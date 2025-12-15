Et soudain, le retour de Marathon

Le report semblait arriver gros comme une baraque mais en fait non : Bungie maintient sa volonté d'un lancement de Marathon pour le Q1 2026, allant même jusqu'à préciser que tout sera prêt pour mars 2026 (PC, PS5, XBS).
Et c'est donc dans la dernière ligne droite de l'année que l'équipe nous livre une nouvelle présentation permettant d'apprendre les choses suivantes :
- Ajout du chat de proximité
- Possibilité d'être en file d'attente même en solo
- Les runners morts ne disparaissent plus instantanément mais au fil du temps (décomposition)
- Meilleure narration environnementale
- Comme prévu, amélioration des fins de session avec de meilleures objectifs
- Meilleure gestion du loot et de la personnalisation
- Système de factions avec ses propres défis et arbres de compétence dédiés
- Énorme Codex pour le Lore et y débloquer des éléments cosmétiques
Ça me tente pas vraiment mais ça va sûrement plaire aux fans du genre.
Meilleure narration environnementale
C'est à dire ? L'arbre et le marée nous racontent des histoires maintenant ?
Je leur souhaite quand même de faire un bon jeu et qu'il trouve son publique. Il n'y a aucun intérêt a voir vouloir voir un jeu se casser la gueule.
mattewlogan Oui le timing est pas très bon même si j'imagine qu'il faut le sortir a un moment pour commencer a faire rentrer des sous. Mais là après BF6 et surtout Arc Riders, faut pas croire que les joueurs ont un temps infini.