recherche
News / Blogs
NiOh 3 : une démo finale avant la sortie
NiOh 3 avait déjà eu droit à une démo temporaire dans le but (une habitude chez la Team Ninja) de recueillir les avis de la communauté pour améliorer au mieux le produit final.

Et à désormais un peu moins de 2 mois avant le lancement (6 février, PC/PS5), le titre se voit annoncer une « démo finale » cette fois pour le 29 janvier, offrant le début de l'aventure pour permettre le transfert de sauvegarde.

En plus de cela, Koei Tecmo annonce que :

- Les armures de NiOh 1 & 2 en bonus de précommande.
- NiOh Complete Edition est actuellement à -90 % du Steam.

  • NiOh 3 : une démo finale avant la sortie
  • NiOh 3 : une démo finale avant la sortie
  • NiOh 3 : une démo finale avant la sortie
  • NiOh 3 : une démo finale avant la sortie
plus de médias
6
Qui a aimé ?
nicolasgourry, alucardhellsing, burningcrimson, aros, link49, kisukesan
publié le 13/12/2025 à 09:33 par Gamekyo
commentaires (12)
nicolasgourry publié le 13/12/2025 à 09:35
Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un jeu un peu "boudé" pour une "exclusivité" console d'une licence qui est pourtant bonne, il me semble.
shanks publié le 13/12/2025 à 09:38
nicolasgourry
C'est également l'impression que j'ai.

Plusieurs raisons je pense :

- La surdose de Soulsborne.
- Un calendrier 2026 déjà chargé en choses plus porteuses.
- La communauté qui sait déjà que quel que soit le résultat de ce NiOh 3, il sera bien meilleur et plus équilibré 1 an plus tard.
sickjackz publié le 13/12/2025 à 09:49
Le 1 etait pas mal mais le personnage principal etait foiré...
Le 2 etait mieux avec sa creation de perso deja mais blindé de recyclage avec nombre de mission secondaires copier coller du 1..
Le 3 en monde ouvert. Sans moi.
nicolasgourry publié le 13/12/2025 à 10:05
shanks ok, je comprends mieux.
aozora78 publié le 13/12/2025 à 10:50
shanks t'as tout dit. Même moi il me donne bien envie mais trop de jeux.

Je dois faire Hades II et Dispatch, puis enchainer sur RE9, puis Silent Hill F puis SAROS et là peut-être que j'aurais le temps pour NiOh 3... mais je pense même pas.
kisukesan publié le 13/12/2025 à 11:47
shanks nicolasgourry vraiment vraiment l'overdose, je m'en suis rendu compte en jouant à shinobi après silksong. Ça fait du bien un jeu un peu exigeant mais où tu ne meurs pas 40 fois pour chaque boss, j'espère qu'onimusha offrira la même chose pour les jeux d'actions 3D, ça a l'air bien parti pour.
Les rogue lite ou éléments de rogue lite aussi, ce serait bien de faire une pause
nicolasgourry publié le 13/12/2025 à 11:49
kisukesan c'est intéressant en fait, il y a un vrai sujet sur la surreprésentation d'un "genre" ou d'une "approche".
danzkzu publié le 13/12/2025 à 12:11
Day one, ce sera mon 1er gros jeu de l'année
sunnytime publié le 13/12/2025 à 13:54
Ouep trop de jeux en 2026 et j'ai un backlog qui n'en finit pas ...
alucardhellsing publié le 13/12/2025 à 14:46
DAY ONE
aros publié le 13/12/2025 à 15:21
nicolasgourry
« Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un jeu un peu "boudé" pour une "exclusivité" console d'une licence qui est pourtant bonne, il me semble. »
Ce n'est pas mon cas en ce qui me concerne, la démo du jeu que le studio a balancée en début d'année m'a vendu le jeu, littéralement. Moi qui, pourtant, et jusqu'à maintenant, ne comprenait pas l’engouement autour de la licence que je trouvais comme ci comme ça en plein d'aspect, bah là, Nioh 3 m'est apparu comme un jeu étonnamment bien branlé avec de la suite dans les idées, avec des idées, des concepts, un bestiaire et un level-design (incroyable ! c'est le mot) qui fonctionnent et donnent envie de s'intéresser au jeu et à ce qu'il a à proposer. N'ayant pas plus apprécié Nioh, je ne me suis jamais plus intéresser que ça à Nioh 2, mais clairement, Nioh 3, c'est très probablement LE jeu du genre de l'année à venir.

shanks
Par contre, le site a flancher un instant et j'ai perdu la seconde moitié de mon commentaire.
Bref, bien dégoûté parce que je répondais en profondeur à la question que se posait nicolasgourry, ayant un avis plus nuancé et détaillé à proposer que ce qui a était écrit (du fait que la dualité samourai/ninja semble déplaire en ce qu'elle amène de contraintes liées à l'usage de telle ou telle arme, en plus du fait que le nombre d'arme semblaient, dans la démo du moins, être limité par rapport à la liberté qu'offrait la licence avant ce troisième opus, ce que j'avais apprécié, au contraire de Sekiro, dans Wo Long Fallen Dynastie, car mis à part ce concept duel qui peut déplaire, je l'entends, le jeu m'apparaît, du moins dans ce qu'il nous a été donné d'explorer, une complète réussite en matière de systèmes et de synergie), mais voilà quoi... pas la patience ni le temps de retaper un pavé qui était aussi quali' (dixit le gars qui essaye de rattraper le truc malgré tout ).

C'est pas ta faute, hein, mais merde quoi, d'ordinaire, l'affichage du site ou que sais-je plante, d'accord, mais ça efface pas le commentaire que t'es en train d'écrire (heureusement que j'avais fais un copier/coller de la première partie de ma réponse).
malroth publié le 13/12/2025 à 17:11
Demo sur pc cette fois ou que PS5 ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
NiOh 3
0
Ils aiment
Nom : NiOh 3
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo