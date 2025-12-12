recherche
Charts Japon : l'explosion Switch 2, et un bilan finalement pas si mauvais pour Metroid Prime 4
Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1er au 7 décembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Petit tour du côté du Japon pour livrer le dernier rapport en date où ça sent bon les fêtes de fin d'année, par forcément pour la domination de Nintendo (ça c'est standard là-bas) mais bien pour le joli coup des 200.000 Switch 2 écoulées permettant à la machine de dépasser largement le cap des 3 millions. Ça progresse.

Loin derrière, la Switch 1 ne démérite aucunement malgré ses bientôt 9 ans d'âge néanmoins sans grand espoir de pousser beaucoup plus loin l'actuel record absolu, pendant que l'effet du nouveau modèle de PS5 Digital (moins chère) est déjà de l'histoire ancienne.

Sur les jeux, retenons le lancement pas mauvais du tout de Metroid Prime 4. Oui, ça paraît surprenant mais avec l'apport de la version Switch 1 (chiffres encore non connus) et le numérique, on pourrait avoir le meilleur lancement de l'histoire de la franchise en mode FPS : 40.000 pour Prime 1, 13.000 pour Prime 2 et 32.000 pour Prime 3. Les japonais semblent de toute façon préférer la sauce old-school quand on se souvient des 80.000 de Metroid Dread (hors démat).

Quant à Octopath Traveler 0, c'est plutôt pas mal aussi avec environ 60.000 unités (hors numérique et hors version PS4 non visible). Octopath Traveler II avait pour info démarré à 75.000 en boîte, contre 110.000 pour le 1.



publié le 12/12/2025 à 22:07 par Gamekyo
senseisama publié le 12/12/2025 à 22:29
Pas si mauvais ???? La version switch 1 de metroid est même pas dans le top, c un flop plutôt
rendan publié le 12/12/2025 à 22:29
Mais l'Espagne ??
aros publié le 12/12/2025 à 22:42
senseisama
C'est pas un flop, les gens ont peut-être compris que s'en tenir à la version Switch était une erreur, vu que la version Switch 2 Edition du jeu est compatible avec la première Switch, tout en assurant le coup si tu comptais à l'avenir remplacer celle-ci par la Switch 2 quand le catalogue serait plus intéressant.
51love publié le 12/12/2025 à 23:36
rendan tous les voyants sont au rouge
ioda publié le 12/12/2025 à 23:55
C'est un bide MP4 au japon, il faut l'accepter malheureusement.

La Switch 2 s'est vendue à plus de 3 millions de consoles en à peines quelques mois au japon (là où la gamecube a difficilement dépassé les 4 millions de 2001 à 2007)

Et à l'époque, Metroid Prime 1 s'était vendu à 39829 exemplaires (soit le double), avec un parc de console moindre sur le territoire (on était en février 2003).

Donc oui un beau bide .

Mais bon, sur Gamekyo c'est la cour des miracles quand on parle de Nintendo.
ioda publié le 12/12/2025 à 23:57
On cherche déjà à jouer la carte du "mais vous comprenez si on prend en compte la version Switch 1, donc cross-gen et patati et patata...).

On peut-être cross-gen sans être un bide (BOTW par exemple)
cyr publié le 13/12/2025 à 06:44
Merci pour le rappel dans ancien prime. C'est pas une licence populaire au Japon.
link49 publié le 13/12/2025 à 06:49
C'est bien ce qui me semblait, les Prime n'ont jamais vraiment cartonné au japon.
myki publié le 13/12/2025 à 07:29
Non non le ton de l'article a raison, c'est bien un succès pour prime au Japon, vu le peu de données qu'on a a l'heure actuel.faut juste avoir l'habitude de traiter ce genre de données.Comme mario galaxy qui est aussi un cas a part au Japon.
Le jeu n'avais aucune chance de faire les performances d'un dread la bas, mais a un plus grand potentiel aux etats unis par exemple.
judebox publié le 13/12/2025 à 08:16
Ce qui serait cool de savoir dans les ventes, c'est le nombre de conquis/déçus sur le nombre de copies vendues
ziggourat publié le 13/12/2025 à 08:43
Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, le jeu s'est vendu à environ 7,9k sur Switch en version physique ce qui donne un total en physique à 29k.

Les estimations pour le dématérialisé monterait à 45k -50k, ce qui en ferait bien le meilleur lancement pour un prime au Japon.
nyseko publié le 13/12/2025 à 08:43
Le nouveau prix de la PS5 ne semble pas avoir fait de miracle.
newtechnix publié le 13/12/2025 à 09:06
ioda "Et à l'époque, Metroid Prime 1 s'était vendu à 39829 exemplaires (soit le double), avec un parc de console moindre sur le territoire (on était en février 2003)."

Je ne suis pas certains que comparer la gamecube et la switch 2 soit pertinent, soit plus 20 ans...à l'époque les téléphone était des Nokia à touche, le JV vidéo mobile était inexistant, le Steam n'existait pas et la PS2 écrasait le marché.

C'est comme à une époque des 8 bits, vendre 60 millions de nes était un énorme succès alors qu'aujourd'hui pour parler de succès faut atteindre la barre des 100 millions de console.

Donc à l'époque tu parles comme si Metroid Prime 1 a été un succès? Faut regarder les tops de l'époque où énormément de jeu passait aisément la barre des 100 000 ventes. Metroid Prime 1 ou 4 sont des échecs mais relatif car le style FPS au Japon c'est très relatif, personne ne pense qu'un FPS peut cartonner au japon donc tout était prévisible.

Perso je suis plus dubitatif sur les performances par exemple des jrpg.
bignstarfox publié le 13/12/2025 à 09:20
nyseko
Fallait s'en doutait, prendre la place du marché a Nintendo au Japon, ça vs être très dure même impossible, c'est pas la console qui fait au Japon mais les jeu, et les licences Nintendo on une grosse importance, les jeux Sony au Japon n'ont presque pas d'impact sur les ventes de la PS5, quand un jeu Nintendo sort, les ventes des console Nintendo augmente, c'est la différence
hyoga57 publié le 13/12/2025 à 09:21
ioda C’est même catastrophique pour Metroid, sachant que plein de licences cultes Nintendo qui marchaient moyennement autrefois cartonnent sur Switch.
eyrtz publié le 13/12/2025 à 10:11
Les chiffres de MP4 sont ridiculement bas.
7586 exemplaires pour la première Switch pour un parc de plus de 36 millions de consoles ! J'espère que le jeu se rattrape sur les ventes dématérialisés...
C'est une licence Nintendo, pas d'un petit jeu indépendant dont on parle.
ducknsexe publié le 13/12/2025 à 11:13
Faut juste voir après les fêtes de noel, a combien c'est vendu MP4 dans le monde entier.
j9999 publié le 13/12/2025 à 13:09
senseisama hyoga57 non c'est complètement à relativiser ce que vous dites. Metroid prime est un jeu sous licence Nintendo. Ils sont aidés par Nintendo, financé par Nintendo, et c'est pour ça qu'on retrouve un peu la patte Nintendo, mais dans son ensemble ça reste un jeu tres occidental. Les japonais sont pas con, le savent très bien et ce type de jeu n'a pas trop tendance a marcher sur leur territoire. D'ailleur je vies au Japon et j'ai vu surtout des etrangers acheter Metroid beyond en boutique... C'est nous qui fantasmons sur cette licence (je parle de prime surtout) pas eux... Et de manière generale le jeu n'était pas attendu par les japonais. Dinc tenant compte de tout ça c'est un excellent score vu les mastodontes qu'il y a derriere (Kirby, MK, pokemon...). Le flop aurait été réel si c'était pas un jeu estampillé Nintendo.

Moi ce qui me faut chier sur ce jeu c'est pas le désert, c'est pas Mc Kenzie, c'est plutôt qu'il commence a y avoir un coté woke casse burne. La femme forte qui aide l'homme faible, classique qu'on voit maintenant partout dans les prod Netflix et autres. Last of us n'est qu'un exemple, et ça commence avec Metroid, on sent les gauchistes au cheveux bleus dans le staff de retro studios. Mais c'est pas si grave, dans son ensemble le jeu reste excellenr.
fiveagainstone publié le 14/12/2025 à 10:36
eyrtz Pour info, Metroid Prime remastered sur switch 1 n'a pas fait 8k.
Donc à quasi 30k hors démat' pour MP4, ouais c'est pas un carton, mais je pense que c'est OK.
