Eidos bosserait sur son propre jeu Alien

Les sources d'Insider Gaming viennent de parler : le fameux projet secret de Eidos Montréal en cours depuis 2020 serait un nouveau projet Alien, purement solo et mélangeant horreur et survie « light ». Un peu plus grand public que Alien Isolation on imagine, jusqu'à pouvoir être décrit comme un mélange entre Tomb Raider (pour l'exploration et les énigmes) et les Xénomorphes (pour… les xénomorphes on imagine).



On apprend en outre que si le personnage principal sera inédit (Aubrey, une ingénieure), nous aurons droit à la présence de Ripley 8, donc celle de Alien Resurrection. Rien n'indique en revanche si cette chère Sigourney Weaver prêtera visage et voix pour l'occasion.