Lenny Kravitz s'affichera bien dans 007 First Light
Autre leak vérifié, et c'était logique vu que la bourde venait du développeur lui-même : dans un très rapide nouvel aperçu, 007 First Light s'est vu confirmer son bad guy en la personne de Bawma, sorte de « Lord of War » directement interprété par Lenny Kravitz.

En douce, on a également l'officialisation d'une modification de l'édition collector (199,99€) qui s'est discrètement vu retirer le Golden Gun pour un masque d'or car… on ne sait jamais. Sortie prévue le 27 mars 2026 sur PC, PS5, XBS et Switch 2.

publié le 12/12/2025 à 09:43 par Gamekyo
potion2swag publié le 12/12/2025 à 09:55
Désolé mais je trouve ça teeeeellement naze. Comme Eminem dans Hitman.
wickette publié le 12/12/2025 à 10:23
J’aime bien perso
zekk publié le 12/12/2025 à 10:47
wickette Pareil !
altendorf publié le 12/12/2025 à 11:27
Trop de charisme ce bon vieux Lenny Kravitz
mrvince publié le 12/12/2025 à 11:33
potion2swag J'aime bien aussi perso. C'est un gars charismatique. Et j'ai fait la mission de Eminem dans Hitman c'était marrant. Pour un jeu qui se prend pas du tout au serieux ça fait pas spécialement tache.
007 First Light
