Avec 4:LOOP, Sony prend sous son aile le prochain jeu du créateur de Left 4 Dead

Fondé en 2018 par un certain J.J. Abrams, Bad Robot Games n'a jusque-là pas vraiment eu l'occasion de briller, pas même avec l'expérience interactive (et peu mémorable). Mais l'heure est venue de passer à des choses un peu plus sérieuses avec, le nouveau projet du principal créateur despécialement édité par Sony pour permettre une sortie sur PC et PlayStation 5.Et attention, si le jeu sera évidemment 100 % orienté coopération à 4, l'expérience sera loin d'être une suite spirituelle à la franchise culte de Valve. On semble en effet partir dans une sorte de rogue-lite en monde ouvert sous le synopsis suivant : une race extra-terrestre a mené bataille contre l'espèce humaine afin de faire de notre planète une gigantesque mine, on a misérablement perdu, mais pour en ajouter une couche, ce qui semble être une arme conçue par les humains (pour de base gagner) s'est retournée contre nous, transformant la majorité des représentants de notre espèce en statues d'améthyste. GG les mecs.Mais tout espoir n'est pas perdu. La technologie ayant conduit à cet échec possède une autre fonctionnalité, celle de pouvoir cloner un humain en le réimprimant tout simplement. C'est là que va entrer en scène une équipe de choc qui va devoir essayer de progresser dans ce monde ouvert, crever inévitablement, puis recommencer jusqu'à pouvoir faire sauter ce foutu vaisseau-mère.Dans la progression, cela se traduira pas 3 zones à boucler (+ le combat final), avec bien entendu tout ce qu'il y a d'event aléatoire et de stratégie à saisir pour progresser. On ignore en revanche quelle sera la méta progression et même s'il y en aura une (garder des acquis genre compétences après trépas pour recommencer avec), mais Mike Booth promet une expérience sans prise de tête en dehors du skill :Pas encore de date en revanche.