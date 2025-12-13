recherche
Avec 4:LOOP, Sony prend sous son aile le prochain jeu du créateur de Left 4 Dead
Fondé en 2018 par un certain J.J. Abrams, Bad Robot Games n'a jusque-là pas vraiment eu l'occasion de briller, pas même avec l'expérience interactive (et peu mémorable) Silent Hill Ascension. Mais l'heure est venue de passer à des choses un peu plus sérieuses avec 4:LOOP, le nouveau projet du principal créateur de Left 4 Dead spécialement édité par Sony pour permettre une sortie sur PC et PlayStation 5.

Et attention, si le jeu sera évidemment 100 % orienté coopération à 4, l'expérience sera loin d'être une suite spirituelle à la franchise culte de Valve. On semble en effet partir dans une sorte de rogue-lite en monde ouvert sous le synopsis suivant : une race extra-terrestre a mené bataille contre l'espèce humaine afin de faire de notre planète une gigantesque mine, on a misérablement perdu, mais pour en ajouter une couche, ce qui semble être une arme conçue par les humains (pour de base gagner) s'est retournée contre nous, transformant la majorité des représentants de notre espèce en statues d'améthyste. GG les mecs.

Mais tout espoir n'est pas perdu. La technologie ayant conduit à cet échec possède une autre fonctionnalité, celle de pouvoir cloner un humain en le réimprimant tout simplement. C'est là que va entrer en scène une équipe de choc qui va devoir essayer de progresser dans ce monde ouvert, crever inévitablement, puis recommencer jusqu'à pouvoir faire sauter ce foutu vaisseau-mère.

Dans la progression, cela se traduira pas 3 zones à boucler (+ le combat final), avec bien entendu tout ce qu'il y a d'event aléatoire et de stratégie à saisir pour progresser. On ignore en revanche quelle sera la méta progression et même s'il y en aura une (garder des acquis genre compétences après trépas pour recommencer avec), mais Mike Booth promet une expérience sans prise de tête en dehors du skill : « Je ne veux pas avoir à gérer des stats, construire un deck ou passer voir tout un tas de marchands avant de lancer une partie. Je veux juste lancer la partie et jouer. »

Pas encore de date en revanche.

publié le 13/12/2025 à 16:02 par Gamekyo
shanks publié le 13/12/2025 à 16:10
La DA est MOUAIS mais je veux y croire.
negan publié le 13/12/2025 à 16:43
Atroce.
wickette publié le 13/12/2025 à 17:53
Perso Arc Raiders c'était la D.A. qui m'a poussé à y jouer et j'aime bien

Ici c'est vraiment trop générique encore une fois, aucune prise de risque dans le design pour se démarquer dans une industrie GaaS où la concurrence est colossale

Entretemps le jeu coop c'est plutôt HellDivers 2 et Arc Raiders surtout, pour moi, même si je joue beaucoup moins à HD2, je ne me vois pas ajouter encore un GaaS à ma liste, j'ai un temps de jeu limité
xynot publié le 13/12/2025 à 17:58
Dieu que ça semble fade
ouken publié le 13/12/2025 à 18:02
Putain la DA dégueulasse
zboubi480 publié le 13/12/2025 à 19:51
Ça sent le bide....même si Titanfall (le 2 est un, voir, le meilleur FPS mode solo et multi ever) me laisse toujours un excellent souvenir. Mais la, on voit l'ombre de Concord planer sur ce futur projet....on verra
churos45 publié le 13/12/2025 à 20:31
Ça a l'air pas mal, j'aurais juste préféré des ennemis organiques plutôt que des robots
kalas28 publié le 13/12/2025 à 20:40
pas dégueux mais à voir comment les run se feront
ootaniisensei publié le 13/12/2025 à 21:22
ça pue la défaite
bladagun publié le 13/12/2025 à 21:32
Ça donne tout sauf envie, ça me rappelle il y a deux semaines quand j'ai eu une gastro, ou katsumi dans son classic : "tous dans un, un pour tous".
Fiche descriptif
4LOOP
Nom : 4LOOP
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bad Robot Games
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
