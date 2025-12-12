Des nouvelles de Lords of the Fallen II, pendant que le 1 continue de se mettre à jour

Les choses semblent bien avancer pouravec un nouvel aperçu à l'occasion de cette semaine des Game Awards pour montrer trois des nombreux boss que constitueront cette suite déjà prévue pour l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Pour l'heure, hors bestiaire et l'on imagine matos, on ne semble pas crouler sous les nouveautés mais on peut au moins se dire que les améliorations diverses lors du suivi du premier seront directement prises en compte (ce sera notamment le cas au niveau des animations d'affrontement et la coop intégrale sans restriction).Et justement, vous pensiez que les choses étaient terminées pour le premier épisode et ses quelques 70 upgrades post-launch (c'est le vrai chiffre) ? Hé ben non car voici dès à présent la MAJ 2.5 offrant :- Mode de difficulté Vétéran avec de nouveaux pattern de boss et mini-boss.- Les armes spéciales (acquises sur le loot de boss) bénéficient d'animations spéciales et propres.- Terminer une première fois le mode Vétéran (bonne chance hein) vous permettra de débloquer une toute nouvelle armure améliorant le loot d'objets rares.