Charts Japon : l'explosion Switch 2, et un bilan finalement pas si mauvais pour Metroid Prime 4

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1er au 7 décembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.
Petit tour du côté du Japon pour livrer le dernier rapport en date où ça sent bon les fêtes de fin d'année, par forcément pour la domination de Nintendo (ça c'est standard là-bas) mais bien pour le joli coup des 200.000 Switch 2 écoulées permettant à la machine de dépasser largement le cap des 3 millions. Ça progresse.
Loin derrière, la Switch 1 ne démérite aucunement malgré ses bientôt 9 ans d'âge néanmoins sans grand espoir de pousser beaucoup plus loin l'actuel record absolu, pendant que l'effet du nouveau modèle de PS5 Digital (moins chère) est déjà de l'histoire ancienne.
Sur les jeux, retenons le lancement pas mauvais du tout de Metroid Prime 4
. Oui, ça paraît surprenant mais avec l'apport de la version Switch 1 (chiffres encore non connus) et le numérique, on pourrait avoir le meilleur lancement de l'histoire de la franchise en mode FPS : 40.000 pour Prime 1, 13.000 pour Prime 2 et 32.000 pour Prime 3. Les japonais semblent de toute façon préférer la sauce old-school quand on se souvient des 80.000 de Metroid Dread
(hors démat).
Quant à Octopath Traveler 0
, c'est plutôt pas mal aussi avec environ 60.000 unités (hors numérique et hors version PS4 non visible). Octopath Traveler II
avait pour info démarré à 75.000 en boîte, contre 110.000 pour le 1.
C'est pas un flop, les gens ont peut-être compris que s'en tenir à la version Switch était une erreur, vu que la version Switch 2 Edition du jeu est compatible avec la première Switch, tout en assurant le coup si tu comptais à l'avenir remplacer celle-ci par la Switch 2 quand le catalogue serait plus intéressant.
La Switch 2 s'est vendue à plus de 3 millions de consoles en à peines quelques mois au japon (là où la gamecube a difficilement dépassé les 4 millions de 2001 à 2007)
Et à l'époque, Metroid Prime 1 s'était vendu à 39829 exemplaires (soit le double), avec un parc de console moindre sur le territoire (on était en février 2003).
Donc oui un beau bide .
Mais bon, sur Gamekyo c'est la cour des miracles quand on parle de Nintendo.
On peut-être cross-gen sans être un bide (BOTW par exemple)
Le jeu n'avais aucune chance de faire les performances d'un dread la bas, mais a un plus grand potentiel aux etats unis par exemple.
Les estimations pour le dématérialisé monterait à 45k -50k, ce qui en ferait bien le meilleur lancement pour un prime au Japon.
Je ne suis pas certains que comparer la gamecube et la switch 2 soit pertinent, soit plus 20 ans...à l'époque les téléphone était des Nokia à touche, le JV vidéo mobile était inexistant, le Steam n'existait pas et la PS2 écrasait le marché.
C'est comme à une époque des 8 bits, vendre 60 millions de nes était un énorme succès alors qu'aujourd'hui pour parler de succès faut atteindre la barre des 100 millions de console.
Donc à l'époque tu parles comme si Metroid Prime 1 a été un succès? Faut regarder les tops de l'époque où énormément de jeu passait aisément la barre des 100 000 ventes. Metroid Prime 1 ou 4 sont des échecs mais relatif car le style FPS au Japon c'est très relatif, personne ne pense qu'un FPS peut cartonner au japon donc tout était prévisible.
Perso je suis plus dubitatif sur les performances par exemple des jrpg.
Fallait s'en doutait, prendre la place du marché a Nintendo au Japon, ça vs être très dure même impossible, c'est pas la console qui fait au Japon mais les jeu, et les licences Nintendo on une grosse importance, les jeux Sony au Japon n'ont presque pas d'impact sur les ventes de la PS5, quand un jeu Nintendo sort, les ventes des console Nintendo augmente, c'est la différence
7586 exemplaires pour la première Switch pour un parc de plus de 36 millions de consoles ! J'espère que le jeu se rattrape sur les ventes dématérialisés...
C'est une licence Nintendo, pas d'un petit jeu indépendant dont on parle.
Moi ce qui me faut chier sur ce jeu c'est pas le désert, c'est pas Mc Kenzie, c'est plutôt qu'il commence a y avoir un coté woke casse burne. La femme forte qui aide l'homme faible, classique qu'on voit maintenant partout dans les prod Netflix et autres. Last of us n'est qu'un exemple, et ça commence avec Metroid, on sent les gauchistes au cheveux bleus dans le staff de retro studios. Mais c'est pas si grave, dans son ensemble le jeu reste excellenr.
Donc à quasi 30k hors démat' pour MP4, ouais c'est pas un carton, mais je pense que c'est OK.