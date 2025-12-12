Lenny Kravitz s'affichera bien dans 007 First Light

Autre leak vérifié, et c'était logique vu que la bourde venait du développeur lui-même : dans un très rapide nouvel aperçu,s'est vu confirmer son bad guy en la personne de Bawma, sorte de « Lord of War » directement interprété par Lenny Kravitz.En douce, on a également l'officialisation d'une modification de l'édition collector (199,99€) qui s'est discrètement vu retirer le Golden Gun pour un masque d'or car… on ne sait jamais. Sortie prévue le 27 mars 2026 sur PC, PS5, XBS et Switch 2.