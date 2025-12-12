Charts Japon : l'explosion Switch 2, et un bilan finalement pas si mauvais pour Metroid Prime 4

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1er au 7 décembre 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Petit tour du côté du Japon pour livrer le dernier rapport en date où ça sent bon les fêtes de fin d'année, par forcément pour la domination de Nintendo (ça c'est standard là-bas) mais bien pour le joli coup des 200.000 Switch 2 écoulées permettant à la machine de dépasser largement le cap des 3 millions. Ça progresse.Loin derrière, la Switch 1 ne démérite aucunement malgré ses bientôt 9 ans d'âge néanmoins sans grand espoir de pousser beaucoup plus loin l'actuel record absolu, pendant que l'effet du nouveau modèle de PS5 Digital (moins chère) est déjà de l'histoire ancienne.Sur les jeux, retenons le lancement pas mauvais du tout de. Oui, ça paraît surprenant mais avec l'apport de la version Switch 1 (chiffres encore non connus) et le numérique, on pourrait avoir le meilleur lancement de l'histoire de la franchise en mode FPS : 40.000 pour Prime 1, 13.000 pour Prime 2 et 32.000 pour Prime 3. Les japonais semblent de toute façon préférer la sauce old-school quand on se souvient des 80.000 de(hors démat).Quant à, c'est plutôt pas mal aussi avec environ 60.000 unités (hors numérique et hors version PS4 non visible).avait pour info démarré à 75.000 en boîte, contre 110.000 pour le 1.