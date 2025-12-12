Game Awards 2025 : toutes les récompenses attribuées à Clair Obscur - Expedition 33 (et le reste)
On reviendra au fil de la journée et du week-end sur les différentes annonces des Game Awards mais avant de marquer un petit repos, voici la liste de toutes les récompenses, où Clair Obscur : Expedition 33 a raflé la mise.
La légende dit que Kojima aurait quitté la salle en hurlant à Geoff qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans son show pourri, suivi par Josef Fares qui a fait des doigts à tout le monde.
(En gras les gagnants de chaque catégorie)
JEU DE L'ANNÉE 2025
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Come : Deliverance II
MEILLEUR GAME DESIGN
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
MEILLEURE NARRATION
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come : Deliverance II
- Silent Hill f
MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
MEILLEURE OST
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
MEILLEURS BRUITAGES/SOUND-DESIGN
- Battlefield 6
- Clair Obscur : Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
MEILLEUR DOUBLAGE
- Benn Star (Clair Obscur : Expedition 33)
- Charlie Cox (Clair Obscur : Expedition 33)
- Erika Ishii (Ghost of Yotei)
- Jennifer English (Clair Obscur : Expedition 33)
- Konatsu Kato (Silent Hill f)
- Troy Baker (Indiana Jones et le Cercle Ancien)
MEILLEUR TRAVAIL SUR L'ACCESSIBILITÉ
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- Doom : The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
MEILLEUR SUIVI
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers II
- Marvel's Rivals
- No Man's Sky
MEILLEUR JEU INDÉPENDANT
- Absolum
- Ball x PIT
- Blue Prince
- Clair Obscur : Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
MEILLEUR PREMIER JEU POUR UN STUDIO INDÉPENDANT
- Blue Prince
- Clair Obscur : Expedition 33
- despelote
- Dispatch
MEILLEUR JEU VR
- Alien : Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel's Deadpool VR
- The Midnight Walk
MEILLEUR JEU D'ACTION
- Battlefield 6
- Doom : The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi : Art of Vengeance
MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Hollow Knight Silksong
- Split Fiction
MEILLEUR RPG
- Avowed
- Clair Obscur : Expedition 33
- Kingdom Come Deliverance II
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
MEILLEUR JEU DE BASTON
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury : City of the Wolves
- Mortal Kombat : Legacy Collection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
MEILLEUR JEU FAMILIAL
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing CrossWorlds
- Split Fiction
MEILLEUR SIMULATION/STR/TACTIQUE
- The Alters
- Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
MEILLEUR JEU COURSE/SPORT
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- REMATCH
- Sonic Racing CrossWorlds
MEILLEUR JEU MULTI
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elder Ring Nightreign
- PEAK
- Split Fiction
MEILLEUR ADAPTATION
- Minecraft (film)
- Devil May Cry (anime)
- Splinter Cell : Deathwatch (anime)
- The Last of Us : Saison 2 (série TV)
- Until Dawn (film)
MOST WANTED 2026
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI (2e année consécutive)
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV (qui n'est pas du tout prévu en 2026)
Ah et pour le « choix du public », c'est Wuthering Waves qui l'a emporté grâce au vote massif des joueurs (chinois).
publié le 12/12/2025 à 10:35 par Gamekyo
stp, la nuit fut déjà difficile : (
(Valve ne s'affichera pas dans ce genre de show, ils sont au-dessus vois tu, mais l'heure arrive, j'y crois)
Mon seul plaisir, voir un français remettre le trophée a un autre français.
En ce qui concerne les récompenses, en jeux indé j'aurais préféré bue prince, et en jeu d'action DOOM plutot d'Hades, mais bon.
Et puis bien sur meilleur RPG victoire volé a KCD2 qui est de loin beaucoup plus RPG immersif que CO
guiguif si c'était l'année dernière, CO33 aurait pris la place d'astro bot sans forcer
Toutes ces cérémonies c'est que du buzz (souvent initié par la qualité des jeux, mais pas que).
Sans même parler de qualité intrinsèque des 2 jeux, aussi excellents soient ils, mais dans aucun monde Astrobot aurait eu la moindre chance face a CO. Pour le coup j'ai même pas l'ombre d'un doute sur le sujet.
Mérité pour Astro l'année dernière et mérite cette fois pour Exp33.
Hades 2 et Silksong incroyables aussi, ils auraient mérité mais la surprise et la nouveauté de Clair Obscur ont fait la différence.
Mérité et compréhensible pour le GOTY, mais le reste ça me dépasse.
EXP33 l'emporte car c'est un RPG à la formule simple et classique mais révolutionné, qu'on connaît tous, en plus d'avoir une histoire qui défonce le fiac de KCD2 sans les mains.
KCD2 c'est un trop plein de tout niveau RPG, avec aucun impact réel au final. Aucune conséquence sur nos actions qui impacteront l'histoire, des lignes de dialogues question réponse à en pleuvoir pour au final ne rien faire avancer du tout. Des conversations plates comme de l'eau avec l'angle classique de caméra de droite, nous donner un sentiment de fausse liberté tout le long pour au final avoir la même fin que tout le monde.
Sur le papier KCD2 offre plus dans son approche offrant un monde plus immersif, interactif et *vivant*, mais dans la pratique, il exécute très très mal, là où EXP33 reste sur le classique sans de grande prise de risque mais exécute très bien son devoir.
C'est comme quand un prof te demande d'avoir une réponse de 10 lignes (EXP33) et que tu lui en donnes 18 (KCD2) tout simplement parce que tu t'emmêles les pinceaux et penser que plus c'est mieux. Retenez ce que j'ai dit, l'exécution est plus importante, ça ne s'ârrête pas à l'idée...
Mario 0 GOTY
jamrock Ah le bon cru de cuvée de tes larmes que ça devait être
1986 naissance de Marcel
Le mondiale 98
Et maintenant un GOTY
Wii are French
Wii are Legion
Wii love camembert and baguette pas trop cuite
- FF7 Rebirth : sorti en debut d'année, vente plutot decevante, aucun soulevement populaire malgré les qualités du jeu, aucun buzz.
- Elden Ring SotC : jeu deja GOTY, SotC ne pouvait pas l'etre a nouveau, il etait la pour le sport et pour dire 'un DLC peut etre nominé au GOTY'.
-Metaphore : niche, aucun soulèvement populaire non plus, il a disparu des radars en quelque semaine et les joueurs ont été plutôt déçu.
- Black Myth Wukong : j'aurais parié sur lui l'année derniere, mais il est sorti dans un état day one pas terrible, la presse l'a sanctionné pour ça et des polémiques l'ont certainement handicapé.
Sans parler de mérite, factuellement, CO a tout rafler cette année,ventes excellentes, jeu excellent, on en parle encore bcp alors qu'il est sorti depuis 8 mois, il a bénéficié d'un bouche a oreille énorme et a fait un buzz incroyable bien au de la France, c'est un phénomène planetaire, sur les reseaux, sur youtube, sur spotify, etc...
En face, qu'est ce qu'un Astrobot aurait pu faire?
Si Silksong et Hades 2 etaient sortis l'année derniere, je suis meme pas sur qu'il aurait pu rivaliser face a ces jeux plus bankables et populaires. Et meme Bananza, la puissance marketing de Nintendo autour des jeux de plateformes et de la Team en charge de jeux comme Mario Odyssey, je suis pas meme sur qu'ils auraient 'osés' donné un GOTY a l'équipe d'Astrobot rien que pour cette raison, sans meme encore une fois, parler qualité des 2 jeux.
Mais ce qui est certains, CO, dans l'inconscient collectif, ça restera une oeuvre nettement plus marquante et qui aura fait infiniment plus parlé cette année que tous les jeux de 2024 et 2025.
Pourquoi pas une catégorie meilleur dernier jeu pour un studio vétéran à ce moment là? Evidemment là je troll un peu mais vous avez l'idée. Je serai plus interessé par une catégorie meilleure nouvelle licence originale ou meilleur remake/reboot.
Je trouve ça au moins aussi interessant de mettre en lumière un ancien jeu retapé ou réinventé avec amour, ou une toute nouvelle licence sortie de nulle part.
Qu'un jeu ai été conçu par 3 barbus dans un garage ou par 2000 guss, ça n'impacte pas l'expérience de jeu. J'aime les jeux indés et j'ai bcp de respect pour les 3 barbus dont je parle mais il s'agirait de ne pas non plus dévaloriser ceux qui taffent pour des grosses boites car je suis convaincu qu'eux aussi sont souvent des bosseurs et des passionnés
Donc je te demande quel est le rapport avec les awards donnés par des journalistes ?
Et personne ne sait ce qu'un autre contexte aurait pu produire comme résultat pour Clair Obscur. Débat inutile.
Maintenant, j'ai developpé un peu plus mon propos sur la question, ce n'est pas QUE du buzz, mais c'est certainement ce qui y contribue le plus. D'ailleurs, souvent le buzz, il naît lui même du bouche a oreille, et donc de la qualité des jeux. Encore faut il proposer une expérience qui puisse plaire a un large public.
Pour BMW, au dela du buzz, qui en occident a été largement moindre que Clair Obscur, son succes est venu surtout de Chine, il y a en plus d'autres raisons comme divers polémiques qui auraient pu faire 'tache' s'il avait été GOTY.
C'est tout c'est comme ça, je vois pas a quel moment dans ta tete tu en es arrivé a la conclusion de te dire s'il était sorti l'année derniere ça aurait pas été la meme. Surtout quand on voit l'année derniere, Astrobot, serieusement?
Je l'ai dis hier que tout ça, c'était aussi tres contextuel, et que l'année derniere, comme cette année, etaient des bonnes années pour donner de la visibilité a son jeu, en l'absence de mastondonte que seront des GTA6, TW4 ou le prochain Zelda AAA entre autre.
Parce que cette année il n'y a rien eu de marquant comme je te l'expliques bien dans ma première réponse.
En 2024 il aurait eu a faire face a deux autres RPG : FF7R et Metaphore, deux poids lourd bien plus ambitieux (en particulier FF7R) et quoi que t'en dise, les journalistes auraient jugé sur la qualité et le contenu, pas sur le buzz sur Twitter.
Il aurait du aussi faire face a Elden Ring et Wukong, deux mastodonte. Et évidement Astro qui est bien plus maitrisé dans sa catégorie que CO33 (désolé hein).
Rien de plus, facile de gagner quand ya rien de majeur en face, mais c'est pas la première fois qu'on a une année pauvre et d'autres années ou ya une vrai compétition ou on est incapable de savoir qui va gagner comme l'année derniere.
Bon après je sens que tu rages toujours qu'Astro ait gagné et pas Wukong
Tout ses process de productions sont ultra couteux et un frein a la créativité, pour ça que depuis plus de 10 ans, généralement, les jeux les plus sympa a mes yeux sont généralement pas produits malheureusement par les gros editeurs (disco elysium, outer wilds, clair obscur donc, ect...)
guiguif FF7 Rebirth n'a pas gagné face a Astrobot, alors voila le mastodonte, comme je l'ai dit, vente plutot decevante, aucun buzz, est tombé dans l'oubli quelques semaines apres sa sortie, tout en sortant en debut d'année, s'il était sorti en septembre comme Astrobot, ça aurait peut etre pas été la meme.
c'etait pas necessaire, j'ai passé l'age pour 'rager' et les enfantillages c'est pas moi qui suit venu lancer un "l'année derniere" et j'ai tjs été ravi pour Astrobot et la team... je ne fais que repondre a tes propos grotesques et ce succes te fait chier, perso, je m'en fous, je ne bosse pas pour Sandfall, tant mieux pour eux, ils ont fait du bon boulot, ça s'arrete la.
alors vu que comme d'hab, vu que c'est tjs aussi difficile entre adulte avec toi, et vu que tu commences les petites attaques personnelles, je suis tenté de te rentrer dedans, toi et ta vision etriquée de fanboy, mais j'ai pas la force, amuse toi bien
Donc dire que c'est parfait, c'est que tu n'as pas autant fait l'expérience des combats que moi.
Tu peux aimer,adorer un jeu, mais soit un minimum objectif...
Donc CO n'aurait pas gagné non plus
alors vu que comme d'hab, vu que c'est tjs aussi difficile entre adulte avec toi, et vu que tu commences les petites attaques personnelles, je suis tenté de te rentrer dedans, toi et ta vision etriquée de fanboy, mais j'ai pas la force, amuse toi bien
N'oublie pas que c'est toujours toi qui vient me coller au cul parce que t'es pas content de mes interventions, qui est le fanboy ici ?
pcverso Peut-être pas GOTY mais au moins quelque chose Après de mon côté c'est clairement mon GOTY.
ravyxxs Il a clairement ses défauts c'est certain, perso ça ne m'a pas empêché d'être totalement happé de nouveau en Bohème. Là ou j'ai eu plus de mal de CO33, mais c'est une question de gout aussi, de base le tour par tour n'est vraiment pas ma tasse de thé. Et j'accroche bien plus au côté médiéval "réaliste". Je comprends qu'il ne soit pas GOTY, mais il méritais plus.
senseisama OK, désolé si c'est trop complexe pour toi comme jeu.
J'ai adoré pas mal d'annonces, de promesses futures, de mise en scène...
Le come back fabuleux de Tomb Raider et Divinity.
sasquatsch 1 ans minimum! Parce que si le prochain GOTY n'est pas français, on pourra toujours dire "oué mé nous, on a eu plus de awards en plus du goty nananéreuuu"
xynot "Une domination française"
Une phrase ultra rare depuis Napoléon
apres voilà, tout le monde sais que ces cérémonies la c'est vraiment au copinage...ect
genre parmis ceux qui votent en France, combien ont fait KCD2 ? meme julien chieze a demandé à un autre youtubeur de faire le test qui l'a invité sur sa chaine...
donc à partir de la c'est pas fiable ces cérémonies la.
pareil pour jeu indépendant, mettre clair obscure à coté d'autres jeux... malaisant je trouve.
apres il merite d'autres récompenses sans doute.
mais les votes c'est vraiment du copinage
E33 offre pas mal de builds et de manières de jouer mais je trouve pas qu'il révolutionne le genre (même s'il est très bon), ça modernise un peu les codes et rends le tour par tour plus fun et dynamique mais le gap est pas exceptionnel au point de le mettre meilleur RPG entre les deux. Mais meilleur jeu dans l'ensemble pour E33, oui, c'est vrai.
Je trouve que même The Outer Worlds 2 a de meilleures qualités de RPG que Clair Obscur, mais bon c'est débattable
Pour le reste des récompenses c'est ok aussi, même si meilleur jeu d'action dur à départager entre Doom, Shinobi et Ninja Gaiden aussi !
leonr4
Mario Odyssée 97% Meta 1 pts
Astrou bout 93 % meta 0 pts
Forcement, tu réécris l'histoire comme elle t'arrange, en m'accusant aussi de rager contre le GOTY d'Astrobot pour te donner bonne conscience mais les faits :
- ici on est sur le topic du GOTY de Clair Obscur
- tu lances le sujet 'l'année derniere' ça aurait été autre chose + au moins 2 membres te répondent au sujet d'astrobot et vous commencez a comparer son potentiel face a CO.
- ensuite seulement j'interviens car :
1. je trouve ce type de propos / speculation grotesque, je vois non seulement pas l'interet de ce genre de reflexion fanboyesque, et la il est question de toi, on va pas refaire le game
2. mais je dis qu'en plus, sur des elements tangibles, Astrobot se serait a coup sur fait peter.
le seul domaine ou il rivalise c'est la qualité intraseque 2 jeux, et je vois pas specialement un vainqueur ici. Les 2 jeux sont excellents dans leur genre, mais tout de meme objectivement avec certains defauts lun comme l'autre. Pour moi c'est a peu pres match nul, mais sur tous le reste (impact, vente, buzz, visibilité, bouche a oreille,... ) CO est largement tout ce qui s'est fait en 2024 et 2025, c'est factuel, que le je vous plaise ou non.
J'en profite pour rappeler que, meme si ma petite personne n'est pas le sujet, j'ai tjs dit adoré Astrobot, et que meme si je l'aurais plutot donné a BMW l'année derniere, je prefere que ce soit Astrobot, il en avait plus besoin pour sa visibilité, et c'est top pour le genre, pour l'équipe.
Donc bon la fabulation, les proces d'intentions ça va 2 minutes...
Et il révolutionne en quoi ?
Il y a des jeux très intéressants sans pour autant avoir une histoire de ouf. De plus, il y a une catégorie pour cela : meilleur narration.
Avis aux joueurs, pour le GOTY 2024, à savoir Astro Bot, les GOTY ne sont pas réservés à des titres exclusivement pour trentenaire/quarantenaire avec pour certains titres, un haut niveau de difficultés, les rendant difficilement accessible.
Tous les jeux de la liste méritaient
Astrobot c'est très bien pour la notoriété de la licence ça fait plaisir
Je préfère quand même d'un poil des jeux plus généreux en contenu et plus challenging comme Black Myth Wukong ou Shadow of the Erdtree
Mais peu importe, Astro est une pépite
https://www.gamekyo.com/blog_article477722.html
Sinon tu as aussi mon message d'hier ou je disais que oui, pour moi Astrobot meritait le GOTY 2024
ton monde est une nouvelle fois noir ou blanc. Si on a le malheur de te contredire sur des propos bidons, on est automatiquement un fanboy pu un rageux dégouté. Et libre a moi de repondre.
MEILLEURE NARRATION
Clair Obscur : Expedition 33
Pauvre kojima lui qui était le maître dans la narration. Il est tombé dans un trou.
ducknsexe FF7 Rebirth, Metaphore, Astrobot, Wukong et tous ces jeux ont les a deja oublié aussi
Moins que tous les jeux Nintendo sorti en 2025.
Ils ont filés le jeu familial a DK par pitié
Arrêtez de vous prendre la tête
"Vous allez finir par vous aimez les uns les autres bordel de merde !"
ravyxxs jobiwan j'aurais aimé voir quels aspects du jeu lui ont permis ce succès auprès d'un large public, et notamment le système de combat. Même si le jeu tire ses forces principals sur d'autres éléments, l'univers, les personnages, l'écriture, les musiques, la DA, plus que le système est combat j'imagine.
Est ce qu'un tour par tour plus classique aurait été un handicap pour lui ou non?
Au final, le mélange habile du tour par tour qui permet de faire un système de combat pour bcp moins cher, tout en important le système defensif dynamique et exigeant des jeux actions, façon Souls, qui sont très à la mode..
Je vois autour de moi, j'ai plusieurs potes qui avaient des boutons rien qu'à l'idée de faire un RPG, tour par tour et la ils ont adoré... Alors j'essai du coup de les brancher sur d'autres jeux du genre, mais bon...
sinon c'est tellement bon de voir suinter les culs de pseudo gamer qui décrètent avec leurs gouts de chiottes qu'e33 est juste bon tout en se touchant sur des tour par tour rincés comme les atlus ou du trails 1rst chapter
et croire que les joueurs ne peuvent pas avoir un avis propre sur e33 mais qu'ils ne sont que des moutons suivant des testeurs ou streamers bordel vous ne vous prenez pas pour de la merde mon dieu
D'ailleurs, pour ce qui est de la qualité des jeux, j'ai lu ici meme que Astrobot serait dans son propre genre un meilleur jeu que Clair Obscur dans le sien. Pas convaincu du tout, perso j'ai dit :
j'y peux rien, c'est factuel.
m'enfin, faut croire que ce succes dérange certains. C'est un magnifique succes pour ce nouveau studio, comme ca l'était l'année derniere pour la Team Asobi, certains qui applaudissaient l'année derniere, font la gueule cette année.
alors que ça fait tellement plaisir que des equipes pareils puissent avoir de la reconnaissance et de la visibilité plutot que des CoD, Fifa, etc... lors de ce genre de ceremonie.
Mais t'as tjs le bal des rabats joies qui vont venir minimiser, ternir le mérite d'un jeu (et sur un projet comme Clair Obscur, quand on voit d'ou il vient, faut vraiment le faire...).
A se demander si certains aiment vraiment le jeu vidéo ou juste leur 'camp'.
Après Astrobot ou les 5 autres, ça ne change rein au fait qu'en 2024 la concurrence était largement plus rude et le résultat impossible a prévoir alors qu'en 2025 ou on savait d'avance qui allait gagner vu la concurrence.
Déjà l’année dernière, c’était une année sans mastodonte.
Et si je choisissais d’être aussi biaisé que toi, mais dans le sens inverse, je pourrais dire que pour 2024, on avait :
- un jeu chinois accueilli timidement en Occident (80+ Meta) ;
- un jeu de cartes ;
- le DLC d’un jeu déjà GOTY ;
- la partie 2 d’un remake d’une licence historique qui parle de moins en moins au public ;
- un JRPG de niche
- et un jeu de plateforme très court et très facile que personne ne connaît.
Et en 2025 :
- deux des jeux indés les plus attendus de ces dernières années ;
- un AAA Kojima ;
- un jeu de plateforme AAA Nintendo, issu d’une grande licence historique et de l’équipe de Odyssey ;
- un AAA Open World Sony, suite d'un jeu tres apprécié
- un nouveau RPG au tour par tour qui a fait un énorme buzz et qui est parti pour se vendre bien mieux que les derniers FF et les autres (J)RPG du genre
Maintenant, l’année dernière, on t’a vu te pavaner comme un coq sans jamais venir dire : « ouais mais si Astrobot était sorti l’année d’avant, ça n’aurait pas été la même limonade ».
Et là, effectivement, l’année d’avant tu avais :
Baldur's Gate 3
Alan Wake 2
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Marvel's Spider-Man 2
Resident Evil 4
Super Mario Bros. Wonder
À part Alan Wake, que des mastodontes : des jeux ultra connus, ultra populaires, qui ont reçu un accueil critique autour de 96–97 Meta pour au moins deux d’entre eux, et qui ont tous dû faire plus ou moins 20 millions de ventes…
2024 et 2025 étaient de bonnes années pour mettre en avant des jeux moins connus, moins bankable. La seule chose que tu montres, c’est ton immaturité parce que tu es dégouté que Clair Obscur puisse gagner le titre. Et tu as bien du mal à le cacher.
Si l’année dernière, le plus gros morceau avait été Astrobot, eh bien… (et pourtant je l’adore, ce jeu).
Clair Obscur n’a laissé aucune chance, s'il n'y a eu aucun suspense face à des Silksong, Hades 2, DS2, GoY ou Donkey Kong Bananza, c'est parce qu’il a été considéré largement au-dessus de ces titres, a tort ou a raison je ne pose aucun jugement.
Mais au jeu des si, si Astrobot était sorti cette année à la place de CO, en prenant ton raisonnement à l’envers, je ne pense pas un instant que tout le monde aurait dit : « c’est sûr, Astrobot va gagner ». Non, ça aurait probablement été serré, et je ne suis même pas certain qu’il aurait pu lutter rien que face à un Silksong, un Hades 2, ou meme Bananza honnêtement. Déjà que l'année derniere, il a gagné a la surprise générale.
Mon raisonnement c'est juste CO face aux jeux de 2024, va pas inventer d'autre variable.
Est-ce que les journalistes auraient plus voté CO qu' Astro, Elden Ring, Wukong ou surtout Metaphore (vu qu'il est honteusement passé devant FF7R dans la catégorie RPG alors que plus personne n'en parle contrairement a FF7R) ?
J'ai des doutes surtout vu tout les defauts de CO pour un RPG (équilibrage cassé, le contre qui prend le pas sur le tour par tour, worldmap bourré de remplissage useless, re-utilisation des boss a tout va...)
Je t'ai pris a contre pied vu ce que tu affirmais, mais dans les faits, j'ai juste dit que 2024 et 2025 étaient des années sans mastodonte, je dirais pas forcement que les jeux nominés pour 2024 étaient moins forts. C'est difficile d'y repondre, j'ai pas vraiment d'avis, mais ce sont 2 années accessibles, sans grosse killer app.
J'ai surtout constaté qu'en 2025, Clair Obscur a surnagé et c'était attendu, une évidence, et que je vois pas le 'meilleur' jeu de 2024, et pas plus les autres donc, lui faire plus d'ombre dans les catégories qu'il a gagné et j'ai expliqué pk des mon premier message.
En face, qu'est ce qu'un Astrobot aurait pu faire?
Qu'on l'apprecie ou moins, Clair Obscur est largement mieux armé qu'Astrobot pour briller dans ce genre d'evenement; le jeu a gagné une notoriété en quelques semaines que Astrobot n'est pas pret d'avoir et n'aura certainement jamais, sans meme parler du succes d'estime+critique+commercial combiné le plus elevé de ces 2 dernieres années sans concurrence possible.
CO est parti pour franchir rapidement le cap des 7-8 millions de ventes (probablement pendant les fetes), et certainement meme les 10 millions vu sa dynamique. alors ok il a ses defauts, il en a meme d'autres (les dernieres maps a exploré de l'acte 2 sont inutilement longues en plus d'etre de la réédite pas tres interessante, le systeme de picto et lumina bien que sympa est pas simple a gerer a cause de l'interface mal fichu malgré les dernieres MAJ qui ont amélioré l'ensemble...) mais tous les jeux ont des defauts, Astrobot le premier (tres court / tres facile / manque d'identité propre).
Bref, autant certaines années, ya pas besoin de remonter plus loin que 2023 deja, c'est sur que le contexte lui aurait pas permi d'avoir tous ces titres, mais c'est vrai pour tous les jeux, si tu te retrouves face a GTA, TLoU, Zelda, TW..., mais c'est pas l'année 2024 qui lui aurait vraiment fait du tort tellement c'est une année prenable pour ce jeu, il l'aurait meme eu tout aussi "facilement" le GOTY 2024 sans aucun doute.
Encore une fois ce sont les journalistes qui votent et uniquement eux, pas les joueurs dont les voix ne dépassent les 10% en dehors du players choices.
Clair Obscur, s'il est joué par 10 pelos, s'il declenche pas un buzz, un gros bouche a oreille, s'il est oublié apres quelques semaines comme la plupart des jeux, jamais il gagne quoi que ce soit, surtout qu'il est sorti tot dans l'année, et pourtant on parle du meme jeu, avec les memes qualités.
C'est tout con, mais si en 2024, Astrobot sort en fevrier et FF7 Rebirth en septembre (et pas l'inverse donc), les votants (quelques semaines apres la sortie du jeu) ne font peut etre pas les memes choix, c'est humain. Je mets meme (presque) ma main a couper que FF7 Rebirth passe devant, juste une question de calendrier qui peut influencer.
Et comme je l'ai dit, perso, Astrobot, je le mets pas en 2024 au dessus de BMW et de FF7 Rebirth, mm si j'approuve 1000 fois qu'il ait été recompensé.
Mais les journalistes, aka ceux qui votent, s'en branlent de ça. Sinon Wukong ou Elden Ring SOTE aurait gagné.
C'est tout con, mais si en 2024, Astrobot sort en fevrier et FF7 Rebirth en septembre (et pas l'inverse donc),
Je rappelle que It Take Two est sortie en Mars 2021 et qu'il a gagné.
Ce sont des paramètres qui influencent à la hausse ou à la baisse la probabilité d'être le choix des votants. Ça veut pas dire que te garanti la victoire ou te réduit à néant tes chances.
Bien sûr un GOTY peut sortir en janvier, mais la probabilité sera d'autant plus optimal s'il sort quelques semaines avant les votes.
Tout comme si le jeu est encore joué, avec une bonne dynamique de vente au moment des votes.
Un jeu de la même façon accroît ses chances s'il a un meta élevé, mais ce n'est pas forcément le meilleur meta qui gagne comme cette année.
Un jeu accroît ses chances s'il a 5-10-20 millions de ventes, plutôt que 1, même si Astrobot a été tout de même élu.
Si la licence est connue plutôt que non, s'il fait bcp parlé de lui et sil est mis en avant régulièrement par les influenceurs comme on les appelle, pas pour rien.
Perdons pas nos temps, pour la 20eme fois, aucun de nous deux ne donnera raison a l'autre.
Le meme jeu, si tu l'as fait en janvier ou en septembre, et que tu votes en octobre, la probabilité que tu le choisses sera plus elevé si tu l'as fait en septembre qu'au mois de janvier, car c'est le dernier jeu que tu as fait.
Pour ça je t'invite a te documenter sur la psychologie cognitive et sur la science de la décision, le biais de récence.
C'est juste prouvé scientifiquement, j'ai l'impression que j'essaye de t'expliquer que la terre est un globe, et il n'est pas question d'avoir raison ou tort sur le sujet.
Je te laisse me faire la liste des GOTY et de leur date de sortie, ptete que t’arrêteras de prendre les gens pour des cons
t'es un grand garçon, t'es capable de comprendre la science, les biais et les probabilités au même titre que n'importe qui
KDO pour la science...
Dragon Age: Inquisition : 11/2014
The Witcher 3: Wild Hunt : 05/2015
Overwatch : 05/2016
The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 03/217
God of War : 04/2018
Sekiro: Shadows Die Twice : 03/2019
The Last of Us Part II : 06/2020
It Takes Two : 03/2021
Elden Ring : 02/2022
Baldur's Gate III : 08/2023 & 09/2023 (& 12/2023)
Astro Bot : 09/2023
Clair Obscur: Expedition 33 : 04/2025
Je pense que c'est compliqué pour les titres qui sortent entre la date de clôture des nominées et la fin d'année.
c'est un paramètre parmi d'autres mais bref, ta liste ne démontrera jms rien le platiste.
jobiwan
Effectivement
Ensuite tu pars en damage control "ouais mais il n'y a pas que ça comme biais"... bah oui Einstein, comme je le dis parfaitement plus haut
"Mec... La verité c'est que les journalistes votent aussi bien pour un jeu sorti en Janvier, qu'en Avril, qu'en Aout, qu'en Octobre, que pour un jeu qui buzz/buzz pas, se vend/se vend pas, voilà, les dynamiques ils s'en branlent, ils votent pour ce qu'ils ont aimé, point, pas pour les beaux yeux des joueurs, influenceurs ou qui sais-je. "
Tout ce que tu veux, c'est juste avoir raison en partant dans 150 directions, rien de plus, comme d'hab quoi, on te connais a force
A titre perso, le jury devait-être réservé uniquement aux médias américains.
Un peu de sérieux..
Si un jeu se détache clairement il peut sortir n'importe quand comme cette année il gagnera. Par contre si c'est plus indécis, comme l'année dernière, le biais peut aider le dernier sorti, et c'est justement Astrobot qui a gagné (je ne dis pas que ce biais a suffit à le faire gagner, j'en sais rien, mais il a pu y contribuer).
Pour démontrer que ce biais est fumeux, il aurai fallu prendre le même panel de jeu, les faire jouer dans un ordre différent a différents groupes et leur demander quel est leur jeu préféré.
Si le résultat montre que cest tjr le même jeu qui gagne, ça tend à montrer qu'il n'y a pas de biais, mais perds pas ton temps ça a été démontré par des gens bien plus compétents que nous sur le sujet.
Parce que les journalistes americains ne peuvent pas non plus avoir de préférences ?
51love le "biais", le nouveau mot de 51Love pour s'en sortir
Tu vois 51Love, tu pars tellement dans toutes les directions qu'a la fin tu me donnes raison: Il n'y a pas de verité sur qui peut être GOTY, que se soit sa date de sortie, son buzz ou ses ventes.
Toi comme moi on a eu un GOTY aussi bien sorti en debut qu'en fin d'année, qui a buzzé ou pas buzzé.
Je repose ça là une toute derniere fois:
"Mec... La verité c'est que les journalistes votent aussi bien pour un jeu sorti en Janvier, qu'en Avril, qu'en Aout, qu'en Octobre, que pour un jeu qui buzz/buzz pas, se vend/se vend pas, voilà, les dynamiques ils s'en branlent, ils votent pour ce qu'ils ont aimé, point, pas pour les beaux yeux des joueurs, influenceurs ou qui sais-je. "
Bref rage bien sûr le GOTY de cette année bichette
Je rage sur rien vu que c'est aussi le mien par défaut vu la gueule de cette année. Par contre si il était bien sorti en 2024, face à une vrai concurrence...
Au cas ou tu ais décidé ce week end de connecter justement tes neurones, je te remets mes 2 messages important postés un peu plus haut ou j'avais dans le fond rien de plus a dire vu mais vu que depuis tu as l'air d'avoir du mal a suivre un raisonnement qu'un enfant pourrait comprendre :
Clair Obscur, s'il est joué par 10 pelos, s'il declenche pas un buzz, un gros bouche a oreille, s'il est oublié apres quelques semaines comme la plupart des jeux, jamais il gagne quoi que ce soit, surtout qu'il est sorti tot dans l'année, et pourtant on parle du meme jeu, avec les memes qualités.
Bien sûr un GOTY peut sortir en janvier, mais la probabilité sera d'autant plus optimal s'il sort quelques semaines avant les votes.
Tout comme si le jeu est encore joué, avec une bonne dynamique de vente au moment des votes.
Un jeu de la même façon accroît ses chances s'il a un meta élevé, mais ce n'est pas forcément le meilleur meta qui gagne comme cette année.
Un jeu accroît ses chances s'il a 5-10-20 millions de ventes, plutôt que 1, même si Astrobot a été tout de même élu, plus de visibilité, plus populaire, restera plus facilement dans l'inconscient des gens.
Si la licence est connue plutôt que non, s'il fait bcp parlé de lui et sil est mis en avant régulièrement par les influenceurs comme on les appelle, pas pour rien.
Maintenant tu peux continuer a passer ton temps a faire semblant de ne pas comprendre en disant que les GOTY sont majoritairement tous sorti en debut d'année/moitié d'année donc que c'est foireux, ca n'est pas le sujet et ca n'invalide pas mon propos, a aucun moment je dis le contraire.
d'ailleurs j'ai dit :
J'espere que t'es juste comme ça sur internet, parce que putain si dans la vie, tu affiches autant de mauvaise foi, tu fais aussi peu d'effort pour écouter les gens, que tu comprends rien a ce qu'ils disent, et que tu leur fais dire ce qu'ils ne disent pas, ça doit etre infernal
aller tchao
C'est bien pour ça qu'un jeu sorti en debut d'année a autant de chance qu'un jeu sorti en fin d'année, la preuve avec le nombre de GOTY sortis sur la première moitié de l'année par rapport a ceux sortie sur la deuxième.
Merci de continuer d'aller dans ma direction sans t'en rendre compte Einstein.
J'espere que t'es juste comme ça sur internet, parce que putain si dans la vie, tu affiches autant de mauvaise foi, tu fais aussi peu d'effort pour écouter les gens, que tu comprends rien a ce qu'ils disent, et que tu leur fais dire ce qu'ils ne disent pas, ça doit etre infernal
Ton plus beau CSC.
A l'occaz, entre 2 jeux vidéos, documente toi sur le sujet.
Tu peux commencer par l'effet de récence.
Parce que les journalistes americains ne peuvent pas non plus avoir de préférences ?
51love a raison quand il écrit tu comprends ce que tu as envies de comprendre ou alors tu as des soucis de compréhensions.
C'est un show américain où ne devrait participer que les américains et une presse généraliste du jeux vidéos américaine. Tu m'expliqueras comment un étranger non-anglophone peut voter dans certaines catégories comme celle du doublage car au cas où un détail t'a échappé c'est une liste d'acteurs 100% anglophone? Comment un créateur de contenu donc une personne unique peut représenter le jury alors qu'il ne connaît rien en e-sport à titre d'exemple...
Tu m'expliqueras comment un étranger non-anglophone peut voter dans certaines catégories comme celle du doublage car au cas où un détail t'a échappé c'est une liste d'acteurs 100% anglophone?
T'es au courant qu'une grande partie des joueurs jouent en VOST ? Que dans les 3/4 des pays ou sortent les jeux il n'y a pas de doublage locale ?
COEX33 n'a eu que 2 doublages et 95% de la planète l'a fait en anglais.
SHF deux doublages et ils ont préféré mettre en avant la comédienne japonaise au lieu de l’américain, un mot la dessus ?
Comment un créateur de contenu donc une personne unique peut représenter le jury alors qu'il ne connaît rien en e-sport à titre d'exemple...
Parce que l'e-sport c'est international peut-être... ?
Meme moi qui ne joue pas online je connais certains noms.
Après ce genre de catégorie mineure on s'en fout un peu.
Surement pas!! Si le sous-titrage est là, ce n'est pas pour rien.
Ceux qui font les jeux en VOST, voire en VO,il n'y a que les fans et les professionnels qui s'imposent ça.
Quant aux pays où il n'y a pas de doublage locale, ça ne fait pas d'eux pour autant des anglophiles confirmés.
C'est quoi le rapport que l'e-sport soit international et de connaître ce milieu. Aucun!
Et on fait des doublages pour attirer le plus grand nombre, mais désolé beaucoup joue en VOST pour avoir les voix originale et pas qu'en France. Moi même qui aime la VF, je joue parfois en VOST car je trouve le doublage meilleur que le français.
Désolé mais ya pas besoin de parler anglais ou japonais pour capter qu'un doublage est bon ou non, que se soit au niveau du jeu d'acteur, de l'intensité de la voix ou des choix des voix hein
C'est quoi le rapport que l'e-sport soit international et de connaître ce milieu. Aucun!
Qu'est-ce que t'en sais que le jury n'y connait rien ou ne peut s'y intéresser ? Encore une fois c'est une récompense mineur, pas besoin de chouiner pour ça.