recherche
News / Blogs
Et soudain, le retour de Marathon
Le report semblait arriver gros comme une baraque mais en fait non : Bungie maintient sa volonté d'un lancement de Marathon pour le Q1 2026, allant même jusqu'à préciser que tout sera prêt pour mars 2026 (PC, PS5, XBS).

Et c'est donc dans la dernière ligne droite de l'année que l'équipe nous livre une nouvelle présentation permettant d'apprendre les choses suivantes :

- Ajout du chat de proximité
- Possibilité d'être en file d'attente même en solo
- Les runners morts ne disparaissent plus instantanément mais au fil du temps (décomposition)
- Meilleure narration environnementale
- Comme prévu, amélioration des fins de session avec de meilleures objectifs
- Meilleure gestion du loot et de la personnalisation
- Système de factions avec ses propres défis et arbres de compétence dédiés
- Énorme Codex pour le Lore et y débloquer des éléments cosmétiques

0
Qui a aimé ?
publié le 15/12/2025 à 18:17 par Gamekyo
commentaires (21)
suzukube publié le 15/12/2025 à 18:19
ca a l'air cool
newtechnix publié le 15/12/2025 à 18:20
Et donc on fait semblant d'avoir tout oublié: les plagiats par exemple.
xynot publié le 15/12/2025 à 18:27
Avec tous les bangers qui sortent en Mars, je vais pas du tout donner la prio à celui-ci, dommage
bennj publié le 15/12/2025 à 18:27
newtechnix ca c'est réglé à l'amiable avec l'artiste concernée.
mrvince publié le 15/12/2025 à 18:38
Qu'est ce que c'est moche la D.A mon dieu...
snave publié le 15/12/2025 à 18:45
mrvince Ça change des autres jeux du même genre, il faut bien qu'il se différencie, non ?
bennj publié le 15/12/2025 à 18:51
mrvince les gouts et les couleurs... perso ca me change de mon Hunt auquel je joue depuis des années maintenant et qui a un style réaliste et sombre. Là c'est coloré mais avec un style qui rend le tout oppressant c'est franchement sympa
yurius publié le 15/12/2025 à 18:54
Mais du coup il y a du solo ou pas ?
jenicris publié le 15/12/2025 à 18:56
Jeux solo > jeux multijoueurs
pharrell publié le 15/12/2025 à 18:59
Je sature de ce style de jeu…

Ça me tente pas vraiment mais ça va sûrement plaire aux fans du genre.
wickette publié le 15/12/2025 à 19:01
Je doute très fort que ça fonctionne surtout en F2P, perso avec BF6 et Arc Raiders je suis éjà comblé un bon moment

Meilleure narration environnementale
C'est à dire ? L'arbre et le marée nous racontent des histoires maintenant ?
51love publié le 15/12/2025 à 19:23
J'espère pour Bungie et Sony que le jeu va pas être un four, ça va commencer à faire bcp sinon....
newtechnix publié le 15/12/2025 à 19:25
bennj dans ce cas on va dire heureusement
newtechnix publié le 15/12/2025 à 19:28
pharrell effectivement cela sera son handicap, la difficultés de se démaquer dans un genre déjà surreprésenté, il ne sera pas le premier à échouer après si on essai pas... le problème avec les jeux multijoueurs c'est que les communautés embarqués dans d'autres licences sont difficiles à faire bouger.
walterwhite publié le 15/12/2025 à 19:28
J’y crois, Bungie c’est l’assurance d’avoir quelque chose de carré sur la DA, le gameplay et l’IA
mattewlogan publié le 15/12/2025 à 19:30
On voit bien que les mecs qui font le jeu sont pas des tocards ça a l’air solide. Honnêtement la seule chose c’est que entre Battlefield 6 et arc Riders qui cannibale les joueurs est-ce que c’est pas un peu tôt pour le sortir ?
naoshige11 publié le 15/12/2025 à 19:30
La DA est cool mais quel dommage d'en avoir fait un extraction shooter, j'aurais préférer qu'ils reprennent le concept de Destiny, quitte à mettre un mode extraction.
sandman publié le 15/12/2025 à 19:47
Perdre des années de développement pour un jeu de commande alors qu'il y a deja tout les types de jeux possibles dans le genre, c'est vraiment croire que les gens sont des zombies qui jouent H24 au même genre de jeux... Et c'est pas ce côté flashy dégueulasse, on dirait apex legends avec des couleurs saturés à mort, qui va attirer les gens... A voir la réception du jeu à sa sortie...
burningcrimson publié le 15/12/2025 à 21:49
bennj Réglé ou pas ça doit faire la 5ème fois minimum que les gars se font choper pour plagiat et honnêtement sortir un jeu comme ça après Arc Raiders, je leurs dis bon courage en tout cas
ouken publié le 15/12/2025 à 22:27
putain comme ça donne pas envie du tout .....
maxx publié le 15/12/2025 à 22:30
J'aime beaucoup la DA et les vidéos de lore me donnaient bien envie. J'aurais bien aimé en solo. Là je sais pas, y a trop de monde sur le marché avec d'excellentes propositions ailleurs.
Je leur souhaite quand même de faire un bon jeu et qu'il trouve son publique. Il n'y a aucun intérêt a voir vouloir voir un jeu se casser la gueule.

mattewlogan Oui le timing est pas très bon même si j'imagine qu'il faut le sortir a un moment pour commencer a faire rentrer des sous. Mais là après BF6 et surtout Arc Riders, faut pas croire que les joueurs ont un temps infini.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Marathon
0
Ils aiment
Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo