Dragon Ball Z Kakarot : bande-annonce de l'extension DB Daima - Partie 2

Bandai Namco nous rappelle avec cette bande-annonce queaccueillera début 2026 la Partie 2 de l'extension Daima et vu ce qu'on y voit (uniquement Vegeta Mini et le VS contre le deuxième Tamagami), tout porte à croire qu'une Partie 3 débarquera un jour ou l'autre pour le véritable gros morceau du décevant anime.En janvier prochain, l'éditeur est censé annoncer un nouveau jeu Dragon Ball et l'on continue de se demander de quoi il pourra s'agir vu que chacun des jeux les plus populaires (Kakarot, FighterZ, Xenoverse 2, Sparking Zero) ont encore des trucs dire côté DLC.