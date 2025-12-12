Game Awards 2025 : toutes les récompenses attribuées à Clair Obscur - Expedition 33 (et le reste) Game Awards 2025 : toutes les récompenses attribuées à Clair Obscur - Expedition 33 (et le reste)

On reviendra au fil de la journée et du week-end sur les différentes annonces des Game Awards mais avant de marquer un petit repos, voici la liste de toutes les récompenses, où Clair Obscur : Expedition 33 a raflé la mise.



La légende dit que Kojima aurait quitté la salle en hurlant à Geoff qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans son show pourri, suivi par Josef Fares qui a fait des doigts à tout le monde.



(En gras les gagnants de chaque catégorie)





JEU DE L'ANNÉE 2025



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2

- Donkey Kong Bananza

- Hades II

- Hollow Knight Silksong

- Kingdom Come : Deliverance II



MEILLEUR GAME DESIGN



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2

- Ghost of Yotei

- Hades II

- Split Fiction



MEILLEURE NARRATION



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2

- Ghost of Yotei

- Kingdom Come : Deliverance II

- Silent Hill f



MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2

- Ghost of Yotei

- Hades II

- Hollow Knight Silksong



MEILLEURE OST



- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2

- Ghost of Yotei

- Hades II

- Hollow Knight Silksong



MEILLEURS BRUITAGES/SOUND-DESIGN



- Battlefield 6

- Clair Obscur : Expedition 33

- Death Stranding 2

- Ghost of Yotei

- Silent Hill f



MEILLEUR DOUBLAGE



- Benn Star (Clair Obscur : Expedition 33)

- Charlie Cox (Clair Obscur : Expedition 33)

- Erika Ishii (Ghost of Yotei)

- Jennifer English (Clair Obscur : Expedition 33)

- Konatsu Kato (Silent Hill f)

- Troy Baker (Indiana Jones et le Cercle Ancien)



MEILLEUR TRAVAIL SUR L'ACCESSIBILITÉ



- Assassin's Creed Shadows

- Atomfall

- Doom : The Dark Ages

- EA Sports FC 26

- South of Midnight



MEILLEUR SUIVI



- Final Fantasy XIV

- Fortnite

- Helldivers II

- Marvel's Rivals

- No Man's Sky



MEILLEUR JEU INDÉPENDANT



- Absolum

- Ball x PIT

- Blue Prince

- Clair Obscur : Expedition 33

- Hades II

- Hollow Knight Silksong



MEILLEUR PREMIER JEU POUR UN STUDIO INDÉPENDANT



- Blue Prince

- Clair Obscur : Expedition 33

- despelote

- Dispatch



MEILLEUR JEU VR



- Alien : Rogue Incursion

- Arken Age

- Ghost Town

- Marvel's Deadpool VR

- The Midnight Walk



MEILLEUR JEU D'ACTION



- Battlefield 6

- Doom : The Dark Ages

- Hades II

- Ninja Gaiden 4

- Shinobi : Art of Vengeance



MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE



- Death Stranding 2

- Ghost of Yotei

- Indiana Jones et le Cercle Ancien

- Hollow Knight Silksong

- Split Fiction



MEILLEUR RPG



- Avowed

- Clair Obscur : Expedition 33

- Kingdom Come Deliverance II

- Monster Hunter Wilds

- The Outer Worlds 2



MEILLEUR JEU DE BASTON



- 2XKO

- Capcom Fighting Collection 2

- Fatal Fury : City of the Wolves

- Mortal Kombat : Legacy Collection

- Virtua Fighter 5 R.E.V.O.



MEILLEUR JEU FAMILIAL



- Donkey Kong Bananza

- LEGO Party

- LEGO Voyagers

- Mario Kart World

- Sonic Racing CrossWorlds

- Split Fiction



MEILLEUR SIMULATION/STR/TACTIQUE



- The Alters

- Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles

- Jurassic World Evolution 3

- Civilization VII

- Tempest Rising

- Two Point Museum



MEILLEUR JEU COURSE/SPORT



- EA Sports FC 26

- F1 25

- Mario Kart World

- REMATCH

- Sonic Racing CrossWorlds



MEILLEUR JEU MULTI



- Arc Raiders

- Battlefield 6

- Elder Ring Nightreign

- PEAK

- Split Fiction



MEILLEUR ADAPTATION



- Minecraft (film)

- Devil May Cry (anime)

- Splinter Cell : Deathwatch (anime)

- The Last of Us : Saison 2 (série TV)

- Until Dawn (film)



MOST WANTED 2026



- 007 First Light

- Grand Theft Auto VI (2e année consécutive)

- Marvel's Wolverine

- Resident Evil Requiem

- The Witcher IV (qui n'est pas du tout prévu en 2026)



Ah et pour le « choix du public », c'est Wuthering Waves qui l'a emporté grâce au vote massif des joueurs (chinois).