12/2025 à 10:45
Putin trop top
L'année 2026 va être L'année de mes licences de cœur
pcverso publié le 12/12/2025 à 10:52
Gros Day one
kratoszeus publié le 12/12/2025 à 11:22
Le gap graphique bordel de dieu. C'est beau de fou.
altendorf publié le 12/12/2025 à 11:26
La claque !
wickette publié le 12/12/2025 à 11:52
kratoszeus UE5 officiellement pour AC8 et ça se voit, j’espère qu’il sera bien optimisé, pas facile le UE
