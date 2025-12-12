Crystal Dynamics dévoile Tomb Raider Catalyst, prochain épisode de la saga en monde ouvert

Il était temps que ça remue un peu chez Crystal Dynamics et voici un rapide premier aperçu des intentions derrière, prochain épisode de la franchise officiellement signé pour 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Comme prévu sous Unreal Engine 5,sera donc le premier épisode de la franchise en total monde ouvert avec plein de secrets et d'énigmes à résoudre au travers de la partie nord de l'Inde où se prépare un cataclysme (la routine). On notera que Miss Croft est cette fois incarnée par l'actrice Alix Wilton Regan, et pour des besoins de cohérence, il en sera de même pour le remake que nous aborderons un peu plus tard dans la matinée.