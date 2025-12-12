Des nouvelles de Lords of the Fallen II, pendant que le 1 continue de se mettre à jour
Les choses semblent bien avancer pour Lords of the Fallen II avec un nouvel aperçu à l'occasion de cette semaine des Game Awards pour montrer trois des nombreux boss que constitueront cette suite déjà prévue pour l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Pour l'heure, hors bestiaire et l'on imagine matos, on ne semble pas crouler sous les nouveautés mais on peut au moins se dire que les améliorations diverses lors du suivi du premier seront directement prises en compte (ce sera notamment le cas au niveau des animations d'affrontement et la coop intégrale sans restriction).
Et justement, vous pensiez que les choses étaient terminées pour le premier épisode et ses quelques 70 upgrades post-launch (c'est le vrai chiffre) ? Hé ben non car voici dès à présent la MAJ 2.5 offrant :
- Mode de difficulté Vétéran avec de nouveaux pattern de boss et mini-boss.
- Les armes spéciales (acquises sur le loot de boss) bénéficient d'animations spéciales et propres.
- Terminer une première fois le mode Vétéran (bonne chance hein) vous permettra de débloquer une toute nouvelle armure améliorant le loot d'objets rares.
Pour l'avoir day one sur Xbox Series X, c'est le seul jeu a avoir fait crash ma console (BSOD) à de multiples reprises sans parler de certains passages à moins de 10fps.
Expérience chaotique, plus jamais je day one un de leur jeu. Ce second opus est prometteur, ça, je ne peux le nier.
Je veux le refaire avant la sortie du 2. Car en vrai il est tres bon.
« Leur "suivi" c'est surtout une façon de se racheter vu l'état LAMENTABLE dans lequel leur jeu est sorti. »
Ça a débuté comme ça, mais ça fait un moment que le jeu est en état. Je m'y suis essayé quand... fin 1er semestre de 2024 (genre 6 mois après), et déjà, les dévs avaient le taff pour rendre le jeu vraiment décent (enfin !) vis-à-vis des joueurs, si bien techniquement que dans le nombre d'ennemis complètement débile qu'il y avait à l'origine et qui sur-sollicitaient les joueurs par son nombre d'ennemis indécents et qui faisait que, finalement, tu passais ton temps à crever comme à con à vouloir fuir on ne sait où parce que le jeu te cassait littéralement les couilles et qu'à la fin, bah t'étais le plus souvent perdu.
Et donc, le level-design, cette science mise tant en avant, bah on s'en battait les couilles une fois en jeu, il ne voulait plus rien dire car on n'avait pas le temps de s'imprégner des lieux qu'on se mettait rapidement à esquiver nos poursuivant parce qu'on était comme la tête de turc de développeurs ne sachant pas doser la difficulté de leur titre.
Mais bon, bref, tout ça, ça a été résolu très tôt enfin de compte.... Le studio aurait pu s'arrêter là ; ils ne l'ont pas fait et ont poursuivis dans la foulée en proposant plein de bonnes choses, tout en travaillant sur une suite. Les gars ont retenus la leçon, je crois, et maintenant ils se donnent à fond les ballons. Personnellement, je ne peux m'empêcher de trouver cela admirable.
Cependant, moi, contrairement à beaucoup qui l'ont achetés day one, bah avant qu'il ne sorte, pendant que le studio en faisait la promotion, j'avais remarqué que y'avait des choses dans le jeu qui ne me plaisait pas et je sentais que ce jeu que j'attendais d'avantage encore que Lies of P, n'était pas le jeu que j'attendais vraiment, en fait (car c'était Lies of P, finalement, la démo m'en aura convaincu), et à mon grand dam, Lords of the Fallen ne m'apparaissait plus si prometteur.
malroth
Le jeu à sa sortie, c'était un enfer en vérité, j'ai pu le voir en vidéo sur Youtube pour confirmer les soupçons que j'avais avant que le jeu ne sorte. Le gars que je suivais, loin d'être nul ou quoi, mais je le voyais sans cesse se perdre parce que le nombre d'ennemis, c'était juste pas possible. C'était trop... trop... Il était à ce point sur-sollicité qu'il faisait que d'se perdre comme un gros bêta parce que t'avançais pas. Et franchement, je lui ai pas jeter la pierre, parce qu'il avait raison (en un sens), même si c'était pas à faire. Mais j'ai compris pourquoi il faisait, on ne voyait que ça : que le jeu était pas correctement dosé. À côté, les joueurs qui pleuraient à cause de la version Scholar of the First Sin de Dark Souls II, c'était pas d'la gnognotte mais quand même...
Heureusement ça c'est vite arrangé, et là j'ai pu le constater. Et j'ai été content d'attendre quelques mois, sans quoi, j'aurais été dans la position de beaucoup de monde, c'est-à-dire mécontent, alors que le jeu est juste trop bien ! Juste que le nombre d'ennemis, c'était pas possible de laisser ça en l'état.