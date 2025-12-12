recherche
Crystal Dynamics dévoile Tomb Raider Catalyst, prochain épisode de la saga en monde ouvert
Il était temps que ça remue un peu chez Crystal Dynamics et voici un rapide premier aperçu des intentions derrière Tomb Raider : Catalyst, prochain épisode de la franchise officiellement signé pour 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Comme prévu sous Unreal Engine 5, Catalyst sera donc le premier épisode de la franchise en total monde ouvert avec plein de secrets et d'énigmes à résoudre au travers de la partie nord de l'Inde où se prépare un cataclysme (la routine). On notera que Miss Croft est cette fois incarnée par l'actrice Alix Wilton Regan, et pour des besoins de cohérence, il en sera de même pour le remake que nous aborderons un peu plus tard dans la matinée.

publié le 12/12/2025 à 07:40 par Gamekyo
commentaires (7)
sonilka publié le 12/12/2025 à 08:07
De la CGI donc aucun interêt. Du monde ouvert c'est original. Et je ne doute pas un seul instant que tout le reste le sera aussi.
stampead publié le 12/12/2025 à 08:26
Pour ma part je suis rassuré sur le chara-design de Lara.Reste a espéré que ca soit pas pour un publique moderne, dont je ne suis pas la cible et de ce fait , ça sera sans moi.
nikolastation publié le 12/12/2025 à 09:30
Pas de gameplay, mais néanmoins rassuré quant à la personnalité de Lara (celle de la 1re trilogie), la voix (qui ressemble beaucoup aux premiers épisodes) et à l'univers / ambiance. Sans oublier la méchante qui rappelle Jacqueline Natla.

Je croise les doigts pour que le gameplay soit tout aussi bon.
mithrandir publié le 12/12/2025 à 09:49
Dommage qu'on ait que de la CGI et blasé que ce soit en monde ouvert, j'aurais préféré pouvoir voyager aux 4 coins du monde mais bon à voir
grospich publié le 12/12/2025 à 10:48
Là j'ai l'impression de retrouver la Lara Croft beaucoup plus badass des épisodes PS1, mais quoi de plus normal quand le trailer dit explicitement qu'elle a survécu au triangle du dragon (Tomb Raider de 2013), qu'elle a découvert l'Atlantis (Tomb Raider PS1), et "bien d'autres encore" : tout ce qui est post Tomb Raider 1.

Après avoir eu les origines, nous avons donc la suite, et ça c'est cool.
magneto860 publié le 12/12/2025 à 10:50
A jouer sur PC, avec un skin Spider-Girl.
marcelpatulacci publié le 12/12/2025 à 11:49
Donc on a le remake du 1 et un nouveau TR ?! C'cool

magneto860 Nude skin c'est mieux
Fiche descriptif
Tomb Raider Catalyst
0
Ils aiment
Nom : Tomb Raider Catalyst
Support : PC
Editeur : Amazon Game Studios
Développeur : Crystal Dynamics
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
