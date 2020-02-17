recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Dragon Ball Z Kakarot : bande-annonce de l'extension DB Daima - Partie 2
Bandai Namco nous rappelle avec cette bande-annonce que Dragon Ball Z : Kakarot accueillera début 2026 la Partie 2 de l'extension Daima et vu ce qu'on y voit (uniquement Vegeta Mini et le VS contre le deuxième Tamagami), tout porte à croire qu'une Partie 3 débarquera un jour ou l'autre pour le véritable gros morceau du décevant anime.

En janvier prochain, l'éditeur est censé annoncer un nouveau jeu Dragon Ball et l'on continue de se demander de quoi il pourra s'agir vu que chacun des jeux les plus populaires (Kakarot, FighterZ, Xenoverse 2, Sparking Zero) ont encore des trucs dire côté DLC.

0
Qui a aimé ?
publié le 16/12/2025 à 06:46 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Ball Z : Kakarot
8
Ils aiment
Nom : Dragon Ball Z : Kakarot
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CyberConnect2
Genre : action-aventure
Multijoueur : non
Sortie européenne : 17/02/2020
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo