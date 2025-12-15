Et soudain, le retour de Marathon

Le report semblait arriver gros comme une baraque mais en fait non : Bungie maintient sa volonté d'un lancement depour le Q1 2026, allant même jusqu'à préciser que tout sera prêt pour mars 2026 (PC, PS5, XBS).Et c'est donc dans la dernière ligne droite de l'année que l'équipe nous livre une nouvelle présentation permettant d'apprendre les choses suivantes :- Ajout du chat de proximité- Possibilité d'être en file d'attente même en solo- Les runners morts ne disparaissent plus instantanément mais au fil du temps (décomposition)- Meilleure narration environnementale- Comme prévu, amélioration des fins de session avec de meilleures objectifs- Meilleure gestion du loot et de la personnalisation- Système de factions avec ses propres défis et arbres de compétence dédiés- Énorme Codex pour le Lore et y débloquer des éléments cosmétiques